In der Region. Im Dezember steht die „Night Of The Proms“ an. Die Show mit Toto, Anastacia und weiteren Stars ist in Oberhausen und Dortmund fast ausverkauft.

In Deutschland läuft es für Anastacia weiterhin gut. Die Popsängerin kletterte erst im vergangenen September mit ihrer aktuellen Platte „Our Songs“ auf Platz zwei der Charts. Auf dem Album interpretiert sie Hits deutscher Musikerinnen und Musiker in englischer Sprache. Bald singt sie wiederum ihre Hits in anderem Gewand. Denn die US-Amerikanerin ist im Dezember Teil der „Night Of The Proms“, bei der traditionell Pop und Klassik aufeinandertreffen, genauer: ineinander verschmelzen.

Zum zweiten Mal nach 2012 ist Anastacia („I’m Outta Love“, „Sick And Tired“) bei der 1985 ins Leben gerufenen Reihe dabei. Der erste Konzertabend fand seinerzeit im Sportpaleis Antwerpen statt, wo sich „Night Of The Proms“ bis heute großer Beliebtheit erfreut. 1994 wurde das Konzept nach Deutschland exportiert. Damals Teil des Aufgebots waren Toto. Die Gruppe um Steve Lukather ist insbesondere dank ihrer Hits „Africa“ und „Hold The Line“ bei älteren wie jüngeren Musikfans Kult und gibt 2023 bereits ihr drittes Gastspiel bei der „NOTP“, exakt 20 Jahre nach dem zweiten Auftritt.

„Night Of The Proms“ 2023: Vier Acts geben ihr Debüt

Dazu gesellen sich vier Acts, die erstmals eingeladen wurden. Im Singer-Songwriter-Bereich gehört James Morrison zu den erfolgreichsten Künstlern in diesem Jahrtausend. Mit seinen ersten drei Studioalben fuhr der Brite in seiner Heimat gleich neun Platin-Schallplatten ein. In Deutschland reichte es zwischen 2006 und 2011 dank Songs wie „You Give Me Something“ und „I Won’t Let You Go“ sowie „Broken Strings“, der Nummer-eins-Kollabo mit Nelly Furtado, zu einmal Platin und viermal Gold.

Zu den beliebtesten Sängerinnen Nordeuropas gehört Aura Dione. Ähnlich wie bei Morrison liegt der kommerzielle Karrierehöhepunkt bei der Kopenhagenerin schon eine Weile zurück. 2009 sprang sie mit „I Will Love You Monday“ erstmals an die Chartsspitze, zwei Jahre später gelang der heute 38-Jährigen das Kunststück mit „Geronimo“.

Und dann wäre da noch ein Trio aus Deutschlands heimlicher Musikhochburg Bietigheim-Bissingen, die unter anderem dank der Gruppe Pur und den Rappern Bausa, Rin und Shindy genreübergreifend für erfolgreiche Populärmusik steht. Ebenfalls aus der schwäbischen Kreisstadt stammen Marcus Meyn, Oliver Kreyssig und Heiko Maile, besser bekannt als Camouflage. In den 80er-Jahren wurde die Synth-Popper als „deutsche Antwort auf Depeche Mode“ bezeichnet, ihre Hits „The Great Commandment“ und „Love Is A Shield“ erweisen sich bis heute als Formatradio-Dauerbrenner. Erst im Herbst 2024 gehen Camouflage wieder auf Tournee, dann erstmals seit 2015 (20.10. Turbinenhalle 2, Oberhausen). Die Performance bei „Night Of The Proms“ ist daher exklusiver Natur.

„Night Of The Proms“: 75-köpfiges Orchester und ein klassischer Solist

Traditionell gibt es auch einen Auftritt eines klassischen Solisten. 2023 gebührt Nathan Chan diese Ehre. Der 30-jährige Kalifornier brilliert am Cello, spielte bereits mit renommierten Ensembles wie dem Londoner Royal Philharmonic Orchestra oder San Francisco Symphony zusammen. In Dortmund, Oberhausen, Köln und acht weiteren deutschen Städten spielt er wie seine Pop-Kolleginnen und -Kollegen mit dem 75-köpfigen Antwerp Philharmonic Orchestra unter Leitung von Alexandra Arrieche sowie der „NOTP“-Hausband, den Backbones, zusammen.

Westfalenhalle Dortmund 2023: Für diese Konzerte gibt es noch Karten

„Night Of The Proms“ 2023: Kaum noch Karten verfügbar

Die Veranstaltungsreihe erfreut sich großer Beliebtheit. Nicht verwunderlich ist es daher, dass es für die drei Termine in Nordrhein-Westfalen kaum noch Tickets gibt. In der Dortmunder Westfalenhalle sind nur noch sehr wenige Einzelplätze (2.12., ab ca. 73 €) verfügbar, in der Oberhausener Rudolf Weber-Arena tags darauf befinden sich die noch erhältlichen Plätze (ebenfalls ab ca. 73 €) seitlich der Bühne – bedeutet: Es muss mit Sichtbehinderungen gerechnet werden. Ausreichend Tickets, insbesondere für den Oberrang, gibt’s noch für den Konzertabend in der Kölner Lanxess Arena am 22. Dezember (ab ca. 62 €). Die „Night Of The Proms“ – es ist und bleibt eine Erfolgsgeschichte.

„Night Of The Proms“, 2.12. Dortmund (20 Uhr, Westfalenhalle), 3.12. Oberhausen (18 Uhr, Rudolf Weber-Arena). ­Karten ab ca. 73 €. 22.12. Köln (20 Uhr, Lanxess Arena). Karten ab ca. 62 €.

