Malkurse bringen Kinder und Erwachsene online zusammen

Langsam baut sich ein neues Fenster auf dem Computer­bildschirm auf. Plötzlich erscheint Diana Schalthöfer auf der Bildfläche. Sie lächelt und winkt in die Kamera ihres Laptops. Mittlerweile ist die 46-Jährige es gewöhnt, die Teilnehmer ihrer Malkurse auf diese Weise zu begrüßen. Denn seit das Corona-Virus das soziale Leben Anfang des Jahres zum ersten Mal lahm legte, bietet sie in ihrer Malschule „Malzauber“ auch Live-Online-Kurse an. Nun wechselt die Mettmannerin erneut von ihrem Düsseldorfer Atelier ins heimische Wohnzimmer.

Viele Nächte mit dem Malen verbracht

Bei den Kursen kommen Materialien zum Einsatz, die viele zu Hause haben: Wasserfarben, Filzstifte oder Wachsmaler. Foto: Diana Schalthöfer

Und dort geht es momentan besonders kreativ zu. Immerhin muss für die Online-Kurse noch einiges vorbereitet werden. Die ersten Bilder für die nächsten Wochen sind schon fertig und schlummern in der Schreibtisch-Schublade. „Die Online-Kurse für Kinder dauern 45 Minuten. In denen malen wir ein Motiv“, verrät sie und zieht mit einem gezielten Griff einen ganzen Stapel Papier hervor. „Ich habe in letzter Zeit viele Nächte mit dem Malen verbracht“, gibt Diana Schalthöfer zu und lacht.

Da hätten wir zum Beispiel ein Schweinchen in Quietschrosa, einen lächelnden Igel samt herbstlicher Pilzkulisse und einen Eisbären. Die Besonderheit: Diana Schalthöfer hat Meister Petz aus dem hohen Norden erst gemalt, dann ausgeschnitten und schließlich vor die bunten Eisberge geklebt.

Ein Näschen für Proportionen

Der Papierbär ist auf den ersten Blick recht einfach gestrickt. Ein großer Berg dient als Körper und aus zwei kleinen Bergen werden die Ohren des Tieres. Doch unter dem dicken Pelz des liebevoll gestalteten Motivs verbirgt sich viel mehr. „Ich habe darauf geachtet, dass die Motive kindgerecht sind. Kleinere Kinder können den einfachen Formen des Bären folgen und die Größeren malen das Bild detailreicher aus – fügen eine Baum- oder Fellstruktur hinzu“, erklärt die Kursleiterin.

Außerdem bekommen die Kinder im wahrsten Sinne des Wortes ein Näschen für Proportionen in der Kunstwelt. „Die Nase des Eisbären messen wir mit dem Zeigefinger ab. Oben und unten wird ein Punkt gemacht und schließlich mit einem Oval verbunden.“ Als Beweis hält Diana Schalthöfer ihr fertiges Bild in die Kamera und siehe da, ihr Zeigefinger passt perfekt in die Schnauze des Bären.

Schritt für Schritt gemeinsam zum Ziel

Doch eins nach dem anderen. Online starten die Kursteilnehmer natürlich mit einem weißen Blatt. „Ich bin ein paar Minuten eher bei Zoom und die Kinder trudeln nach und nach ein. Manche essen auch noch eine Kleinigkeit und wir unterhalten uns bis der Kurs anfängt.“ Hinter ihr hängt allerdings schon ihr vorab gemaltes Bild – so bekommen die Kinder einen Eindruck davon, wo die künstlerische Reise hingehen soll.

Aber selbstverständlich greift auch Diana Schalthöfer bei Zoom noch einmal zum Pinsel. „Wir malen das Bild Schritt für Schritt gemeinsam. Jeder in seinem eigenen Tempo und mit den Materialien, die er oder sie zu Hause hat.“ Mit Wasserfarben, Filzstiften, Wachsmalern und Bleistiften gehen die Nachwuchsmaler ans Werk. Wie oft die Kursleiterin selbst zu Wasserfarben greift, um ihren Bildern Leben einzuhauchen, davon zeugt ihr eigener Malkasten – in fast jedem Farbpfännchen ist mittlerweile ein tiefer Krater.

Mehr Vertrauen in die Technik

All diese Motive hat Diana Schalthöfer für die Kurse vorgemalt. Foto: Diana Schalthöfer

Leben wollte die 46-Jährige auch ihrer Malschule im Mai wieder einhauchen, nachdem der erste Lockdown alles lahmgelegt hatte. „Die Idee mit den Online-Kursen kam mir nach dem Gespräch mit einer Mutter, die ein Fitnessstudio hat“, erinnert sie sich. Wenn es mit dem Schwitzen im Internet klappt, dann auch mit dem Malen. Gesagt, getan. Die ersten Online-Picassos waren die Kinder einer Freundin. „Mir kullerten tatsächlich danach ein paar Freudentränen die Wange runter, weil es direkt so gut geklappt hat.“

Die Teilnehmer der normalen Malkurse zögerten allerdings beim Schritt vom Atelier zur Videokonferenz. Mit jedem weiteren Lockdown-Tag ändert sich das. „Ich selbst habe angefangen mich mit Freunden auf Zoom zu treffen und bei vielen anderen war es auch so. Die Angst vor der Technik ging verloren.“ Und siehe da, plötzlich trauten sich mehr Kinder und Eltern auch online zum Pinsel zu greifen. „Das Schöne ist, dass durch das Video ein Gefühl von Nähe aufkommt. Nach einer längeren Zeit, in der man sich nicht sehen konnte, ist das toll und wichtig.“

Teilnehmer von der grünen Insel

Zwölf Kinder (5-12 Jahre) haben in so einem Online-Kurs Platz. Bei der Gruppengröße kann Diana Schalthöfer noch jedem genau auf die Finger gucken und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sollte es doch mal etwas zu trubelig bei einem der Teilnehmer werden, lässt sich das Mikrofon für einen kurzen Moment stumm stellen. Mit einem Klick herrscht volle Konzentration.

Die Online-Angebote begleiten Diana Schalthöfer bald ein Jahr. Ihr Fazit: „Das einzig Positive an Corona ist, dass ich den Mut gefunden habe, diese Kurse anzubieten.“ Immerhin können die Malschule nun auch Kinder aus anderen Teilen der Republik besuchen. Zugeschaltet wird aus München, Berlin, vom Bodensee und sogar aus Irland.

Erwachsene verlängern den Sommer

Doch nicht nur Kinder können via Laptop oder Tablet ihre künstlerische Ader ausleben, auch für Erwachsene bietet Diana Schalthöfer Kurse an. Kurzentschlossene können schon morgen mit einer Leinwand loslegen (Anmeldung bis Sonntag um 12 Uhr). Auf dem Programm steht ein Sonnenuntergang am Meer. „Der Kurs sollte im Sommer stattfinden. So kam das Motiv zustande. Jetzt verlängern wir damit den Sommer ganz einfach noch ein bisschen“, so Schalthöfer mit einem Lächeln. Außerdem lässt sich beim Malen der sanft wogenden Wellen doch herrlich entspannen – und in solch nervenaufreibenden Zeiten sehnt sich wohl jeder danach, in einem Meer aus Farben am heimischen Schreibtisch einfach mal abzuschalten.

Die Kursinfos:

8.11., 18.30 bis ca. 20.30 Uhr. Online-Malkurs für Erwachsene. Anmeldung bis So 12 Uhr an info@malzauber.de, Kosten: 14 €.

11.11., 16.30-17.15 Uhr, Online-Malkurs für Kinder von 5-12 Jahren. Fünf Malstunden jeweils mittwochs 28 €.

30.11., 16.30-17.15 Uhr, Online-Malkurs für Kinder von 5-12 Jahren. Fünf Malstunden (28 €), zehn Malstunden (49 €) oder 15 (70,50 €) jeweils montags. Infos auf facebook.com/malzauber oder malzauber-duesseldorf.de.