Essen. Deutschrapper Alligathoa deutete bei einem Konzert in Köln sein Karriere-Ende an. Nun meldet er sich zurück: Das erwartet die Fans 2024.

Vor nicht einmal zwei Wochen bekamen die Fans beim Kölner Konzert von Alligathoa einen Schreck. Alles deutete darauf hin, dass der Deutschrapper seine Karriere an den Nagel hängt. Den Auftritt beendete er mit seinem bekannten „Trauerfeier Lied“. In seiner Rede vor dem Finale erklärte er, sich schon seit Jahren darauf vorbereitet zu haben, und sagte „das, was jetzt kommt, tut mir mehr weh als euch, aber es wird irgendwann heilen.“

Alligathoa macht gemeinsame Sache mit Fred Durst

Dieses irgendwann kommt nun vielleicht schneller als erhofft. Auf dem leeren Instagramprofil erschien plötzlich ein neuer Post. Nicht von Alligathoa, sondern von seinem langjährigen Wegbegleiter Battleboi Basti. Der verwalte nun den Nachlass von Alligathoa heißt es in dem Post. In der Instagram-Story verweist Battleboi Basti außerdem auf ein YouTube-Video.

Neues Album: Das erwartet die Fans im nächsten Jahr

Wer weiter klickt, wird belohnt: Es wartet der Song „So Raus“, den Alligathoa zusammen mit Limp-Bizkit-Sänger Fred Durst aufgenommen hat. Im Video dazu stecken außerdem Hinweise auf ein neues Album. Das können Fans bereits auf der Webseite des Rappers vorbestellen – Veröffentlichungsdatum ist der 22. März 2024.

Karten für die Tour und Preise

Und als sei das noch nicht genug, können Fans auf der Webseite des Rappers noch Karten für fünf Deutschland-Konzerte im nächsten Jahr kaufen. Am 31. Juli tritt Alligathoa am Kölner Tanzbrunnen auf. Wenige Restkarten gibt es hier.

