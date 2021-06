Herbert Grönemeyer feiert „20 Jahre Mensch“ auf Schalke

Bald kann Herbert Grönemeyer wieder auf der Bühne stehen. 2022 führt in die Tour zu 20 Jahren „Mensch“ nach Gelsenkirchen.

Im kommenden Jahr möchte Herbert Grönemeyer 20 Jahre „Mensch“ feiern. Dazu kommt er für ein Konzert in die Gelsenkirchener Veltins Arena.

95 Wochen hielt sich Herbert Grönemeyers elftes Album „Mensch“ in den Charts. Kaum zu glauben, aber das war 2002. Im kommenden Jahr möchte der Bochumer das 20-Jährige ausgiebig feiern. Karten für das Konzert in der Gelsenkirchener Veltins-Arena (28.5.) gibt es ab dem 23.6. um 10 Uhr zunächst exklusiv auf Eventim. Der allgemeine VVK startet dann am Freitag, 25.6..

Vom dem Album mit dem futuristischen Cover gingen damals über drei Millionen Exemplare über die Ladentheke. „Mensch“ wurde außerdem mit Gold- und Platin-Platten in Europa, der Schweiz, Österreich und Deutschland überschüttet.

Nur vier Tour-Termine in Deutschland

Die passende Tour führte Herbert Grönemeyer ab Herbst 2002 durch ganz Deutschland – auch in seine einstige Heimat Bochum. Mit dem Album trat er dort zuletzt im Ruhrstadion auf. Ihr Ende sollte die Tour eigentlich 2003 in Montreux finden. Doch die Nachfrage war so groß, dass Grönemeyer noch einmal nachlegte. Es folgten acht weitere Termine.

Die Tour zu 20 Jahren „Mensch“ umfasst 2022 allerdings nur vier Termine in Deutschland. Neben Gelsenkirchen steuert der Sänger auch Berlin, Leipzig und Hamburg an.

