Ihre erste Live-Tour spielte sie in ausverkauften Hallen, ihr neues Album „Therapy“ stellt Zoe Wees trotzdem nur in kleinen Clubs vor.

Tour Konzert in NRW: Zoe Wees – neues Album und intime Tour

Köln. Zoe Wees kündigt ihr neues Album „Therapy“ und gleichzeitig eine passende Mini-Tour an. Dabei spielt die Sängerin nur in kleinen Clubs.

Das Warten hat ein Ende, Shootingstar Zoe Wees hat nun endlich ihr Debüt-Album „Therapy“ angekündigt. Es soll am 3. November veröffentlicht werden. Unter dem Motto „Therapy Sessions“ geht die „Control“-Interpretin dann auch auf eine Konzert-Tournee im intimen Rahmen. Das heißt: Tickets sind begrenzt.

Ihre erste Live-Tour, nachdem die als Wunderkind bezeichnete Sängerin 2020 ihren Durchbruch feierte, bestritt die heute 21-Jährige vor ausverkauften Hallen. Die kommende Konzertreise umfasst lediglich drei Termine, einer davon findet am 23. März 2024 im Kölner Club Luxor statt.

Zoe Wees mit „Therapy Sessions“ in Köln

Der Vorverkauf für die Tickets startet am Donnerstag, 2.11. (10 Uhr), für all diejenigen, die bis Dienstag, 31.10. (10 Uhr), ihr Debüt-Album „Therapy“ im Shop der Sängerin bestellen. Für alle anderen beginnt der Ticketsale am Freitag, 3.11., 10 Uhr.

Laut Veranstalter Semmel seien die „Therapy Sessions“ in Köln, Hamburg und Berlin eine „emotionale Reise zur Selbstentdeckung, Heilung und mentalen Stärke“. Wees weltweiter Hit „Control“ handelt von ihrer Erkrankung an der Rolando-Epilepsie in jungen Jahren, die sie nachhaltig prägte. Mehr dazu im Interview mit Zoe Wees hier.

