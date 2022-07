Iserlohner Gitarren-Festival: Das bietet die 30. Ausgabe

Iserlohn. Nach einer abgespeckten Pandemie-Ausgabe 2021 spielen nun wieder Musikerinnen und Musiker aus 40 Ländern beim Gitarren-Festival in Iserlohn.

Ursprünglich wollte Thomas Kirchhoff nur Freunde zusammentrommeln, als er 1992 das Internationale Gitarrenfestival ins Leben rief. Drei Jahrzehnte später ist die Veranstaltung in Iserlohn das größte Fest für Liebhaber akustischer Gitarrenklänge in Europa. Vom 24. bis 30. Juli steht nun die Jubiläumsausgabe an. Zum 30. Mal treffen sich Saitenvirtuosen aus 40 verschiedenen Ländern in der größten Stadt des Sauerlandes.

2021 unterstand das Festival noch den Limitierungen durch die Corona-Pandemie und damit verbundenen Auflagen. „Da waren natürlich einige Teilnehmer weniger als sonst dabei, aus gewissen Ländern durfte ja zu dem Zeitpunkt noch keiner so richtig ausreisen. Manche hätten damals nach ihrer Rückkehr zwei oder sogar drei Wochen in Quarantäne gemusst, das kann man natürlich niemanden antun“, erinnert sich Kirchhoff.

Gitarren-Festival im zweiten Jahr nach dem Umzug aus Schwerte

Aber nicht nur deswegen war 2021 ein besonderes Jahr für das Gitarren-Festival. Erstmals fanden die Konzerte, Workshops und Vorstellungen ausschließlich in Iserlohn und nicht wie früher zu größeren Teilen in Schwerte im Haus Villigst statt.

Jorge Caballero eröffnet das Festival am 24. Juli. Foto: Melissa R. Kavanagh / Thomas Kirchhoff

„Erst war ich skeptisch, aber es hat sich super bewährt, alles nach Iserlohn zu holen. Zuvor nächtigten die Künstlerinnen und Künstler auch in Schwerte, sehr abgelegen und hatten eben auch längere Busfahrten zu bewältigen. Durch die Corona-Maßnahmen in den Unterkünften hätte es so nicht mehr funktioniert, das hätten wir logistisch nicht mehr auffangen können“, erinnert sich Kirchhoff.

Vollauslastung wieder möglich

Im Vergleich zum Vorjahr kann auch die Oberste Stadtkirche, in der die Musikerinnen und Musiker abends auf die Bühne gehen, wieder voll ausgelastet werden. Das Gotteshaus fasst rund 550 Zuschauer, im vergangenen Jahr durften lediglich 130 Gäste kommen. „Da waren alle Konzerte ausverkauft. Das wird nun nicht mehr immer so sein. Sicher bin ich mir aber, dass es beim Eröffnungskonzert sehr, sehr voll wird“, ist Kirchhoff überzeugt.

Zu diesem gastiert Jorge Caballero in Iserlohn. Der gebürtige Peruaner spielt Exzerpte aus der 9. Sinfonie „Aus der Neuen Welt“ von Antonín Dvořák. „Eine klassische Sinfonie, dargeboten auf einer akustischen Gitarre – das glaubt man nur, wenn man dabei ist. Es wird spektakulär“, verspricht Thomas Kirchhoff. Als einen weiteren besonderen Höhepunkt des Programms benennt der Veranstalter den Folgeabend. Am 25. Juli treten das Edel-Stell Duo aus England sowie der Schwede Göran Söllscher auf. Letzterer spielt auf einer zehnsaitigen Gitarre ein abwechslungsreiches Programm, Werke von Johann Sebastian Bach hat Söllscher ebenso im Repertoire wie Stücke der Beatles.

Ein Wettbewerb der Virtuosen

Für Connaisseure des akustischen Saiteninstruments besonders interessant sind traditionell die „Guitar Gala“ zum Ende des Festivals am 30. Juli sowie das Finale des 11. Martinez-Wettbewerbs am Vorabend. Wer diesen gewinnen will, muss sich zunächst durch zwei Vorentscheidungen kämpfen und in Runde drei vor Publikum und Jury ein 25- bis 28-minütiges Konzert spielen.

Über den Sieger oder die Siegerin, der oder die unter anderem mit einer neuen Gitarre im Wert von 5500 Euro belohnt wird, entscheiden elf Fachleute – einer von ihnen ist Thomas Kirchhoff. Doch worauf kommt es dabei an? Er erklärt: „Es gibt objektive Parameter. Technik, Fingerfertigkeiten, Klanggröße. Für uns wichtig ist aber auch die charismatische Ausstrahlung. Es geht nicht um ,schneller, besser, weiter’. Noten spielen können viele. Aber die Art und Weise, wie er oder sie die Stücke interpretiert, gibt dann im Wettbewerb letztlich den Ausschlag. Klar ist, dass wir hier durchweg Ausnahmetalente und ein unglaublich hohes Niveau haben.“

Das Programm umfasst aber mehr als nur abendliche Konzerte. In der Städtischen Galerie am Theodor-Heuss-Ring gibt es eine täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnete Gitarren-Ausstellung, hier wird geschaut, gefachsimpelt, aber auch gekauft. „Diese Modelle kosten dann aber nicht nur 300 Euro, das sind häufig handgemachte Ausnahmeinstrumente“, sagt Kirchhoff. An Ort und Stelle gibt es zudem nachmittags weitere Vorträge und Konzerte von 20 bis 25 Minuten Länge bei freiem Eintritt.

>>>INFO:30. Internationales Gitarren-Festival Iserlohn, 24.-30.7., Konzerte täglich 19.30 Uhr, Oberste Stadtkirche, Kurt-Schumacher-Str. 9, Iserlohn. Eintrittskarten gibt’s für 15 € pro Konzert bei der Stadtinfo Iserlohn unter 02371/217-1819. Ebenfalls erhältlich ist dort der Konzertpass für alle Konzerte zum Preis von 70 €. Weitere Infos und das komplette Programm: guitarsymposium.de.

