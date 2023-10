Herbst-Highlight: Soester Allerheiligenkirmes mit Verspätung

Soest. Die Soester Allerheiligenkirmes bringt einen alten Bekannten zurück in die Altstadt, startet allerdings ungewöhnlich spät. Das sind die Gründe.

Auf der Soester Allerheiligenkirmes liegen in diesem Jahr Freud und Leid nah beieinander. Die schlechte Nachricht zuerst: Die Traditionsveranstaltung startet ungewöhnlich spät. Die gute: Dadurch lässt sich ein alter Bekannter auf dem Rummel blicken.

Aber erst einmal von vorne: Die größte Altstadtkirmes Europas, die auf 50.000 Quadratmetern stattfindet, begibt sich vom 8. bis zum 12. November in ihre 685. Ausgabe, dabei liegt der titelgebende Feiertag zu diesem Zeitpunkt bereits eine Woche zurück. Und genau das ist der Punkt.

Soester Allerheiligenkirmes mit sieben Neuheiten

Die Kirmes startet traditionell am ersten Mittwoch nach Allerheiligen, dem 1. November. Allerdings fällt der Feiertag in diesem Jahr auf einen Mittwoch, und bekanntermaßen dürfen an dem stillen Feiertag keine Märkte, Sportveranstaltungen, Volksfeste, Unterhaltungs- und Tanzveranstaltungen stattfinden – das gilt auch für den Traditionsrummel. Also dürfen die sieben Neuheiten sich erst eine ganze Woche später präsentieren.

Dabei ziehen in diesem Jahr noch nicht einmal eben jene die Blicke auf sich, sondern ein Fahrgeschäft, das aufgrund seines vollen Terminkalenders zwei Jahre auf einen Platz im Soester Rummel verzichten musste. Die stolze Botschaft verkündete Soester Marktmeister Klaus Matteikat: „Da die Allerheiligenkirmes in diesem Jahr so spät beginnt, der Bremer Freimarkt aber wie üblich endet, kann der ‘Happy Sailor’ nach zweijähriger Abstinenz diesmal wahrscheinlich wieder rechtzeitig in Soest vor Anker gehen’.“

Aus Bremen in die Soester Altstadt

Das Familien-Fahrgeschäft mit den lustigen bunten Segelbooten ist unter den Kirmesgängern ganz besonders beliebt, daher sorgte das Fernbleiben in den vergangenen Jahren für lange Gesichter. Jetzt steht die nordisch angehauchte Drehfahrt zumindest in diesem Jahr am Brüdertor. Im kommenden Jahr könnte es erneut eng werden, dann liegen zwischen dem Ende des Bremer Freimarkts und der Allerheiligenkirmes gerade einmal drei Tage.

Komplett neu, zumindest auf dem Soester Rummel, präsentiert sich hingegen das Belustigungsgeschäft „Happy Hour“, das Gäste durch einen Glas-Irrgarten, dichten Nebel und einen Gummiseil-Parcours schickt. „Dance Jumper“ rüttelt seine Mitfahrerinnen und Mitfahrer schwungvoll durch.

„Spinning Mouse“ und „Bayern Tower“

Die „Spinning Mouse“ lädt zur Achterbahnbahn-Fahrt mit ebenfalls drehenden Gondeln. Der „Bayern Tower“ schickt die Mitfahrenden nicht nur in 90 Meter Höhe, sondern entpuppt sich gleichzeitig als riesiges Kettenkarussell.

Das „Rock & Roll“ zeichnet sich durch schwindelerregende Überschläge aus. „Excalibur“ lockt auf seine 45 Meter hohe XXL-Schaukel. Und das „Toy Wheel“ lädt die jüngsten Kirmes-Fans zur gemäßigten Fahrt im Mini-Riesenrad.

Bullenaugen auf dem Pferdemarkt

Tradition hat hingegen ein weiteres Event, das nicht nur, aber vor allem die Soester selbst an die Kirmes treibt: Der Pferdemarkt gilt stadtintern fast schon als Feiertag und vereint am Donnerstag (9.11.) gut 50 Händlerinnen und Händler, die Vieh, Landmaschinen und Handwerkskunst verkaufen. Dabei geht sicher auch das eine oder andere Bullenauge über den Tresen – ein Edel-Mokkalikör, der mit einem Schuss flüssiger Schlagsahne verfeinert wird.

Wer trotzdem mit dem Auto anreisen möchte, dem legt die Stadt den Bus-Shuttle ans Herz. Fahrerinnen und Fahrer können ihr Auto auf dem P+R-Parkplatz am Senator-Schwartz-Ring (Kaufland) parken und sich via Shuttle in die Altstadt kutschieren lassen. (Fr 18-2 Uhr, Sa 13-2 Uhr, So 11-23 Uhr). Vor allem am Wochenende dürfte sich die Parkplatzsuche rund um die Kirmes sicherlich anspannen – Entspannung bringt dann sicherlich eine Fahrt mit dem „Happy Sailor“.

>>> Info: 685. Soester Allerheiligenkirmes, 8.-12.11., Mi 12-23 Uhr, Do 10-23 Uhr, Fr 12-2 Uhr, Sa 10-2 Uhr, So 11-22 Uhr, Altstadt Soest. Eintritt frei. Infos: so-ist-soest.de

