Neanderthal Museum zeigt Sonderausstellung zu Pompeji

Mettmann. Bis zum 7. Mai ist im Mettmanner Neanderthal Museum die Ausstellung zu Pompeji zu sehen. Sie zeigt den Aufstieg der Stadt und ihren Untergang.

Montags ist es immer mucksmäuschenstill im Neander­thal Museum. Doch nun dringen leise Geräusche aus dem Untergeschoss nach oben zum Empfang. Die epochal anmutende Musik wird von einem unheimlichen Donnergrollen unterbrochen. Schnell ist klar, das bedrohliche Wummern gehört nicht zu einem Gewitter. Es ist das dumpfe Grollen, das bei einem Vulkanausbruch die Luft durchflutet. Auch die Menschen in Pompeji hörten dieses Geräusch, bevor Aschewolken die Stadt unter sich begruben. Die neue Sonderausstellung beschäftigt sich mit dem Untergang der Stadt, aber auch mit ihrem Wachstum.

Das Leben am Fuß des Vesuvs hat nämlich auch seine Vorteile, wie Kurator Rick Springer weiß: „Der Boden in der Region ist besonders fruchtbar, weil da so viele Mineralien drinstecken. Kampanien war bereits in der Antike ein berühmtes Weinanbaugebiet und ist es heute immer noch.“ Am Golf von Neapel gelegen boomte einst außerdem der Handel mit Schiffen.

Feste mit Ausschweifungen

Plinius der Ältere segelte in Richtung des Vesuvs Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Pompeji war in weiten Teilen eine wohlhabende Stadt, wie der erste Abschnitt der Sonderausstellung zeigt. Direkt hinter der Kurve wartet ein großflächiger Nachdruck einer Wandmalerei. Üppig sprießen darauf die Pflanzen in satten Grüntönen, der Himmel setzt sich mit einem hellen Blau ab. Mittig steht ein Vogelbad, an dem sich so manch ein Federvieh eine Erfrischung holt – idyllischer geht es kaum.

Ein paar Meter weiter zeigt sich ein anderes Bild. Auf der dunkelroten Wand sind spärlich bekleidete Menschen zu sehen, die es sich in jeglicher Form gut gehen lassen. Davor stehen Liegen und ein reich gedeckter kleiner Tisch. „Die Menschen aus Pompeji hatten die Bürgerrechte Roms und Römer haben im Liegen gegessen“, erklärt Springer und fügt mit einem Lächeln hinzu, „es wurden rauschende Feste zu Hause gefeiert, bei denen es alle Ausschweifungen gegeben hat, die man sich so vorstellen kann.“

20 Kilometer hohe Aschewolke

Das normale Leben, wie es die Menschen aus Pompeji kennen, findet jedoch ab dem 24. Oktober 79 nach Christus ein jähes Ende. Nach mehreren Tagen des Bebens beginnt gegen 12 Uhr mittags die Eruption des Vesuvs. Eine bis zu 20 Kilometer hohe Aschewolke hängt bedrohlich über dem Vulkan. Eben diese Asche regnet wenig später, gemischt mit Bimssteinbrocken, über die südöstlichen Gebiete am Fuße des Berges nieder.

Die Wolke sieht auch Plinius der Ältere von seinem Haus in Misenum aus. Der Naturforscher und Offizier ist der Protagonist der Sonderausstellung. „Für Archäologen sind seine Schriften auch heute noch wichtig“, sagt Rick Springer. Er blickt auf die schneeweiße Büste eines älteren Herren, dessen Haar strähnig über der von Falten durchzogenen Stirn hängt.

Plinius der Ältere setzt die Segel

Plinius zögert nicht lange, lässt die Boote fertig machen und setzt die Segel in Richtung Vesuv – wie Forscher aus den Briefen von seinem Neffen Plinius dem Jüngeren wissen. Vermutlich weil er einem Freund helfen will, vielleicht ist er aber auch ein bisschen von der eigenen Neugier getrieben. Während Plinius unterwegs ist, verdunkeln sich Pompeji und das nahe gelegene Herculaneum.

„Angeblich sollen die Menschen sich mit Kissen über ihren Köpfen vor dem Bimssteinhagel geschützt haben.“ Wie sich so ein Bimsstein anfühlt, davon können sich die Besucher des Museums übrigens selbst überzeugen. Eine Station der Ausstellung zeigt verschiedenes Gestein und erkaltete Lava zum Anfassen.

Bimsstein hagelt auf die Stadt nieder

Eine 50 Zentimeter hohe Bimssteinschicht überdeckt Häuser und Straßen und Pompeji bereits gegen 17 Uhr. Für Plinius, der zu dem Zeitpunkt die Südküste des Vulkans erreicht, wird das Anlegen zu gefährlich und er befiehlt, weiter in den Süden nach Stabiae zu segeln. Als er dort gegen Sonnenuntergang ankommt, stürzen in Pompeji erste Dächer und Balkone ein. Zwar haben sich die meisten Menschen entschieden zu fliehen, aber einige bleiben. „Warum genau, wissen wir nicht. Aber das Phänomen gibt es heute bei Katastrophen auch noch. Die Menschen wollen ihr zu Hause nicht einfach zurücklassen.“

In dem Fall ist es ein folgenschwerer Fehler, denn gegen 1 Uhr nachts rast eine erste Glutlawine von Vesuv herunter nach Herculaneum. Sie ist so heiß, dass die menschlichen Körper verkohlen. „Und das ist der Grund, warum Archäologen dort Knochen und nicht solche Formationen wie in Pompeji gefunden haben“, erklärt der Kurator. Als die Glutlawine nämlich dort die Stadtmauern erreicht, ist sie „nur noch“ 250 bis 300 Grad heiß. Die Temperatur tötet die Menschen zwar auch sofort, verbrennt sie aber nicht. Die leblosen Körper werden von einer zweiten Glutlawine komplett mit Asche überzogen, die später aushärtet. „Die Hohlräume haben Forscher nach dem Fund ausgegossen und so treten die menschlichen Formen zum Vorschein.“

Immersive Ausstellung

Bei dieser Ausstellung warten weniger Exponate auf die Besucher, dafür ist sie immersiv. Animationen geben einen Eindruck vom Leben in Pompeji. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Eine solche, wenn auch nicht im Original, liegt auch, in stimmungsvolles rotes Licht getaucht, am Ende der Ausstellung. Darüber läuft ein animierter Film, der den Vulkanausbruch zeigt. Nun wird auch klar, woher das dumpfe Grollen kommt, das die Ausstellung schon vom Weitem ankündigt.

Aber was genau wurde eigentlich aus Plinius dem Älteren? Er erreichte zwar den Strand, bekam als Asthmatiker aber wegen der in der Luft liegenden Asche Atemprobleme. Sein Körper wurde ohne Verletzungsspuren gefunden. „Die Geschichte um Pompeji ist eine tragische, aber eine, die heute noch viele Menschen fesselt“, sagt Rick Springer und fügt hinzu, „Die Ausstellung ist diesmal ein Experiment. Es gibt weniger Exponate, auch weil die Originale natürlich sehr teuer sind, dafür mehr immersive Inhalte.“

Rundgang mit Atmosphäre

Gemeint ist damit unter anderem das Video vom Vulkanausbruch, aber auch der virtuelle Rundgang durch ein Haus in Pompeji. „Es soll ein niedrigschwelliger Einstig in das Thema sein. Wir haben ähnliche Ausstellungen in anderen Häusern gesehen, in denen es sehr viel schwer verständlichen Text gab und das wollten wir hier nicht“, ergänzt Melanie Wunsch, Leiterin des Ausstellungsmanagements. Besucher und Besucherinnen sollten sich einen kleinen Moment der Stille gönnen, die Atmosphäre auf sich wirken lassen und dem leisen Donnergrollen lauschen.

Die Infos zur Ausstellung

Pompeji: Pracht und Untergang, bis 7. Mai 2023, Di-So 10-18 Uhr, Neanderthal Museum, Talstr. 300, Mettmann.

Dauerausstellung inkl. Sonderausstellung und Audioguide: Erw. 11 €, Ki. (6-16 J.) 6,50 €. Nur Sonderausstellung: Erw. 7 €, Ki. (6-16 J.) 3,50 €. Jeden Sonntag Familienführung à 45 Minuten Erw. 3 €, Kind 2 € plus Eintritt. Mehr Infos und Aktionen: www.neanderthal.de

