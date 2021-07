Nach Corona-Pause: Essener GOP-Theater wagt den Neustart

Essen. Das Essener GOP-Varieté startet nach der Corona-Pause mit neuem Programm. Was die Show „Wild Boys“ ausmacht und welche Corona-Regeln gelten.

Monatelang stand der Betrieb im Essener GOP still. Nun wagt das Varieté nach der Zwangspause den Neustart – gemeinsam mit Komikerin Rosemie und ihren „Wild Boys“.

„Wir freuen uns riesig, dass es wieder losgeht. Und dann direkt mit einer Moderationsshow. Die sind bei uns selten geworden. Seit einigen Jahren finden die meisten GOP-Shows ohne Moderator statt. Deshalb ist es umso toller, dass Rosemie dabei ist. Sie ist sehr lustig und bringt jeden zum Lachen“, sagt Sabine Herget vom Essener GOP.

Essener GOP startet nach der Corona-Pause mit einer Moderationsshow

Rosemie gibt auf der Bühne die verklemmte Schwäbin und führt singend, musizierend und tanzend durch die Show. Letzteres macht sie besonders gut, schließlich absolvierte sie in New York eine Tanzausbildung.

Von Tänzern des Big Apple lässt sich auch P.Fly, einer der „Wild Boys“, bei seinen Choreographien inspirieren. Während der eine oder andere nur vom Zuschauen Schmerzen bekommt, verbiegt der Ugander sich in immer ungewöhnlichere Positionen.

Acht Akrobaten stehen in Essen auf der Bühne

Talent scheint bei den „Wild Boys“ in der Familie zu liegen, gleich drei der insgesamt acht Künstler kommen aus traditionsreichen Artistenfamilien: Armando Liazeed wuchs unter Handstandakrobaten auf, Opa Omar war der Nachkomme einer Artistendynastie aus Marokko.

Nachdem Armando die kubanische Zirkusschule besuchte, trat er mit seinen Eltern weltweit als Trio auf. Jongleur Pavel Roujilo lernte sein Handwerk von seinem Vater – und perfektionierte es. Mit Erfolg: Beim renommierten Festival „Cirque Du Demain“ in Paris gewann er Bronze.

Brett für Brett, Rohr für Rohr stapelt Maxim Kriger, der ebenfalls aus einer Artistenfamilie stammt, aufeinander. Was zunächst recht unspektakulär klingt, wird spätestens dann interessant, wenn man bedenkt, dass der junge Russe dabei mehrere Höhenmeter zurücklegt.

Vielseitige Talente: von Kunststücken in der Luft bis Hula-Hoop

Auch als Luftartisten mit dabei sind João Godinho an den Strapaten und am Trapez sowie das schwedisch-deutsche Duo Stepout samt Schleuderbrett. Petter und Patrick kennt der eine oder andere vielleicht aus der RTL-Casting-Show „Das Supertalent“. Ihren ersten Auftritt fand Jurymitglied Sylvie Meis so überzeugend, dass sie die Akrobaten direkt ins Finale buzzerte, für den Sieg reichte es jedoch nicht.

Wer dem Hula-Hoop-Trend verfallen ist und sich mehr oder weniger erfolgreich der Herausforderung stellt, den Reifen kreisen zu lassen, sollte bei Tigris Auftritt besonders gut aufpassen: Er zeigt nämlich, wie der perfekte Hüftschwung aussieht.

Neustart nur mit Corona-Regeln

Natürlich findet der Neustart im Essener GOP unter Berücksichtigung der Corona-Regeln und mit einem Hygienekonzept statt, was für die Veranstalter allerdings keine große Herausforderung darstellt: „Die Vorbereitungen waren nicht besonders aufwendig. Wir haben ja im letzten Sommer bereits unter Corona-Auflagen gespielt“, so Pressesprecherin Sabine Herget. Das Konzept hätte lediglich an die aktuellen Regeln angepasst werden müssen.

Voraussetzung für den Varieté-Besuch ist zurzeit ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden ist. Ausgeschlossen davon sind – wie momentan üblich – vollständig geimpfte oder genesene Personen. Besucherinnen und Besucher müssen sich außerdem digital über die Luca-App oder die Corona-Warn-App registrieren oder ein Kontaktformular ausfüllen.

Am Platz selbst müsse – anders als im Wartebereich und im restlichen Gebäude – keine Maske getragen werden, so Herget: „Wir haben eine neue Lüftungsanlage. Die Luft wird mehrmals in der Stunde gefiltert.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps