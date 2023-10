John Lennon im August 1974 in New York. Sein Fotograf und Freund Bob Gruen erzählt in Düsseldorf wie dieses und andere berühmte Bilder entstanden.

Ausstellung John Lennon und die 70er-Jahre in New York

Düsseldorf. Der Rock-Fotograf Bob Gruen spricht in Düsseldorf über John Lennon und andere Stars, die er fotografierte. Seine Bilder zeigt eine Ausstellung.

Er fotografierte Led Zeppelin vor ihrer Boeing 720, die Maskenrocker Kiss für das Cover des Albums „Dressed to Kill“, und er dokumentierte die Anfänge legendärer US-Bands wie Blondie, Ramones & Co. in den New Yorker Clubs Mitte der 70er-Jahre. Bob Gruens Name steht unter zahllosen berühmten Fotos der Rockgeschichte. Sein vielleicht bekanntestetes Bild zeigt John Lennon mit Nickelsonnenbrille und „New York“-T-Shirt 1974 in Manhattan.

Bob Gruen ist zu Gast bei der „Electricity Conference“

Zu sehen ist es aktuell überlebensgroß in der Düsseldorfer City, denn hier wirbt eine XXL-Wandbanner für eine Ausstellung mit den Werken Bob Gruens, die vom 5. bis zum 22. Oktober 2023 im Weltkunstzimmer zu sehen ist. Zum finalen Wochenende der Ausstellung wird Bob Gruen auch persönlich anwesend sein – bei einem Fototermin unterm dem Riesenplakat seines berühmten Motivs, natürlich in der Ausstellung sowie als Talkgast bei der „Electricity Conference“ im „Me and all“-Hotel.

Die US-Punkrock-Pioniere Ramones fotografierte Bob Gruen 1975, ein Jahr bevor sie mit ihrem Debüt-Album für Furore sorgten. Foto: Bob Gruen

Veranstalter der Popkultur-Konferenzreihe ist Rudi Esch, Ex-Musiker bei den Krupps und Autor des Buches „Electri_City“, einem Standardwerk über die Düsseldorfer Elektroszene um Bands wie Kraftwerk. Zum neunten Mal bringt Esch nun Persönlichkeiten der Pop- und Rockgeschichte nach Düsseldorf.

Ein Tipp von Marky Ramone

Der Kontakt zu Bob Gruen, der am 23.10. in Düsseldorf seinen 78. Geburtstag feiern wird, kam über den letztjährigen Stargast Marky Ramone zu Stande: „Fast das erste, was er zu mir sagte, war, ,Wenn du nach New York kommst, muss ich dir Bob Gruen vorstellen’“, erinnert sich Esch an das Treffen mit dem Ramones-Schlagzeuger im Juli 2022. Inzwischen traf der Düsseldorfer den legendären New Yorker Fotografen schon mehrfach in seiner Heimatstadt und organisierte mit ihm Ausstellung und Conference-Auftritt. Bei letzterem wird Bob Gruen nicht nur sein Buch ‚Right Place, Right Time‘ vorstellen, sondern auch ausführlich über seine langjährige Freundschaft und Zusammenarbeit mit John Lennon und Yoko Ono sowie die Entstehung des berühmten Porträts berichten.

Weitere Gäste sind u.a. die schillernde New Yorker Szene-Persönlichkeit Tony Mann, der u.a. mit Dee Dee und Joey Ramone befreundet war, sowie Barry Myers, der als DJ Scratchy u.a. Tour-DJ der Britpunks The Clash war.

Andy Warhol und die Factory

Ebenfalls zu Gast ist Stephen Colegrove aus England, der die Ausstellung im Weltkunstzimmer kuratiert hat. Sie umfasst neben Bob Gruens Bildern auch Arbeiten von Leee Black Childers. Der 2014 verstorbene Fotograf und Journalist aus New York dokumentierte nicht nur die Punk-Szene im legendären Club CBGB, sondern auch das Treiben in Andy Warhols berühmter Factory. Das zweite Ausstellungswochenende rund um den 14. Oktober wird deshalb im Zeichen des Pop­Art-Künstlers stehen.

>>> Alle Infos zu Ausstellung und Conference:

Ausstellung Bob Gruen + Leee Black Childers, Eröffnung: 5.10.23, 18 Uhr, 6.-22.10.23, Do-So 14-18 Uhr, Weltkunstzimmer, Ronsdorfer Str. 77a, Düsseldorf. Eintritt frei. Electricity_Conference, 20.-21.10., Fr 19 Uhr, Sa 14 Uhr, Me and all Hotel, Immermannstr. 23, Düsseldorf, Karten ca. 12 €.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps