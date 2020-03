Es mag in der Corona-Krise völlig untergegangen sein: Tatsächlich war letzte Woche St. Patrick’s Day. Der Tag, an dem sich mitunter sogar Menschen, die mit irischer Kultur vielleicht nicht so viel zu tun haben, einen großen grünen Plüschhut aufsetzen und statt Pils oder Alt ein Guinness oder Kilkenny schlürfen. Und es ist jener Tag, an dem die Dropkick Murphys in ihrer Heimatstadt Boston stets ein Konzert spielen. Diesmal waren keine Fans erlaubt – so entschlossen sich die Folk-Punker dazu, den mehr als zweistündigen Auftritt auf der Internet-Videoplattform YouTube zu übertragen, wo er weiterhin abrufbar ist.

Diesem prominenten Beispiel folgen nun immer mehr Künstler. Internationale Weltstars wie regionale Newcomer streamen Live-Musik aus dem heimischen Studio, dem Proberaum oder manchmal sogar dem Wohnzimmer. Eine ganze Serie an „Homeoffice“-Konzerten findet sich auf der Internet-Plattform „globalcitizen.org“. Unter dem Titel „Together at home“ (dt.: Gemeinsam zuhause) nahmen sich bereits knapp zwei Dutzend Musiker, darunter Coldplay-Frontmann Chris Martin, Evanescence-Sängerin Amy Lee, R&B-Star John Legend und die Popband One Republic, selbst auf. Wer es eher mit Blues hält, dem kann man die Live-Events von Samantha Fish auf ihrer Facebook-Präsenz ans Herz legen (immer freitags, 18 Uhr).

Disko in den heimischen vier Wänden

Selbstverständlich geben sich auch Musikschaffende aus Deutschland beim Kampf gegen den Lagerkoller mächtig Mühe. Und die Berliner Stoner-Rocker Kadavar, die eigentlich Anfang März auf eine ausgedehnte Welttournee gehen wollten, haben die Verstärker im Gegensatz zu vielen ihrer US-amerikanischen Kollegen sogar angeschaltet. Am vergangenen Samstag röhrten die Riffs via Stream auf der Facebook-Seite der Band gute anderthalb Stunden lang, fast 400.000 Menschen weltweit schauten den weiterhin auf der Facebook-Seite der Band verfügbaren Stream an.

Jan Delay startete derweil das neue Format „Diskoteque“ auf YouTube. Der Hamburger Funk- und Hip-Hop-Musiker lud sich seine Band Disko No. 1 und den Rapper Trettmann ein – das 50-minütige Resultat umfasst drei Songs und ein ausführliches Gespräch der Musiker.

Jan Delay lädt auf YouTube zur "Diskoteque". Foto: dpa

Und in der Region? Wer vorlegte, war die Iserlohner Sängerin Jini Meyer, früher bei der Gruppe Luxuslärm am Mikro. Am vergangenen Sonntag sang sie – wie viele andere von einer Tourabsage betroffen – 60 Minuten lang live mit Gitarrenbegleitung auf Instagram und rief die Zuschauer außerdem zu Spenden auf, die einem Kinderhospiz in Olpe zugutekommen. Die Sängerin will die Reihe bald fortführen, Fans können auf www.instagram.com/covidconcerts20 Wünsche für Shows anderer Künstler äußern. „Covid Concerts“: Livestream-Konzerte in Zeiten von Corona

Es darf auch gelacht werden

Einige Kilometer weiter westlich präsentiert Entertainer Helmut Sanftenschneider derweil jeden Abend von Dienstag bis Freitag ab 20.30 Uhr das Format „Ruhrkultur live! – die kulturelle Corona-Notversorgung“. Auf YouTube unterhält der Bochumer mitsamt einiger Überraschungsgäste aus Comedy, Kabarett und Musik jeweils eine halbe Stunde lang. Herne: "Ruhrkultur Live" mit Sanftenschneider auf Youtube

Der Duisburger Sebastian23 bedient hingegen Poetry-Slam-Fans. Zunächst bis Montag täglich ab 22 Uhr gibt es auf www.instagram.com/mondschaf23 nachdenkliche wie lustige Dichtungen vom Tobi Katze (Do), Ninia La Grande (Fr), Michel Abdollahi (Sa), Jan Philipp Zymny (So) und Tabea Farnbacher (Mo).

Poetry-Slam-Veteran Sebastian 23 animierte einige seiner Freunde - die Ergebnisse kann man nun täglich ab 22 Uhr auf Instagram sehen. Foto: Henriette Becht

Und wer über mehrere Stunden einfach mal herzhaft lachen will, darf sich bis auf Weiteres auf den Samstagabend freuen. Kabarettist Oliver Polak trommelte am vergangene Wochenende erstmals befreundete Komiker zusammen und übertrug auf seinem Instagram-Profil den „Corona Comedy Club“. Nacheinander wurden unter anderem Tahnee, Abdelkarim, Idil Baydar und Özcan Coşar, die Auszüge aus ihren aktuellen Programmen zum Besten gaben, in einen Live-Stream geschaltet. Die Reaktionen waren euphorisch, sodass Polak die Reihe nun weiterführt.

Wer möchte, der schalte am kommenden Samstag ab 19 Uhr auf www.instagram.com/oliverpolakofficial ein. Mit dabei sind dann Tamika Campbell, Till Reiners, David Deery, Sebastian Krämer und Gabirano.