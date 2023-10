Mit neuen Album auf Live-Tour – Ben Zucker dreimal in NRW

In der Region. Ben Zucker bringt Ende ein neues Album auf den Markt, bis zur Tour müssen sich Fans aber noch gedulden. Der Vorverkauf startet am Mittwoch.

Drei Vorboten aufs neue Album hat Ben Zucker schon veröffentlicht: „Heute nicht!“ (VÖ: April 23, außerdem der titelgebende Track), „Stadt für uns alleine“ (VÖ: Juli 23) und das Duett mit Kollegin Kerstin Ott „An diesen Tagen“ (VÖ: 20.10.) lassen erahnen, wie die neue Platte „Heute nicht!“ klingen wird.

Ben Zucker mit „Heute nicht!“ 2024 auf Live-Tour

Gewissheit bringt aber sicherlich die Veröffentlichung am 8. Dezember, dann schmeißt der Rockstar der Schlagerszene sein 13 Tracks umfassendes Werk auf den Markt.

Ben Zucker auf Best-of-Tour

Ben Zucker rockt das Zeltfestival – die besten Fotos

Bis der Sänger seinen neuesten Coup live vorstellt, gehen allerdings noch einige Monate ins Land. Dafür performt er die passenden Tour-Konzerte 2024 erst open-air und im Herbst schließlich in den großen Hallen.

Vorverkauf für die Konzerte in Geldern, Gelsenkirchen und Oberhausen

Für Zucker bedeutet das drei Abstecher in Nordrhein-Westfalen: Am 21.6. spielt er unter freiem Himmel in Geldern (Waldfreibad) und am 25.7. in Gelsenkirchen (Amphitheater). Oberhausen stattet er dann im November einen Besuch ab (22.11., Rudolf Weber-Arena).

Karten gibt’s ab Mittwoch (24.10.), 10 Uhr, auf eventim.de. Am Donnerstag (26.10.) startet der allgemeinen Vorverkauf.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps