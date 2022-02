Kultfilm „Ghost – Nachricht von Sam“ kommt auf die Bühne

Essen. Der 90er-Jahre Kultfilm „Ghost – Nachricht von Sam“ bringt Spannung, Romantik, Comedy und Mystery auf die Bühne – als Musical.

Die Töpferszene aus dem 90er-Jahre Kult-Romanzen-Thriller „Ghost – Nachricht von Sam“ hat wohl so ziemlich jeder direkt vor Augen: Patrick Swayze und Demi Moore machen sich gemeinsam an einem Klumpen Ton zu schaffen, im Hintergrund laufend sorgt „Unchained Melody“ für die passende Stimmung.

Und weil diese Szene eben so ikonisch ist, bedienten sich auch gleich andere Machwerke an dem lasziven Tête-à-Tête – wenn auch geringfügig anders umgesetzt. Legendär: Leslie Nielsen und Priscilla Presley in „Die nackte Kanone 2 1/2“.

„Ghost – Nachricht von Sam“ als Musical seit 2011

Eine wesentlich ernsthaftere Hommage strebten da schon Dave Stewart und Glen Ballard an, die dem Stoff um Geist Sam, seiner Angebeteten Molly und Medium Oda Mae mit zusätzlich Text und – noch wichtiger – Musik ausstatteten.

2011 feierte das Musical Premiere in Manchester. 2017 folgte der deutsche Ableger mit Alexander Klaws und Willemijn Verkaik in den Hauptrollen am Berliner Theater des Westens.

Ein Erfolgsfilm auf der Bühne

Mittlerweile ist aus der festen Produktion ein tourendes Gastspiel geworden. Neuer Veranstalter, neuer Cast. Weniger erfolgreich scheint die Tour-Produktion darum nicht zu sein: Karten für die Auftaktveranstaltung in unserer Region in Köln gibt es nur noch vereinzelt, Bochum ist ausverkauft. Nur Solingen und Düsseldorf können mit unbesetzten Platzreihen aufwarten.

Verwunderlich ist das nicht. Einen Erfolgsfilm für die Bühne adaptieren, dann auch noch in ein neues Gewand hüllen – das kommt an, siehe „Grease“ oder „Dirty Dancing“, um nur zwei Beispiele zu nennen. Und auch „Ghost“ hat nicht viel weniger Kult-Charakter.

Patrick Swayze, Demi Moore und Whoopi Goldberg

Zum Rankuscheln an den Partner wird die kuriose Dreiecks-Geschichte zwischen Swayze, Moore und Whoopi Goldberg auch nach mehr als einem Vierteljahrhundert nach Erscheinen immer noch gerne hervorgeholt.

Apropos Patrick Swayze: Beinah hätte Actionstar und Demi Moores damaliger Ehemann Bruce Willis die Rolle von Geist Sam übernommen. Dem sei die Story aber angeblich – Achtung! – zu geistlos gewesen sein.

Charles Kreische als Protagonist Sam

Auch auf die Bühne wird sich Willis eher nicht verirren. Die Rolle des erschossenen Liebhabers übernimmt dafür Charles Kreische. Der Cottbusser steht schon seit seinem sechsten Lebensjahr auf der Bühne, zuletzt sah man ihn in „Tanz der Vampire“ als Herbert im mittlerweile geschlossenen Metronom Theater Oberhausen.

Über seine neue Verpflichtung kommt der 26-Jährige gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: „Ich bin ein Riesenfan von ,Ghost’. Ich finde die Story wahnsinnig intensiv und es ist echt eine großartige Musik. Ich freue mich schon wahnsinnig mit einem tollen Cast, diese Show auf die Bühne zu bringen.“

Romanze, Thriller, Comedy, Mystery

Und auch Kollegin und Molly-Mimin Katrin Merkl, die mit ihrem Schauspiel und ihrer Stimme schon die großen Bühnen des Landes erobern konnte, outet sich schnell als Enthusiastin des Kultfilms.

„Ich habe ,Ghost’ tatsächlich sehr oft gesehen und irgendwie habe ich eine emotionale Verbindung mit dem Stück. Ich liebe die Musik. Das Emotionale, das Romantische, dann diesen Krimi-Teil, das Komödiantische – es ist ein emotionaler und unterhaltsamer Abend zugleich.“

Katrin Merkl mit vielen Emotionen

Wie sollte es auch anders sein, vereinte ja schon das filmische Vorbild nahezu sämtliche Genre der Unterhaltung: Romanze, Thriller, Comedy, Mystery. Trotz Fantasy-Elementen freut sich die Detmolderin darüber, endlich einen „richtigen Menschen“ spielen zu dürfen.

Darf auch im Bühnenstück nicht fehlen: Charles Kreische (als Sam) und Katrin Merkl (als Molly) an der Töpferscheibe. Foto: OffMusical

„Mit ganz natürlichen Emotionen, der ganzen Bandbreite an Gefühlen.“ Bühnenpartner Kreische hingen, ist froh, nach so langer Zeit überhaupt wieder auf der Bühne stehen zu können, „mit so einem tollen Stück, einer Inszenierung, die es so noch nicht gab“.

Geistreich oder geistlos?

Den Cast komplettieren unter anderem die studierte Bühnen- und Konzertsängerin Amani Robinson als Medium Oda Mae Brown (damit tritt sie in die Fußstapfen von Oscarpreisträgerin Whoopi Goldberg, ihr erster und einziger Academy Award bisher) und der ebenfalls studierte Musicaldarsteller Kim-David Hammann als Antagonist Carl.

Ob geistreich oder geistlos: Unterhaltsam dürfte die musikalische Adaption des Kultstreifens allemal werden.

>>> Info:

Ghost – Nachricht von Sam – das Musical: 4.-6.3. Köln (Fr+Sa ausverkauft, So 14.30 Uhr, Restkarten, Theater am Tanzbrunnen), 2.+3.4. Solingen (Sa+ So 18 Uhr ausverkauft, So 13.30 Uhr, Theater- und Konzerthaus Solingen), 4.-6.4. ­Bochum (ausverkauft), 22.4. Düsseldorf (19.30 Uhr, Capitol Theater).

Karten ab ca. 32 € gibt’s hier.

