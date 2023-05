MTB-Cracks geben beim Dirt Masters in Winterberg Gummi

Winterberg. Bei den Dirt Masters im Bikepark geht’s bei Downhill & Co. den Erlebnisberg Kappe hinab. Die Expo lockt mit neuen Bikes und abends wird gefeiert.

Die Weichen für eine schneelose Zukunft hat man in Winterberg schon vor 20 Jahren gestellt. So lange ist es her, dass mit dem Bikepark Winterberg die Sommernutzung zweier Skilifte an der 776 Meter hohen Kappe begann. Seitdem reisen aus ganz NRW Mountainbiker an, um auf elf Strecken bergab zu brettern. Besonders voll wird’s jedes Jahr, wenn mit den iXS Dirt Masters das, laut Veranstalter, größte Gravity-Event Europas stattfindet – am Himmelfahrtswochenende ist es wieder soweit.

Slope-Style-Contest und mehr bei den Dirt Masters in Winterberg

Gravity heißt Schwerkraft – im Mountainbike-Sport sind damit jene Disziplinen gemeint, bei der jene Grundkraft die Cracks beschleunigt – kurz: es also flott bergab geht. Und das sind einige, die da auf dem Wettbewerbs-Programm stehen, etwa Downhill-Rennen, Four-Cross-Rennen mit vier Teilnehmenden auf der kurzen Strecke und natürlich der Slope-Style-Contest, bei dem es Punkte für den wildesten Ritt über diverse Hindernisse gibt – mit spektakulären Luftnummern.

Neue Bikes vor Ort testen

Neben den Wettbewerben lockt bei den Dirt Masters eine große Expo-Area die Besucherinnen und Besucher an. Hier sind alle großen Marken der Mountainbike-Szene vertreten, um neueste Modelle nebst Zubehör zu präsentieren. Dabei gibt’s die Möglichkeit, neue Bikes vor Ort zu testen. Aber auch die Anreise mit dem eigenen Bike im Gepäck lohnt, viele Strecken des Parks sind regulär geöffnet.

In der „Music Masters Area“ legen DJs auf

Abgeschlossen werden die ersten drei Tage jeweils mit einer Aftershow-Party. Dafür wird das Biathlonstadion zur „Music Masters Area“, in der DJs auflegen. Schließlich versteht die MTB-Szene auch was vom Feiern.

Termin: 18.-21.5., Do ab 12 Uhr, Fr-So ab 10 Uhr, Bikepark Winterberg. Tickets werden nur für die Slopestyle-Area (ab 10 €) und die Aftershowpartys (ca. 11 € für drei Abende) benötigt. Weitere Infos: www.dirtmasters-festival.de

