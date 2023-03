Irisch feiern im Revier: Eventtipps zum St. Patrick’s Day

Ralf „Albi“ Albers spielt mit seiner Irish-Folk-Punk-Band Fiddler’s Green eine komplette Tour zum St. Patrick’s Day – am 18.3. stehen die Franken in Oberhausen auf der Bühne.

Essen. Am 17. März ist St. Patrick’s Day. Der kann auch in der Region auf traditionelle irische Weise gefeiert werden. Es gibt Konzerte, Partys und mehr.

Es ranken sich zahlreiche Mythen um Patrick von Irland. So heißt es beispielsweise in einer Legende, der christliche Missionar habe bei einer Predigt die Insel von allen Schlangen befreit, dies unter Einsatz seines Bischofsstabes. Der Wissenschaft zufolge hat es im nacheiszeitlichen Irland allerdings keine Schlangen gegeben. So deuten die Geistlichen die Schlange heutzutage als Symbol für das Böse, in Irland gilt er als Nationalheiliger und Schutzpatron. Nicht mal ein Geburts- oder Sterbetag konnte verifiziert werden, als letzterer gilt nach einem Fund im 7. Jahrhundert allerdings der 17. März 461 n. Chr.

Deswegen feiern Millionen von Menschen an diesem Datum traditionell den St. Patrick’s Day, zumeist in der Nationalfarbe Grün gekleidet. Gilt „Lá Fhéile Pádraig“, so der gälische Name, in Irland als Feiertag mit zahlreichen Paraden, beschränken sich die Festivitäten hierzulande in der Regel auf einige kleinere Events. Was dabei nicht fehlen sollte, ist – neben einem Whiskey oder frisch gezapften Guinness respektive Kilkenny – die entsprechende Musik, oft geprägt durch Klänge von Violine, Bodhrán, Tin Whistle, Keltischer Harfe oder Bouzouki. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

St. Patrick’s Day: Klassisch irische Klänge zwischen Wesel und Hagen

Einige dieser Instrumente spielt beispielsweise die Formation Sheevón. Seit 35 Jahren musiziert die Irish-Folk-Gruppe gemeinsam, spielt regelmäßig Konzerte in Deutschland und unterhält dabei mit Coverversionen und eigenen Songs. Am St. Patrick’s Day ist die Band im Scala Wesel zu sehen, Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt frei.

Des Öfteren in Deutschland unterwegs ist auch der Ire Cathal Dolan, der mit eigenen Interpretationen bekannter Stücke aus Irish Folk und Pop im „The Fiddlers Irish Pub“ in Moers auftritt. Weitere Live-Klänge kommen zu Beginn der Party ab 18 Uhr von Musiker Mick.

Folk-Punk live und gut aufgelegt

Ebenfalls dem Irish Folk verschrieben hat sich die Gruppe CRASHandOH aus dem Vest. Ab 19 Uhr spielen sie Musik für „Bier, Bauch und Beine“, wie es die Band um Sänger Rainer Zinke auf ihrer Internetpräsenz formuliert. Dass sie „mehr für die Partystimmung als für Konzerte bei Kerzenschein und Kaminfeuer zu gebrauchen“ sind, stellen sie ab 19 Uhr im „Fritzpatrick’s Irish Pub“ in Essen unter Beweis. Danach folgt eine Karaokeparty.

Im Irish Pub Fritzpatrick's in Essen-Rüttenscheid wird es am 17.3. proppevoll. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Wer den Weg in den Kölner Süden nicht scheut, für den hat der Club „Blue Shell“ das passende Angebot. Für sieben Euro im Vorverkauf (AK: zwölf Euro) gibt’s bei der „Irish Pogo Party“ ab 20.30 Uhr Livemusik der eher (Irish Folk-)Punkrock-orientierten The Rogues From Country Hell. Im Anschluss daran legen die DJs Fakkomoto und Chanto passende Klänge von Flogging Molly, Dropkick Murphys und artverwandten Interpreten auf.

Dropkick Murphys spielen traditionelle Liveshow und streamen sie in die Welt

Besagte Dropkick Murphys haben aber auch denen etwas zu bieten, die lieber zuhause bleiben. Die bekannteste Folk-Punk-Band der Erde führt ihre beliebte Tradition auch 2023 fort. Erneut spielen Al Barr, Ken Casey & Co. eine Show am St. Patrick’s Day und übertragen diese live in die ganze Welt. Der Stream, zu finden via dropkickmurphys.veeps.com, beginnt in der Nacht vom 17. auf den 18.3. um 1 Uhr deutscher Zeit und kostet ca. 19 Euro.

Auf dem deutschen Markt sind insbesondere Fiddler’s Green eine feste Größe, wenn es um irisch geprägte Musik geht. Die Erlanger Folk-Punker gehen im März auf die humorvoll betitelte „St. Patrick’s Daze“ (zu Deutsch: Benommenheit-)Tournee, die am 18. März in Oberhausen Halt macht. Karten für das Konzert der Franken um Sänger Ralf „Albi“ Albers in der Turbinenhalle (20 Uhr) gibt’s für ca. 44 Euro.

Auch in Hagen unterhält am 18.3. eine etablierte Band. Die Ceili Family spielte dort bereits einmal in der Stadthalle als Vorgruppe der legendären Dubliners. In der Pelmke tritt die Ceili Family mit den Dortmundern An Spiorad auf. Karten gibt’s im Vorverkauf für zwölf Euro, Beginn ist um 20 Uhr.

