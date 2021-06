Max Giesinger geht auf „Endlich Akustik“-Tour

Essen. Max Giesinger musste seine Tour zweimal verschieben, aus den Konzerten sind nun Open-Air-Auftritt geworden. Die führen ihn u.a. nach Oberhausen.

Was hatten wir auf das neue Jahr gehofft, nachdem uns 2020 so enttäuscht zurückgelassen hatte, was Veranstaltungen betrifft. Die anfängliche Euphorie über Autokino-Konzerte flachte genauso schnell ab, wie sie aufgekommen war.

Nette Alternative, aber keinesfalls vergleichbar mit Pre-Pandemie-Erlebnissen – weder für Besucher noch für Künstler, die auf der Bühne lediglich mit Lichthupen bejubelt wurden. Und dann dämpfte auch noch der Start ins neue Jahr die freudigen Aussichten auf alsbald gefüllte Konzerthallen.

Max Giesinger spielt Open-Air-Konzerte auf seiner „Endlich Akustik“-Tour

Aber jetzt, ein halbes Jahr später, erscheinen strahlende Hoffnungsschimmer am von Corona getrübten Horizont. Die ersten Open-Air-Konzerte ploppen in den leer gefegten Vorverkaufsstellen auf und wollen nach Events lechzende Konzertgängern den Sommer versüßen. Ein Sänger wirft sich dabei besonders ins Zeug: Singer/Songwriter Max Giesinger.

Nachdem er sämtliche Termine seiner „Die Reise“-Tour in den Herbst/Winter 2020 verlegt hatte, machte ihm Corona erneut einen Strich durch die Rechnung – wie so vielen anderen in seiner Branche. Schließlich wurden die Konzerte in sommerliche Freiluft-Events umgewandelt.

Gast bei der Konzertreihe „Vor deiner Tür“ in Oberhausen

Aus „Die Reise“ wurde „Endlich Akustik!“. Die neue alte Tour mit überarbeitetem Titel führt den 32-Jährigen nun auch zur Open-Air-Konzertreihe „Vor deiner Tür“ in Oberhausen.

Am 17. Juli will der Waldbronner die (im Vergleich zu sonstigen Veranstaltungen) stark limitierten Sitzplätze auf dem Freigelände neben der König-Pilsener-Arena füllen.

4500 Sitzplätze dank umfangreichen Hygienekonzept

Für Giesinger dürfte das kein Problem sein, schließlich lockt der ehemalige „The Voice of Germany“-Teilnehmer seine Fans mittlerweile in die großen Hallen des Landes. Gut 4500 Sitzplätze soll das umfangreiche Hygienekonzept des Veranstalters hergeben.

Nach der kulturellen Zwangspause startet der deutsche Sänger wieder voll durch. Allein die zusammengebastelte Open-Air-Tour aus Verlegungen und Zusatzshows in diesem Sommer zählt 28 Termine, zwei davon in der Region (Strandkorb Open Air Mönchengladbach am 10. Juli und Oberhausen). Dazu kündigt er direkt seine „Irgendwann ist jetzt“-Tour 2022 und die passenden Open-Air-Konzerte an.

Teilnahme an „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“

Aber auch während des Lockdowns war der „80 Millionen“-Interpret nicht unproduktiv. Giesinger nutzte die Aufmerksamkeit durch seine Teilnahme an der siebten Staffel des populären TV-Formats „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ und schmiss sein erfolgreiches drittes Album „Die Reise“ noch einmal auf den Markt. Dieses Mal als Akustik-Version.

Laut Giesinger selbst: seine „allerliebste Platte“. Damit habe er sich einen großen Traum erfüllt, verrät er auf der Social-Media-Plattform Instagram.

Auf dem Jurysessel von „The Voice Kids“

Damit aber nicht genug. Der umtriebige Sänger nahm im gleichen Jahr zum zweiten Mal Platz im Jurysessel bei „The Voice Kids“. 2018 hatte er den beliebten Drehstuhl von Popsänger Sasha übernommen, 2019 wieder ausgesetzt.

Dabei war es da noch gar nicht so lange her, dass sich Giesinger selbst vor einer Jury beweisen musste. 2012 erreichte er den vierten Platz in der allerersten Staffel der Vorreiter-Castingshow „The Voice of Germany“.

Aktiv während der Pandemie: Online-Festival und Autokino

Seit dem ist viel passiert. Nachdem er durch eine Crowdfunding-Kampagne in Eigenregie sein Debütalbum „Laufen lernen“ auf den Markt brachte, war der Erfolg des charismatischen Popsängers nicht mehr weit. Seitdem ist der 32-Jährige gerngesehener Gast auf der Bühne und im TV.

Kein Wunder also, dass er mit Musikerkollegen wie Johannes Oerding, Lea, Nico Santos und Lotte im vergangenen Jahr auch die Instagram-Festivals „#wirbleibenzuhause“ auf die Beine stellen konnte.

Beifall statt Lichthupe in Oberhausen

Nein, von der Pandemie bremsen ließ sich Max Giesinger nicht. Im Gegenteil: Selbst die schnell verschmähten Autokinokonzerte nutzte er, um seine Musik live unter die Leute zu bringen. Ganze acht Mal sang er für seine Fans auf vier Rädern, unter anderem im Autokino Düsseldorf und Bottrop.

In Oberhausen stehen die PKW am 17. Juli allerdings vorzugsweise im Parkhaus, da darf sich der Sänger hoffentlich auf sichtbarere Euphorie freuen.

>>> Info:

Open-Air-Festival Vor deiner Tür, jeweils 20 Uhr, Freigelände an der König-Pilsener-Arena, Arenastr. 1, Oberhausen.

Termine: 9.7. Sido (Karten ab 49 €), 10.7. Revolverheld (Karten: 60,30 €), 17.7. Max Giesinger (Karten 58,10 €), 23.7. Saltatio Mortis (49,85 €). Karten gibt’s unter www.vdtoa.de

Hygienekonzept: Das Veranstaltungsgelände wird in drei Sektoren unterteilt (A,B und C), mit eigener Gastronomie und sanitären Anlagen, der Einlass erfolgt zeitversetzt. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist aktuell vorgesehen, außer auf dem eigenen Sitzplatz. Bezahlung vor Ort ist ausschließlich kontaktlos möglich. Eintrittskarten werden personalisiert verkauft.

Weiterer Termine: Strandkorb Open-Air, 10.7., 20 Uhr, Sparkassenpark Mönchengladbach, Am Hockeypark 1. Karten: 56,70 €.

Irgendwann ist jetzt Tour 2022: 16.4. Düsseldorf (Mitsubishi Electric Halle), 30.4. Köln (Palladium). Karten ab 44 €.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps