In Recklinghausen fahren wieder die Mini-Trucks

„Hat jemand einen Container bestellt?“ – Beim Mini-Truck-Club in Recklinghausen rollen am 7.5. wieder LKWs übers Gelände.

Recklinghausen. Der Mini-Truck-Club Recklinghausen zur Saisoneröffnung. Wer mag, kann dabei sogar seinen Führerschein an der Fernsteuerung machen

Das Neubaugebiet Hillerheide im gleichnamigen Stadtteil von Recklinghausen ist ein echtes Schmuckstück. Akkurat gestutzt umschmeicheln Rasenflächen und Sträucher die strahlend weißen Fassaden der modernen Musterhaussiedlung. Hier ist die Welt noch in Ordnung, möchte man meinen. Wenn nur nicht immer dieser LKW-Verkehr wäre …

Vorfahrt in der Neubausiedlung

Allerdings ist der elektrisch unterwegs, von überschaubarer Größe – und hat sowieso generelles Vorfahrtsrecht im Viertel. Denn das liegt hinter den Toren des Mini-Truck-Clubs Recklinghausen, und PKWs – klein und ferngesteuert – sucht man auf den Einfahrten der Miniatur-Häuser vergebens. Wieso eigentlich? „Es gibt halt keine im richtigen Maßstab“, erklärt Ralf Pahlke achselzuckend. „Man findet welche im Größenverhältnis 1:12 – den Unterschied sieht man aber sofort“, so der Vorsitzende der organisierten Mini-Trucker.

Mit dem Bagger in den Sand

Unter diesen sind 1:14 und 1:8 die entscheidenden Zahlen. In letzterem Maßstab rollen die LKWs der Clubmitglieder über Straßen, die einst Kettcars und Kinderrädern gehörten. Ein alter Verkehrskindergarten neben der Vestlandhalle wurde in den 90er-Jahren zur Heimat des Mini-Truck-Clubs. Und den putzen die 33 Mitglieder (allesamt männlich) nun schön heraus, denn am Samstag kommt Besuch: Zur Saisoneröffnung ist jeder eingeladen, das Hobby mit den kleinen Trucks näher kennenzulernen.

Eine Baustelle im Maßstab 1:14

Die machen freilich nur einen Teil des Fuhrparks aus – ein anderer hat Ketten und Schaufeln. Ein Kieselwurf entfernt vom Neubaugebiet im Maßstab 1:14 sind die Baumaschinen im Einsatz: Raupen, Bagger, Kipper ackern im Dreck der „Baustelle“. Womit wir beim großen Unterschied wären – denn Mini-Trucker ist nicht gleich Mini-Trucker: „Die einen wollen mit ihren Fahrzeugen spielen, die anderen legen Wert auf Detailgenauigkeit und perfekte Lackierung“, skizziert Ralf Pahlke die Fraktionen des Hobbys.

Wobei erstere die letzteren schon mal augenzwinkernd „Teppichrutscher“ nennen – „natürlich nur hinter vorgehaltener Hand“. Ein Ausflug in den Dreck der Baustelle wäre für die stolzen Besitzer glänzender Traum-Trucks en miniature jedenfalls ausgeschlossen.

„Alles unter 650 € ist bloß Spielzeug“

Dabei gäbe es dort genug zu tun – denn was heißt hier schon „spielen“? „Wir laden den Sand auf und fahren sie zu unserer funktionierenden Siebanlage“, erklärt Pahlke. „Wir produzieren drei Sorten: fein, mittel und grob.“ Man sollte also meinen, der Sand auf der „Baustelle“ wäre längst der feinste in ganz Recklinghausen. „Nein, der wird tatsächlich immer wieder dreckig“, belehrt Ralf Pahlke lachend. „Aber das Sieben hilft uns, die Erde in Schuss zu halten.“

Ralf Marquardt mit einem Mini-Bagger und Stefan Pahlke ackern auf der Baustelle im Maßstab 1:14. Foto: Andreas Buck / FUNKE Foto Services

Gute Arbeit hat freilich ihren Preis: „Bei Baumaschinen geht’s bei 2000 € eigentlich erst so richtig los“, verrät der Club-Vorsitzende – um dann noch hinterherzuschieben, dass man für 650 € auch schon ein Einsteigermodell bekommen könne – „alles darunter ist aber bloß Spielzeug.“ Und damit haben die Trucks, Baumaschinen & Co. bei allem „Spiel“ dann eben doch nichts zu tun.

Der LKW für den Einsteiger koste 600 bis 700 €, erklärt Ralf Pahlke – aber nur die Zugmaschine. „Den Auflieger muss man sich selber bauen“, so der 53-Jährige. Das koste nochmal so viel, schließlich hat der Auflieger etwa auch einen Motor, für die Kippvorrichtung.

Führerschein für Mini-Trucks

Wer sich selbst am Steuer eines Mini-Trucks versuchen möchte, kann am Samstag einen Club-Truck steuern. Nicht einfach ins Blaue, sondern über einen eigens angelegten Parcours. Wer ihn meistert, bekommt einen Mini-Truck-Führerschein ausgestellt. Schwer sei das nicht, verrät Ralf Pahlke augenzwinkernd. Dennoch: „Auf dem Gelände kommt es auch schon mal zu Unfällen. Einmal kurz nicht aufgepasst, schon ist’s passiert ...“

Richtig viel Gefühl an der Fernbedienung braucht man dagegen an der „Spedition“. Hier werden Waren verladen, ganz so wie im wahren Arbeitsleben: Nur dass Gabelstapler, Europaletten & Co. 14 Mal kleiner sind. Da staunt selbst der Recklinghäuser Bürgermeister. Wenn die Mini-Trucker der Stadt zur Saisoneröffnung laden, ist er regelmäßig vor Ort. Genau wie zahlreiche Mini-Truck- und Baumaschinen-Lenker aus benachbarten Städten und Bundesländern als Gastfahrer.

Pretty in Pink: LKW-Verkehr im Maßstab 1:14. Foto: Andreas Buck / FUNKE Foto Services

Panzer und Alkohol sind nicht erwünscht

Nicht erwünscht sind dagegen Militärmaschinen-Modelle jeglicher Art. Auch Alkohol ist auf dem Gelände nicht zugelassen – am kleinen wie am großen Steuer herrscht bei den Recklinghäuser Mini-Truckern stets 0 Promille. Wie gesagt – die Welt ist eben noch in Ordnung im Neubaugebiet Hillerheide.

Übrigens: Wer einmal sehen möchte, wie sich Modellhäuser, Straßen & Co. im Licht kleiner Straßenlaternen und Truck-Scheinwerfer ausnehmen, der kommt im Herbst zur traditionellen „Funzelparty“. Auch da gilt wieder: kein Eintritt – und generelles Vorfahrtsrecht für Lastkraftwagen.

Mini-Truck-Club Recklinghausen (Herner Str. 188). Saisoneröffnung: 7.5., 13-20 Uhr, Eintritt frei. Weitere Infos: www.minitruckclub-recklinghausen.de

