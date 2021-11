Messe „Mode Heim Handwerk“ in Essen: Neustart in kompakter Form

Essen. Für vier Tage öffnen sich in in der kommenden Woche drei Hallen der Messe Essen. Die „Mode Heim Handwerk spezial“ startet am 11.11.

So mancher hatte das Konzept der Verbrauchermesse mit Shopping-Spaß unterm Hallendach schon totgesagt. Doch 2019 feierte die traditionsreiche „Mode Heim Handwerk“ (MHH) in Essen unbekümmert ihre 50. Ausgabe. Dass es erst einmal die letzte war, lag nicht am Verbraucherverhalten, sondern – natürlich – an Corona. Jetzt möchten die Messemacher die lange Erfolgsgeschichte ihres Traditionsformats fortschreiben: In der kommenden Woche öffnet die „Mode Heim Handwerk“ in der Essener Messe wieder ihre Pforten.

Kleine, aber feine Spezialausgabe

Es wird ein Neustart auf Sparflamme – kürzer und kleiner. Positiv formuliert liest sich das in der offiziellen Ankündigung so: „Kompakt an vier Tagen und in drei Hallen“ findet die erste Post-Lockdown-Ausgabe der Messe statt. Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe, bringt auf den Punkt, was vor allem zählt: „Es geht weiter mit der Mode Heim Handwerk“ – es hätte ja schließlich auch anders kommen können. „Unsere Aussteller haben wieder eine Perspektive und unsere Besucher einen Termin im Freizeitkalender“, erklärt Kuhrt weiter. Als „kleines, aber feines Spezial“ lebe die beliebte Messe nun wieder neu auf.

Von Wohnen bis Wellness

Bis zu 700 Aussteller waren es vor Corona, die auf der „Mode Heim Handwerk“ ihre Waren, Dienstleistungen oder Auskünfte angeboten haben. Diesmal sind es immer noch über 200, die sich auf der aktuellen Liste finden. Die Themen sind dabei die alten geblieben: Wohnen, Dekorieren, Haushalt, Wellness, Beauty, Mode, Reisen, Kunst, Sport, Basteln, Kochen – und nicht zuletzt das nahende Weihnachtsfest, für das man Geschenke wie Deko endlich wieder vor Ort im Bereich Christmastown erwerben kann und nicht mehr nur wie im letzten Jahr online.

Thermomix, Kobold & Co.

Die Veranstalter freuen sich insbesondere, dass auch bekannte Marken und Unternehmen der Messe die Treue gehalten haben: So kann man die Dauerbrenner Thermomix und Kobold von Vorwerk in diesem Jahr ebenso erwerben wie die „Kochblume“-Küchenhelfer von Cooklife oder Zielinskys unverwüstlichen Seifenstein.

Alles so schön bunt hier: Die Kochblume, die das Überkochen verhindern soll, ist ein Dauerbrenner auf der „Mode Heim Handwerk“. Foto: Alex Muchnik / Messe Essen

Seit jeher ein Publikumsmagnet im Rahmen der MHH: die Modenschauen auf der Showbühne. Sie finden bei der Kompaktausgabe der Messe ebenso wieder statt wie das Programm des Essener Sportbundes. Letzterer ist nur eine von vielen gemeinnützigen Organisationen, Vereinen und Institutionen, die sich in den Messehallen neben „Artur’s Schlemmerparadies“, Perlenkunst Hünxe & Co. präsentieren.

Drei Plusmessen – für Bastler, Gourmets und Urlaubsreife

Tradition haben auch die integrierten „Plusmessen“ – drei sind es diesmal. Unter dem Titel „NRW – Das Beste aus der Region“ soll sich die Ernährungsindustrie des Bundeslandes mit ihren Produkten präsentieren – schließlich steht regionale Ernährung ja auch hoch im Kurs. Erzeuger, Direktvermarkter, Hofläden & Co. nutzen die Plattform, um in Halle 6 ihre Produkte anzubieten. Gleich neben Kunsthandwerkermarkt und „Christmastown“ in Halle 8 ist die Teilmesse „kreativ.essen“ untergebracht. Anbieter von Bastel-, Mal- und Zeichenbedarf präsentieren ihre Waren. Bei Workshops können die Besucher lernen, wie man Material und Zubehör möglichst kreativ und virtuos verwendet.

Immer ein Selbstläufer: Die Touristikmesse mit dem etwas sperrigen Namen „Urlaubsträume powered by Reise + Camping“. Im temporären Reisebüro in Halle 7 kann man schon mal die Ferien des nächsten Jahres planen – oder einfach in schönen Bildern schwelgen: Wechselnde Filme und Vorträge nehmen die Besucher visuell schon mal mit an die schönsten Orte der Welt.

>>> Mode Heim Handwerk – alle Infos zur Messe:

Termin: 11.-14.11. Messe Essen. Öffnungszeiten: täglich 10-18 Uhr (auch am Volkstrauertag), Freitag 10-20 Uhr. Eintritt: 6 €. Ticketgutscheine zum ermäßigten Preis von 4 € gibt’s auf www.wir-lieben-tickets.de. Es gilt die 3G-Regel und Maskenpflicht. Aktuelle Infos gibt’s hier.

