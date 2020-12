Amy Lee lässt sich ungern stressen. Die in der Musikindustrie gängigen Zyklen, bestehend aus Schreiben, Aufnehmen, Promotion und Touren, spielen im Leben der 38-Jährigen schon lange keine Rolle mehr. Zu groß war der Erfolg der ersten Albumveröffentlichung „Fallen“ im März 2003, insbesondere die Singles „Bring Me To Life“ und „Going Under“ sorgten dafür, dass Lees Band Evanescence weltweit die Chartsspitzen stürmte.

Da konnte sie es sich auch mal leisten, zwischendurch ein unkommerzielles Kindermusikalbum aufzunehmen („Dream Too Much“) oder einfach eine Zeit lang komplett abzuschalten und sich mit Ehemann Josh Hartzler um Sohn Jack zu kümmern.

Neues Album lange geplant

Die Fans warten derweil seit mehr als neun Jahren auf den Nachfolger zum dritten Studioalbum „Evanescence“. Das Cover zu „The Bitter Truth“, so der Name der vierten LP, wurde immerhin schon vor einigen Wochen veröffentlicht. Was aber noch fehlt: fertige Songs. Immerhin befinden sich Amy Lee und ihre Bandmitglieder aktuell im Studio, um die Platte fertig aufzunehmen, die „irgendwann früh“ in 2021 auf den Markt kommen soll, wie sie kürzlich verriet.

Drei Singles, „Wasted On You“, „The Game Is Over“ und „Use My Voice“, gibt es aber vorab schon zu hören. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass das Song-Trio in wenigen Tagen seine „Live-Premiere“ feiert. Denn am kommenden Samstag um 22 Uhr deutscher Ortszeit startet die Übertragung eines Streaming-Konzerts mit dem Titel „A Live Session From Rock Falcon Studio“.

Zusammenschnitt aus drei Städten

Bis zum frühen Mittwochmorgen (9.12., siehe Infobox) können sich die Fans den kostenpflichtigen Stream anschauen. Für die Performance schalteten sich Lee und ihre Bandkollegen aus den US-Städten Nashville, Sacramento und, man lese und staune, auch aus Deutschland zusammen. Denn Gitarristin Jen Majura, seit 2015 Mitglied von Evanescence und in Stuttgart geboren, arbeitet als Leiterin einer Musikschule in Brilon.

Vor fünf Jahren kam Majura durch einen Zufall zur Band: „Ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ein gemeinsamer Freund (Alex Skolnick, Gitarrist der Band Testament, Anm. d. Red.) empfahl meinen Namen, als Amy den Globus nach einem neuen Bandmitglied absuchte“, erinnert sie sich.

Jen Majura, seit 2015 Gitarristin bei Evanescence, leitet eine Musikschule in Brilon. Foto: WP

Die Produktion des Streamingkonzerts gestaltete sich durch die große räumliche Distanz durchaus aufwendig, gleichzeitiges Spielen der Songs war nicht möglich. „Amy, Drummer Will und Gitarrist Troy haben im Rock Falcon Studio in Nashville zusammen mit unserem Produzenten Nick Raskulinecz eine Vorproduktion gemacht, zu der Tim (unser Bassist in Sacramento) und ich unsere Spuren hinzugesteuert haben“, beschreibt Majura die Arbeitsweise.

Tour mit Within Temptation

Bis das Quintett wieder nebeneinander auf einer Bühne stehen kann, wird es noch eine Zeit lang dauern. Ursprünglich hatten Evanescence eine gemeinsame Konzertreise mit den befreundeten Symphonic-Metallern Within Temptation für das Frühjahr 2020 geplant, beide Gruppen spielen dabei jeweils ein komplettes Konzert.

Die Tour mit den Niederländern um Sängerin Sharon den Adel musste wegen der andauernden Veranstaltungsverbote kürzlich ein zweites Mal verschoben werden.

Bunte Herzchen statt Applaus

Auch deshalb entschied sich die Band zu einem Streamingkonzert: „Es ist immer enorm anders, wenn man statt menschlichem Applaus kleine Daumen und bunte Herzchen bekommt, aber es bereitet uns allen große Freude, auf diese Art mit unseren Fans kommunizieren zu können und ihnen so eine interessante Performance bieten zu können“, sagt Majura.

Neue Termine, inklusive einer Show in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle, wurden für 2021 festgelegt. Seien wir doch mal optimistisch, dass es im dritten Anlauf endlich klappt – und Evanescence „The Bitter Truth“ bis dahin auf den Markt gebracht haben.

>>> INFO: Evanescence live

Stream: 5.12., 22 Uhr - 9.12., 6 Uhr auf www.evanescencelive.com . Ticket: ca. 11 Euro.

Live-Konzert: „Worlds Collide“-Co-Headliner-Tour mit Within Temptation: 21.9.21, Düsseldorf (Mitsubishi Electric Halle), Karten ab ca. 68 €.