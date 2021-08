Hohenlimburg: 67. Schlossspiele stehen in den Startlöchern

Hagen-Hohenlimburg. Unter dem Motto „ZeitLeben“ gehen am Freitag die 67. Hohenlimburger Schlossspiele an den Start. Mit dabei sind aus dem TV bekannte Schauspieler.

Vom Jahrhunderthochwasser Mitte Juli war die Stadt Hagen besonders schwer getroffen. Die traditionsreichen Schlossspiele auf Schloss Hohenlimburg, diesmal mit dem Motto „ZeitLeben“, können aber wie geplant vom 13. bis zum 29. August vonstatten gehen. Wichtig für Gäste: Auch die Zufahrten zum Gelände sind frei.

Wer zu einer der insgesamt 17 Veranstaltungen anreist, muss einen 3G-Nachweis (vollständige Impfung, Genesung oder Negativtest) mitbringen. Eine Maskenpflicht besteht an den Sitzplätzen im Schlossgarten momentan nicht. Zudem arbeiten die Verantwortlichen mit der „Luca“-App zur Kontaktnachverfolgung; es besteht aber auch die Möglichkeit, sich vor Ort handschriftlich in eine Liste einzutragen.

Schlossspiele: Schwarzhumorige Komödie gehört zu den Vorverkaufsschlagern

Herzstück des Programms ist das Theaterstück „Arsen und Spitzenhäubchen“ aus der Feder des US-Amerikaners Joseph Kesselring. Die schwarzhumorige Komödie um zwei Witwen, die Single-Männer ermorden – natürlich nur „aus gutem Willen, um diese von ihrem Einzelgänger-Leiden zu erlösen“ – erwies sich als Vorverkaufsschlager: Für drei der sechs Aufführungen sind bereits alle Tickets vergriffen.

Die schwarzhumorige Komödie „Arsen und Spitzenhäubchen" wird gleich sechs Mal aufgeführt. Foto: Frauke Höller / WP Hagen

Ein weiteres Highlight soll das familientaugliche Fantasy-Musical „The Jules Verne Experience“ (20.+21.8.) darstellen. Schauspieler Claude-Oliver Rudolph, der im vergangenen Jahr vor Ort mehrfach im Stück „Ein ungleiches Paar“ auf der Bühne stand, ist hierbei als Produktionsleiter tätig und wird diesmal nur in einer Nebenrolle zu sehen sein. „Nein, das wird kein Musical wie ‘Tarzan’ oder ‘Sister Act’“, erklärte Rudolph direkt zum Probenstart Anfang Juli, hier träfe vielmehr „Wagner auf Hollywood.“

TV-erfahrene Besetzung

Die Handlung von „The Jules Verne Experience“ ist angelehnt an dessen Roman-Klassiker „20.000 Meilen unter dem Meer.“ In den Hauptrollen spielen der aus verschiedenen deutschen Fernsehserien bekannte Fabian Harloff, der beim RTL- „Supertalent“ aufgetretene Dave Kaufmann sowie die frühere „The Voice of Germany“-Kandidatin Katja Friedenberg. Die Musik stammt vom Produzentenduo U96.

Den Startschuss zur 67. Ausgabe der Schlossspiele setzt am kommenden Freitag ein Freiluft-Kinoabend mit „Der Junge muss an die frische Luft“. Die Film-Biografie setzt sich mit der wahrlich nicht leichten Kindheit Hape Kerkelings auseinander.

Deutlich mehr gelacht werden darf bei den Auftritten des Dortmunder Kabarettisten Bruno „Günna“ Knust (17.8., bereits ausverkauft), Entertainerin La Signora (24.8., Restkarten) und nicht zuletzt bei „Hiersenkötters Stadtgeschichte“ am Tag darauf. „Radio Hagen“-Kultmoderator Robin Hiermer schlüpft dafür einmal mehr in seine Paraderolle. Als Friedel Hiersenkötter, der selbst ernannte „Meister des profunden Halbwissens“, blickt er auf 275 Jahre Leben in der Volmestadt zurück.

>>> INFO: Termine und Vorverkauf

(Rest-)Karten gibt es noch für folgende Veranstaltungen: 13.8. Open-Air-Filmnacht „Der Junge muss an die frische Luft“, 15.+22.+27.+28.8. Arsen und Spitzenhäubchen, 16.8. Live & Love mit Jackie Bredie und Dennis LeGree, 18.8. A Night With The King – Tribute to Elvis, 19.8. Mensch bleiben – Reden und Gerede des Adolf Tegtmeier, 20.+21.8. The Jules Verne Experience, 24.8. La Signora, 25.8. Hiersenkötters Stadtgeschichte, 29.8. Maik Krahl Quartett.

Der Vorverkauf läuft unter anderem über proticket.de/schlossspiele und via Telefon: 02331/6958845 .

