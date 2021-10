Johannes Strate: „Wir haben keinen Psychopaten in der Band“

Essen. Revolverheld haben ihr sechstes Album „Neu erzählen“ veröffentlicht. Im Interview verrät Sänger Johannes Strate was sich dahinter verbirgt.

Als Vorgruppe von Silbermond und Die Happy machten sich Revolverheld einen Namen – mittlerweile füllt die Deutschrock-Band selbst große Stadien. Am Freitag erschien das sechste Album „Neu erzählen“. Darauf machen Johannes Strate & Co. einen musikalischen Trip in ihre Kindheit, zurück zu den Idolen der 80er Jahre. In die funkigen Synthesizer-Klänge sind ernste Themen eingebettet. Welches Thema keinen Platz auf der Platte bekam und was die Revolverhelden im kommenden Jahr vorhaben, das verriet Sänger Johannes Strate (41) im Interview mit Kirsten Gnoth.

Das Album trägt den Titel „Neu erzählen“ – was wird da neu erzählt?

Johannes Strate: Erstmal ist es auch ein Song auf dem neuen Album und der schließt an ein Lied unseres letzten Albums an – „Unsere Geschichte ist erzählt“. Das ist ein sehr trauriger Song in Kapitelform über das Ende einer Liebe. Witzigerweise kamen immer wieder Freunde zu mir und sagten: „Es ist ein toller Song, aber ich kann ihn mir nicht anhören. Er ist so hoffnungslos.“ Und nun habe ich mir gedacht, dass ich auch mal eine Fortsetzung von einem Song schreiben kann, in der ich dem Paar eine zweite Chance gebe. So hat es „Neu erzählen“ schließlich auf die Platte geschafft. Auch weil wir ihn für uns sehr passend finden. Wir sind durchaus eine Band, die nicht immer versucht, in dieselben Fußstapfen zu treten. Wenn man den Kontext dann noch etwas größer macht und auf die Welt ummünzt, sind wir an einem Punkt, an dem wir uns schon längst hätten neu erzählen sollen. Aber irgendwie kriegen wir das nicht hin. Aber es ist höchste Eisenbahn das wir es tun.

Gibt es etwas in Ihrem Leben, das Sie am liebsten neu erzählen würden?

(lacht) Ja, irgendwelche Sachen gibt es wahrscheinlich immer. Aber es ist nicht so, dass ich etwas von früher fürchterlich bereue. All die Fehler, all der Quatsch, all der Blödsinn – all das macht mich zu dem, der ich heute bin. Wenn du in der falschen Richtung gegen die Wand läufst, drehst du dich um und läufst wieder in die richtige.

Sie haben es gerade schon gesagt. Die Band erfindet sich immer neu. Ist das ein fließender Prozess?

Das entsteht so über die Jahre. Kris (Kristoffer Hünecke, Gitarrist, Anm. d. Red.) und ich schreiben die Songs und wir probieren gerne neue Elemente aus. Manches ist so abgedreht und cool, dass wir es weiterverfolgen und gucken, wo es landet. Es gibt natürlich immer wieder Sachen, die nichts für die Band funktionieren. Aber einiges eben schon. „Leichter“ war zum Beispiel so ein Song. Da gab es vier oder fünf Ansätze und am Ende ist eine für uns relativ ungewöhnliche Single draus geworden. Wenn jemand fragt, ob wir etwas ausprobieren wollen, sagen wir eigentlich immer „Ja“.

Sänger Johannes Strate (2. v. li.) schläft nicht mehr bis um 14 Uhr im Nightliner. Heute schreibt er lieber neue Songs. Foto: Olaf Heine / becktomusic

Wie schreibt man ein Album in Pandemie-Zeiten?

Auch da mussten wir uns komplett neu erzählen und – jetzt zitiere ich echt eine Zeile aus dem Song – neue Wege gehen. Jeder hat sich sein Setup eingerichtet. Ich sitze zum Beispiel gerade in meinem kleinen Studio zu Hause. Ich habe allerdings noch eine Möglichkeit ein paar Straßen weiter – falls der Familienwahnsinn überhandnimmt und ich mal raus muss. Wir haben uns die Sachen dann einfach zugeschickt. Ich habe beispielsweise etwas eingesungen und auf den Server hochgeladen. Der Produzent in Nashville, LA oder Berlin (je nachdem wer für den Song zuständig ist) lädt ihn sich dann runter und baut was zusammen. Wir saßen nicht mehr im Studio und haben die Dinge besprochen, sondern waren im Face-Time-Call. Ich mag, dass wir flexibel sind und so arbeiten können. Wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich einen Teil davon übernehmen. Aber es ist auch wieder schön, gemeinsam bei einem Glas Rotwein im Studio zu sitzen und darüber zu sprechen, was man alles über den Tag geschafft hat.

Hört man Corona aus dem Album raus?

Corona war das allbeherrschende Thema und ich brauche dann nicht jemanden, der mir im Radio vorsingt wie schwierig die Zeit ist. Wir haben uns bewusst entschieden, keinen einzigen Satz über Corona zu singen. Wenn ich Musik höre, möchte ich an andere Sachen denken.

Sie waren vor der Pandemie noch auf Tour und haben währenddessen auch angefangen, an dem Album zu arbeiten. Wie schreiben Sie auf Tour?

Wenn wir mit einem Nightliner fahren, also einem Bus, in dem wir auch pennen – dann kommen wir um acht oder neun in einer Stadt an. Früher haben wir bis 14 Uhr gepennt, damit der Kater vom Vorabend weg war (lacht). Jetzt stehen wir im neun Uhr auf. Ich kenne mittlerweile von jeder Stadt die Innenstadt und weiß, welches Café nett ist. Oder ich gehe in eine Ausstellung, fahre Boot oder sonst was. Unser erster Termin ist nämlich der Soundcheck um 16 Uhr. Das ist eine lange Zeit. Als wir jetzt viele gute Ideen hatten, haben wir das Setup mitgenommen. Kris hat es bei sich im Zimmer aufgebaut, ich habe Kaffee geholt und dann haben wir uns gegenseitig Songs vorgespielt. Es gab schöne, rührende Momente -- er ist einer meiner besten Freunde. Als ich ihm „Das Größte“ vorgespielt habe, saß er da und hat geweint, weil er es so verstehen konnte.

Sie sind alle schon wahnsinnig lange befreundet. Wie klappt es als Freunde und Geschäftskollegen?

Es hat vor zwanzig Jahren angefangen, als wir alle Anfang zwanzig waren. Da ist es aus Freundschaften heraus entstanden und war recht unbedarft. Wir haben Musik gemacht, hatten Spaß dran und sind einfach losgefahren. Irgendwann ist das dann ein bisschen größer geworden. Das erste Album ist abgegangen und plötzlich ist da ein gewisser Druck. Vorher hatten wir in sechs Jahren Songs geschrieben und dann mussten wir in einem Jahr Songs schreiben. Aber ich habe es immer als total angenehm empfunden, da eine Truppe von Freunden um mich herum zu haben. Mit denen konnte ich den Druck teilen – auch privat. Wir kriegen es total gut hin, dass Freundschaftliche und das Geschäftliche unter einen Hut zu bringen. Ich könnte es mir auch nicht mehr anders vorstellen.

Haben Sie alle denn auch Macken?

Nein nein, meine Kollegen sind alle perfekt (lacht). Na klar, es gibt Macken. Aber wir sind alle in einer Situation, in der wir uns selbst mehr gefunden haben, als mit Mitte zwanzig. Wenn einer mal etwas gereizt ist, dann macht er bei der Telko eben nicht mit und kriegt Zeit für sich. Aber ich muss auch sagen, wir haben keinen Psychopaten in der Band, den man immer wieder einfangen muss oder der morgens um neun Heroin nimmt. Mit über 40 weiß ich, morgens Heroin nehmen, sollte man lieber lassen (lacht). Spaß beiseite, das habe ich zum Glück nie ausprobiert.

Sie sind dieses Jahr 41 geworden, also in den 80ern aufgewachsen. Das hört man auch deutlich auf dem Album raus. Warum haben Sie sich für diesen Stil entschieden?

Es war eben die Musik, die wir gehört haben, als wir klein waren. Die große Erweckung kam dann, als wir Anfang der 90er-Jahre den Grunge gehört haben. Kurt Cobain, Eddie Vedder – Wahnsinn, da mussten wir einfach loslegen und Bands starten. Aber es ist trotzdem so, dass wir durch die Musik der 80er sehr geprägt wurden. Und das ging schon vor fünf Jahren los, als wir eine sehr 80er lastige Tour gespielt haben. Bei der ersten Single „Leichter“ haben wir viele Wege eingeschlagen und sie ist dann doch sehr 80ties-lastig geworden – also sind wir den Weg dann weitergegangen.

Das ist schon ein Risiko.

Joa, ist es. Die Leute sind Gewisses von uns gewohnt und wenn wir das dann nicht liefern, kann der Sound einigen nicht mehr gefallen. Aber das ist eben auch eine Art des Erzählens. Wir möchten neue Sachen entdecken und nehmen das Risiko damit dann auch in Kauf. Viele gehen den Weg mit uns und finden das interessant. Aber wenn der eine oder andere eine Platte mal nicht mag, dann ist das völlig legitim.

Auf der letzten Platte war alles noch ziemlich bunt – auch die Band. Kommt nun der 80er-Jahre-Sound und die bunten Shirts verschwinden?

Die nächste Platte wird auch ein Gothic-Album (lacht). Das letzte Platte war sehr bunt, mit Blümchenhemden und so etwas. Das fand ich total super und wir waren auch so auf Tour. Es ist vielleicht genau die Gegenbewegung dazu. Vielleicht ist die Grafik der nächsten Platte auch schwarz-weiß. Vielleicht plaudere ich auch gerade aus dem Nähkästchen. Nach dem Unplugged Album, wo nur Akustik-Gitarren waren, haben wir ein Jahr lang keine Akustik-Gitarren angerührt. Wir haben immer mal Lust, das Gegenteil zu machen.

Was dürfen wir wohl dann für die Zeit nach „Neu erzählen“ erwarten? Ein Streicherquartett?

Wenn ich tippen müsste, wäre es vermutlich zurück zu den Wurzeln. Papa-Roach-Gitarren-Riffs und ich schreie mehr als ich singe. Darüber reden wir seit Jahren – aber das darf die Plattenfirma nicht wissen (lacht).

Auf dem neuen Album ist auch ein Lied mit dem Namen „Keine Zeit“. Wie oft haben Sie selbst diese Ausrede schon benutzt?

Momentan ziemlich häufig. Ich habe von morgens bis abends zu tun. Aber es ist auch ein Phänomen der Menschen, die in dieser Art Branchen arbeiten. In meinem Umfeld – Kollegen, Management und so weiter – sind alle sind irgendwie permanent überfordert. Alle haben mehr zu tun, als sie eigentlich schaffen können. Das ist ein Normalzustand und das ist verrückt. Das Buch liegt seit drei Wochen auf dem Nachtisch und man schafft es nicht zu lesen. Die Verabredung zum Kaffee muss man absagen, weil man es einfach nicht schafft. Durch die permanente Befeuerung auf allen Kanälen kommt zu wenigen Sachen so richtig.

Jetzt in Pandemie-Zeiten dürften Sie aber gerade mehr Zeit für die Familie haben, oder?

Für die Familie nehme ich mir immer Zeit und bin manchmal auch einfach nicht erreichbar. Aber ich mache jetzt seit 20 Jahren Musik und zu diesem Punkt zu kommen, muss man sich erstmal erarbeiten.

Findet Ihr Sohn das, was Sie machen cool?

Ja, der ist acht und findet das richtig cool. Er geht zum Frisör und möchte eine Frisur wie Papa haben. Er fragt mich auch, über was ich Songs schreibe und wollte dann selbst mal was schreiben. Er fragte mich dann, ob er über Fußball spielen im Garten schreiben kann. Oder über einen Neuanfang – joa, so einen Song hatten wir schon mal. Oder ob er über das Thema „neu erzählen“ schreiben könnte. Das habe ich mir aufgeschrieben. Und als es dann zu dem Song gekommen ist, habe ich meinem Sohn die Idee geklaut (lacht). Ich habe ihm das aber erzählt und er ist damit einverstanden.

Was machen Sie, wenn er plötzlich nicht mehr Revolverheld, sondern Speed Metal hören möchte?

Das wäre auch geil, weil dann würde ich mit ihm Speed Metal hören. Aber klar, ich rechne immer damit, dass er unsere Musik irgendwann nicht mehr cool findet. Er hat aber eigentlich einen ganz guten Musikgeschmack. Er hört viel Pop und Punk der Nullerjahre. Seine Band sind gerade The All-American Rejects. Das finde ich echt gut. Davor hat er ganz viel The 1975 gehört – die finde ich selbst auch super. Er kann hören, was er möchte. Außer es sind ganz schlimm frauenverachtende Inhalte. Ich hoffe nicht, dass er in die Richtung abdriftet.

Als die Single „Leichter“ rauskam, sagten Sie, dass Sie nicht sicher seien, ob ein Album folgt. Woher kam diese Unsicherheit?

Wir waren uns damals zeitlich nicht sicher wie es mit Corona weitergeht und ob wir überhaupt eine Platte bringen können. Ich wollte damals nicht sagen, dass wir eine Platte vielleicht in anderthalb Jahren bringen. Wir haben uns darauf geeinigt erst über ein Album zu sprechen, wenn wir auch wirklich wissen, wann es rauskommt.

Also hat man heute gar nicht mehr den Druck ein neues Album rauszubringen?

Ja, das geht super. Durch das Streaming ist man nicht mehr an das Albumkorsett gebunden. Man kann auch einfach mal so eine Single machen. Dua Lipa und Billie Eilish machen es ja vor. Sie bringen Tracks raus und irgendwann kommt dann eine Compilation und die ist dann das Album. Darauf sind die Singles dann anderthalb oder zwei Jahre alt. In der Musik ist mittlerweile alles erlaubt.

Wie viele solcher Songs schlummern noch in Ihrer Schublade?

Wir haben in den letzten zwei Jahren sehr viel geschrieben und haben uns genau überlegt, was wir auf das Album packen. Aber wir haben natürlich den einen oder anderen Song nicht drauf getan, weil er noch nicht in die Zeit gepasst hat. Aber er könnte irgendwann mal sehr wesentlich sein. Man kann schon davon ausgehen, dass wir im nächsten Jahr noch einige Singles veröffentlichen werden, die nicht auf Platte waren.

Revolverheld live:

Live-Termin: 25.8.22, Zeltfestival Ruhr, Bochum. Karten gibt’s ab ca 55 €.