Highland Games in Hamm: Vorsicht, fliegende Baumstämme!

Hamm. Im Maximilianpark finden am 19. August die 9. Highland Games statt. Es gibt Kräftemessen in verschiedenen Disziplinen und keltische Klänge.

Schottland ist nicht gerade bekannt für heiße Sommer. Im Norden des Vereinigten Königreichs geht es in Sachen Temperatur eher durchwachsen zu. Doch kein Grund zur Verzweiflung: Baumstämme lassen sich ohnehin viel besser werfen, wenn es nicht zu heiß ist. Und fliegende Stämme sind keine Seltenheit in Schottland, immerhin gehören sie zu den Disziplinen der „Highland Games“. Längst haben diese Wettkämpfe auch den Weg in unsere Region gefunden. Am 19. August fliegen die Baumstämme im Maxipark Hamm.

Die Stämme müssen allerdings nicht nur möglichst weit geworfen werden, sondern auch gezogen. 15 Meter sind es, die die Teilnehmenden damit zurücklegen müssen. Auch wenn diese Disziplinen wohl besonders eindrucksvoll aussehen dürften: Bei den „Highland Games“ gibt es noch eine Menge mehr, elf Disziplinen, um genau zu sein.

Highland Games: Früher wurde darum gekämpft, dem König zu dienen

Die Geschichte hinter den „Highland Games“ geht angeblich auf die Zeit zurück, in der die Kelten Schottland beherrschten. Der Legende nach wurden die Spiele bei den sogenannten „Gatherings“ veranstaltet, also Treffen verschiedenster Clans, um die schnellsten und stärksten Männer des Landes zu finden. Sie sollten die Leibwächter oder Boten des Königs werden.

In Hamm geht es nicht um einen Job, sondern um Ruhm, Ehre, Stärke, Mut und vor allen Dingen Spaß. Die Frauen und Männer im Kilt sind jedoch nicht nur solo unterwegs, sondern müssen auch im Duo zusammenarbeiten. Eine Aufgabe für zwei Teammitglieder ist das Huckepacktragen, bei dem sich einer auf dem Rücken des anderen klammert.

Dudelsäcke und Whiskey für die passende Atmosphäre

Natürlich kommen die „High­land Games“ nicht ohne ein bisschen Tamtam drumherum aus. Dazu gehört auch der eingängige Klang von Dudelsäcken. Gespielt werden sie von der Highland Dragon Pipe Band. Außerdem können sich Besucherinnen und Besucher durch ein kleines aber feines Angebot an schottischem Whisky probieren. Die Athleten und Athletinnen sollten sich aber erst nach getaner Arbeit ein Schlückchen genehmigen. Sonst landet der Baumstamm vermutlich nicht mehr da, wo er mal hin sollte.

