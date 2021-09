Variete Neue Show im Essener GOP: „WunderBar“ in den Herbst

Essen. Das GOP Varieté-Theater startet mit einem neuen Programm. Zwei Sonder-Shows ergänzen den Veranstaltungskalender.

Sie können durchatmen, die Verantwortlichen und Bühnenakrobaten des Essener GOP, der Neustart ist geglückt. Nach acht Monaten Corona-Zwangspause ging es im Theater an der Rottstraße am 15. Juli wieder los. Moderatorin Rosemie und ihre „Wild Boys“ sorgten in den vergangenen acht Wochen für jede Menge gute Laune.

Nichtsdestotrotz dürfen sich die Fans bereits wieder auf eine neue Show freuen. Nach drei Tagen Pause steht am Donnerstag, 16. September, die Premiere von „WunderBar“ an. Ein Ort der „Begegnung kühner Artisten und Illusionisten“, wie es das GOP verspricht. Der wird geleitet von einer äußerst stimmgewaltigen Chefin: Abwechselnd schlüpfen Ruth von Chelius (die zudem gemeinsam mit Detlef Winterberg Regie führt) und Birgit Lünsmann in die Rolle, begleiten die Gäste durch den Abend und singen so manch bekannten Pop-Klassiker.

Ein wahres „Supertalent“ im Aufgebot

Für ein Rollschuh-Spektakel wird allerdings TJ Wheels sorgen, der es bereits zweimal ins Viertelfinale der RTL-Show „Das Supertalent“ schaffte. Till Schleinitz, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, arbeitet abseits der Bühne als Personal Trainer – im GOP zeigt der Sportler hingegen verschiedene Aktionen auf Rollerskates. Dabei kommen Bretter, Rollen und Pyramiden zum Einsatz.

Klassische Zirkuseinlagen führen das Duo Fabolous mit den sogenannten „Ikarischen Spielen“ (bedeutet: der eine Partner wirbelt den anderen durch die Luft), Trapez-Künstlerin Annika Hemmerling und Luft-Ring-Expertin Vivian Spiral vor. Letztere stammt aus den USA und kann zudem bestens mit Hula-Hoop-Reifen umgehen – auch dies wird sie den Zuschauern präsentieren.

Equilibristik aus Tadschikistan

Jugendlichen Elan bringt derweil Mukhamadi Sharifzoda in die „WunderBar“. Der 20-Jährige stammt aus dem zentralasiatischen Neun-Millionen-Einwohner-Staat Tadschikistan, verbrachte die letzten Jahre allerdings überwiegend in Moskau, wo er in zahlreichen Zirkusmanegen überzeugte. Er hat sich der Equilibristik verschrieben und zeigt Balanceakte mit und ohne Gegenständen.

Der Equilibristik-Künstler Mukhamadi Sharifzoda ist Teil des neuen GOP-Programms „WunderBar", das am 16.September 2021 startet Foto: BERTRAND GUAY / GOP Essen

Das aus den letzten Wochen bekannte Hygienekonzept bleibt vorerst unverändert. Das Vorzeigen eines 3G-Nachweises am Einlass ist verpflichtend, die circa 90-minütige Show wird ohne Pause durchgespielt, um Menschenansammlungen im Foyer und an den Toiletten zu vermeiden.

Jacken und Taschen sollten mit an den Platz genommen werden, denn die Garderobe öffnet weiterhin nicht. Maskenpflicht herrscht auf den Wegen bis zu eben jenem Platz, ein hochmodernes Luftfiltersystem sorgt für weitere Sicherheit.

Zwei besondere Veranstaltungen

Die „WunderBar“ hat bis zum 7. November immer mittwochs bis sonntags geöffnet, ausnahmsweise wird aber auch an zwei Montagen im Oktober reger Betrieb im GOP herrschen. Comedian Simon Stäblein begrüßt die Zuschauer am 18. Oktober zu einer neuen Ausgabe des „Quatsch Comedy Club“. Zu Gast sind Kerstin Luhr, Udo Wolff, Marco Tschirpke, Salim Samatou und Jan Marc Ramm.

Und exakt eine Woche später gibt sich das vielleicht schrulligste Pärchen der deutschen Komik die Ehre: Emmi & Willnowsky erfreuen ihre Anhängerschaft mit einem Best-of-Programm, das Gags und Geschichten aus 24 Jahren Bühne beinhaltet.

>>> Info: „WunderBar“ im GOP

Termine: 16.9. – 7.11., Mi-Fr 20 Uhr, Sa 18-21 Uhr, So 14+18 Uhr, GOP, Rottstr. 20, Essen. Karten ab 39 €. Karten für den „Quatsch Comedy Club“ am 18.10., Emmi & Willnowsky am 25.10. sowie alle weiteren Infos zum Theater und Hygienekonzept gibt’s auf www.variete.de.

