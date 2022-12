Nico Stank: „Das Publikum wird mich so schnell nicht los“

Essen. Comedy-Newcomer Nico Stank witzelte sich erst online in die Herzen von Millionen Social-Media-Abonnenten, jetzt versucht er es live auf der Bühne.

Es ist sein erstes Bühnenprogramm und trotzdem sind die Tickets für Nico Stanks „merkste selber“-Tour so begehrt, dass einige Vorstellungen schnell ausverkauft waren, hier und da gibt’s deshalb Zusatzshows oder bereits angekündigte wurden hochverlegt. Dann der Ritterschlag: Der frischgebackene Comedypreisträger – als „Bester Newcomer“ – verkündete gestern auf seinen Social-Media-Kanälen, dass seine Dernière am 15. Juni in der Kölner Lanxess Arena stattfinden wird. „Das ist so surreal für mich!“ Und auch sonst läuft’s für den 33-Jährigen in diesem Jahr extrem gut. Wie sich Stank auf der Bühne schlägt und wie seine Zukunftspläne aussehen, erzählte der ausgebildete Musicaldarsteller Maxi Strauch im Interview.

Ganz neu auf der Bühne sind Sie nicht, Sie waren vorher bereits als Stand-up-Comedian (u.a. „NightWash“) unterwegs – was ist jetzt anders?

Ich kann auf jeden Fall sagen, dass sich meine Comedy über die Jahre verändert hat. Früher hatte ich mich noch nicht richtig selber gefunden, was sich auch in meinem Humor widergespiegelt hat. Dadurch, dass ich mich jetzt akzeptiert habe, kann ich mich besser auf der Bühne verwirklichen und entfalten und fühle mich freier als je zuvor.

Waren Sie trotzdem nervös vor dem ersten Auftritt mit eigenem Programm?

Ja, ich war extrem aufgeregt vor dem ersten Auftritt, weil mich plötzlich das Publikum live und nicht über einen Bildschirm gesehen hat und ich es keinesfalls enttäuschen wollte. Nach dem Motto: Auf Social Media ist er doch lustiger.

Stimmt, der Großteil kennt Sie durch Ihre Comedy-Videos auf TikTok und Instagram. Wie kam es dazu?

In der Pandemie konnte ich meine Jobs als Fotograf, Synchronsprecher und Stand-up-Comedian nicht mehr ausüben. Und weil ich es hasse, zuhause still zu sitzen, und ich wusste, dass ich so meinem Traum von der Comedy und Schauspielerei nicht näher kommen werde, begann ich Comedyvideos zu drehen, welche nach kurzer Zeit in Millionen Klicks resultierten.

Jetzt geht es aber darum, Ihr Publikum live zu bespaßen. Worum geht’s in „merkste selber“?

„Merkste selber“ ist ein multimedialer Mix aus Stand-Up, Musicaleinlagen und Social-Media Clips – und vielleicht statten zwei besondere Gäste der Show noch einen Besuch ab.

In Ihrer Programmbeschreibung heißt es, Sie wollen mit „Selbstironie und Mut ein Vorbild“ sein. Wann waren Sie denn das letzte Mal mutig?

Jedes Mal wenn ich auf die Bühne gehe (lacht). Ich rede mir jedes Mal vor der Show gut zu, dass ich total mutig und selbstbewusst bin und das Publikum von mir überzeugen kann.

Und selbstironisch?

Meine ganze Show ist eine einzige Selbstironie. Ich erzähle von vielen peinlichen Geschichten, die mir passiert sind und die ich heutzutage mit Humor nehmen kann.

Viele Auftritte waren schnell ausverkauft. Haben Sie mit so einem Erfolg gerechnet?

Ich weiß noch ganz genau, wie ich im Auto saß und eine Story auf Instagram aufgenommen habe, dass die Termine jetzt online sind und ich hoffe, dass da überhaupt jemand sitzen wird. Also nein, dass die ersten Shows alle unter einer Stunde ausverkauft sind, damit hat, glaube ich, keiner gerechnet. (lacht)

Sie sind nicht nur auf Tour, sondern waren in diesem Jahr in drei Kinofilmen zu sehen, unter anderem aktuell in „Einfach mal was Schönes“ von Karoline Herfurth. Was verschlägt Sie auf die Leinwand?

Einmal auf der großen Leinwand zu sein, war mit einer meiner größten Träume. Ich liebe es, in verschiedene Rollen zu schlüpfen – wie man ja auch an meiner Comedy merkt.

Und Ihre Traumrolle?

Eine Rolle, die mich sehr interessieren würde, wäre genau das Gegenteil von dem, wie mich die Leute wahrnehmen.

Internet, Bühne, Kinoleinwand – wo fühlen Sie sich am wohlsten?

Ich fühle mich überall wohl, alles hat verschiedene Aspekte. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was ich mehr favorisiere.

Sie haben den Deutschen Comedypreis als Bester Newcomer gewonnen, aber auch filmtechnisch läuft es gut. Kehren Sie der Bühne bald schon wieder den Rücken?

Dadurch, dass mir alles so viel Spaß macht, möchte ich mich ungern festlegen und versuche, immer alles unter einen Hut zu bekommen. Ich denke, dass man zeitlich alles miteinander verbinden kann. Das Publikum wird mich hoffentlich erst einmal so schnell nicht los.

Angefangen hat alles im Bochumer Schauspielhaus. Was war Ihre erste Rolle?

Angefangen hat alles mit den Jugendclubs vom Schauspielhaus. Meine erste Rolle war ein Bote in „Die Troerinnen“ von Euripides.

Sie kommen gebürtig aus Herne, leben aber jetzt in Berlin. Was fehlt Ihnen am Ruhrgebiet?

Die Currywurst (lacht). Und der Kartoffelsalat ist im Ruhrgebiet leckerer. Aber auch die Cranger Kirmes im Sommer und natürlich meine Familie.

„merkste selber“-Tour – die Termine: 23.2. Münster (Halle Münsterland), 24.+25.2. Oberhausen (Luise-Albertz-Halle), 30.3. Dortmund (Westfalenhalle), 21.4. Krefeld (Seidenweberhaus), 5.5. Mönchengladbach (Red Box), 8.11. Siegen (Siegerlandhalle), 15.6. Köln (Lanxess Arena). Tickets ab ca. 32 €.