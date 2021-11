Lichtkunst trifft Historie: „Lumagica“ kommt in die Region

Neben zahlreichen historisch an den Austragungsort angepassten Motiven gibt es natürlich auch welche, die überall funktionieren – so zum Beispiel dieser Hirsch.

Essen. Die bald öffnenden „Lumagica“-Lichterparks in Hattingen und Düsseldorf knüpfen thematisch an die Geschichte ihrer Austragungsorte an.

Sie ist eine traditionsreiche Industriestätte des Ruhrgebiets, die Henrichshütte in Hattingen. Dort, wo bei der Eisen- und Stahlerzeugung 150 Jahre lang die Feuer loderten, sind zur besinnlichen Zeit bald ganz andere Lichter zu sehen. Das Gelände ist eines von deutschlandweit fünf Schauplätzen der „Lumagica“-Lichterparks. Vom 13. November bis 9. Januar lädt ein rund anderthalb Kilometer langer Rundweg mit bunten Installationen zum Staunen ein.

Besondere Charakteristik der „Lumagica“-Events: Die bunt bestrahlten Gebilde sind jeweils an ihren Ausstellungsort angepasst. Beim Spaziergang begegnen die Gäste Figuren wichtiger Persönlichkeiten, die die Henrichshütte in ihrer Geschichte nachhaltig geprägt haben. Dem Gründer, Graf Henrich zu Stolberg Wernigerode, und Sophie Henschel, sowohl Wohltäterin als auch eine der ersten wichtigen Frauen der deutschen Industriegeschichte, sind beispielsweise einzelne Porträt-Installationen gewidmet.

Beeindruckendes Lichter-Panorama

Hinzu kommen Lichtmotive von Schiffen, Raketen und weiteren Produkten, die auf der Henrichs­hütte hergestellt wurden. Auch ein übersichtlicher Blick von oben auf das Areal ist möglich. Zumindest für diejenigen, die sich auf die Aussichtsplattform des 1987 stillgelegten und 55 Meter hohen Hochofens trauen. Der zweite ursprünglich vorhandene Hochofen wurde 1990 nach China verkauft und von Arbeitern aus der Volksrepublik demontiert – einige Lichtmotive mit typisch chinesischen Symbolen wie dem Drachen erinnern an das aufwendige Unterfangen.

Karl-Heinz König vom Innsbrucker Veranstalter MK Illumination freut sich bereits: „Die wechselvolle Historie der Henrichshütte ermöglicht es uns, mit unseren Lichtobjekten eine fesselnde Geschichte rund um die bewegte Industriekultur des Orts zu erzählen.“

Die Vorbereitungen in Hattingen laufen auf Hochtouren – mit jeder Menge Motiven zum Bergbau. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

In Hattingen gilt die 2G-Regel

Um die Besucherströme im Rahmen der Coronaschutzverordnung zu begrenzen, werden Karten für bestimmte, jeweils 30-minütige Einlass-Zeitfenster verkauft. Und: Für Erwachsene gilt in Hattingen die 2G-Regel, bei Kindern ab sechs Jahren genügt ein Schülerausweis. Wer sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann, benötigt für den Zutritt ein ärztliches Attest und einen negativen Schnelltest. Eine Maskenpflicht gibt es nur in den wenigen Innenräumen wie den Sanitäranlagen.

Die Zutrittsregeln beim zweiten „Lumagica“-Event in der Region stehen hingegen noch nicht final fest. Aktuell geht MK Illumination davon aus, dass im Lichterpark auf Schloss Benrath in Düsseldorf vom 19. November bis 9. Januar die 3G-Regel (sprich: geimpft, genesen oder getestet) gelten wird, verweist wegen der aktuell so dynamischen Infektionslage aber auf eventuelle kurzfristige Änderungen des Hygienekonzepts.

Der Schlossgarten der Kurfürstin ist in Düsseldorf Kulisse

Auch die Düsseldorfer „Lumagica“-Ausgabe ist an die Historie ihres Austragungsortes angelehnt. So begegnen die Besucher unter anderem einer Lichtgestalt von Elisabeth Auguste von Pfalz-Sulzbach. Die Kurfürstin war zwischen 1755 und 1773 als Co-Bauleiterin an der Errichtung des Schlosses beteiligt. Der sogenannte Französische Garten am Schloss war ihr nach der Fertigstellung als privates Rückzugsareal vorbehalten, besuchen sollte sie ihn bis zu ihrem Tod 1794 aber nur einmal. Wer weniger Lust auf Historisches hat, kann aber auch einfach die Illuminationen genießen. Oder seine Zeit, zumindest bis zum 19. Dezember, auf dem ergänzenden Weihnachtsmarkt mit mehr als 40 Gastronomie- und Handwerkskunst-Büdchen verbringen.

>>> INFO: Tickets und mehr

Hattingen: 13.11. - 9.1., täglich 17-22 Uhr, letzter Einlass zwischen 20 und 20.30 Uhr. LWL-Industriemuseum Henrichs­hütte, Werksstr. 31. Karten gibt’s ab 15 € (erm. 14 €). Am 5.12. + 30.12. finden die exklusiven Familientage ihrer Tageszeitung statt. Tickets für diese beiden Tage gibt es mit einem Rabatt von 15 Prozent exklusiv auf wir-lieben-tickets.de. Weitere Infos auf lumagica.de.

Düsseldorf: 19.11. - 9.1., täglich 17-22 Uhr, letzter Einlass 21 Uhr. Schloss Benrath, Benrather Schlossallee 100. Karten für 17,50 € (erm. 12,95 €) und weitere Infos auf lumagica.de.

