Neues Evanescence-Album: Amy Lee und die harte Wahrheit

Die Band Evanescence 2021 von links nach rechts: Jen Majura, Tim McCord, Amy Lee, Will Hunt, Troy MacLawhorn.

Essen. Mit „The Bitter Truth“ erscheint erstmals nach zehn Jahren wieder ein Album von Evanescence. Die Band will im September nach Düsseldorf kommen.

Zehn Jahre warten Evanescence-Fans schon auf ein neues Studioalbum. Nachdem Sängerin und Songschreiberin Amy Lee 2014 Sohn Jack auf die Welt brachte, galt die gesamte Aufmerksamkeit erstmal dem Nachwuchs. Drei Jahre später folgte das Orchester-Experiment „Synthesis“ mit neuen Versionen alter Songs. „Danach mussten wir erstmal herausfinden, was wir eigentlich wollen, mögen und wer wir sind“, blickt Lee zurück.

Das Ergebnis der Bemühungen steht ab kommenden Freitag in den Läden und Download-Portalen bereit und sollte eingefleischte Anhänger wie Gelegenheitshörer nicht enttäuschen. „The Bitter Truth“ liefert auf zwölf Stücken die von Evanescence gewohnte Mischung aus kraftvollem Symphonic Rock und balladeskeren Tönen, wie immer getragen von Amy Lees Stimme.

Räumliche Trennung erschwert Produktionsprozess

Die Aufnahmen gestalteten sich wegen den Reiseverboten und -einschränkungen derweil kompliziert, nachdem die ersten vier Songs noch im Februar 2020 fertiggestellt werden konnten. Lee erinnert sich: „Zunächst war es schwierig, unseren Bassisten Tim aus Kalifornien zu uns ins Studio nach Nashville zu bekommen.“ Hinzu kommt, dass die deutsche Gitarristin Jen Majura im Münsterland wohnt und seit einem Jahr gar nicht mehr in die USA reisen durfte. „Jen musste ihre Parts für sich einspielen und uns per Datei schicken, was natürlich ärgerlich für uns alle war.“

Doch was ist für die Sängerin eigentlich „The Bitter Truth“, also die harte Wahrheit? „Dass das Leben kurz ist, ob du magst oder nicht. Und aus dieser Gewissheit, diesem Druck, keine kostbare Lebenszeit zu verschwenden, lässt sich viel Antrieb gewinnen, um an einen besseren Ort zu kommen. Deswegen kommt das Album auch jetzt raus, obwohl wir immer noch nicht touren dürfen“, verrät die 39-Jährige.

Das ist hoffentlich wieder im September der Fall, wenn eine Europa-Tour mit den niederländischen Genre-Kollegen Within Temptation ansteht. Ausreichend Zeit also, um sich mit „The Bitter Truth“ auseinanderzusetzen.

Live-Konzert: 21.9. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle (mit Within Temptation), Karten ca. 68 €.