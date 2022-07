Genießen im Grünen

Essen. Im Essener Stadtgarten und am Mülheimer Ruhrufer laden am Wochenende gleich zwei Gourmet-Events zu Gaumenfreuden im Freien.

Es hieße wohl, Buletten nach Berlin zu tragen, wollte man hier groß verkünden, dass an den Gestaden der Ruhr noch was anderes gegessen wird als die vielzitierte Currywurst. Längst buchstabieren auch im Revier Feinschmecker und -schmeckerinnen Genuss von A wie Aubergine bis Z wie Zanderfilet. Und allerorten weiß man im Sommer das Kulinarische zünftig zu zelebrieren. So war es vor Corona, und so soll es nun wieder sein. Allein die Pandemie stört mitunter auf unerwartete Weise die Rückkehr zur Normalität: Das Comeback der Gourmetmeile „Essen verwöhnt“ im Juni war bereits durchgeplant, da sorgten fehlende Pagodenzelte doch noch für die Absage.

Erlesene Weine im Stadtgarten

Davon ließ sich die Gastronomenvereinigung „Essen Genießen e.V.“ freilich nicht unterkriegen und startet am kommenden Wochenende mit dem Stadtgartenfest „Food, Wine & Music“ nun einen Monat später in die Open-Air-Saison. „Nachdem ,Essen verwöhnt’ durch die kurzfristige Absage des Zeltlieferanten bedauerlicherweise 2022 noch nicht durchgeführt werden konnte, findet in der herrlichen Grünanlage des Stadtgartens sozusagen ,Essen … verwöhnt light’ mit Beteiligung von vier Restaurants des Vereins statt“, erklärt „Essen Genießen“-Vorsitzender Rainer Bierwirth. „Im Mittelpunkt des Genusses stehen jedoch die erlesenen Weine, wie unschwer an den teilnehmenden exklusiven Weingütern abzulesen ist.“

Glasweise genießen: Der gute Riesling von Schloss Johannisberg

Dazu gehören etwa die Kellerei Bozen aus Südtirol und das für seinen Riesling gerühmte Weingut Schloss Johannisberg im rheinhessischen Geisenheim. Bereits seit 1720 gedeiht hier der weltbekannte „Schloss Johannisberger Riesling“. Die Gesamtanlage geht auf ein Klosterweingut zurück, dessen Geschichte bis ins 8. Jahrhundert zurückreicht. „Wir sind kein normales Winzerfest, sondern wir bieten Top-Weine von Top-Winzern mit internationalem Ruf an“, lässt Rainer Bierwirth entsprechend auch keinen Zweifel am Anspruch seiner Veranstaltung.

Erste Lagen, Raritäten und diverse leichte Sommerweine können im Stadtgarten glasweise verkostet werden. Der angesagte Mosel-Jungwinzer Tom Benz präsentiert etwa seine Rieslinge mit „Weicher Säure“. Freuen dürfen sich die weinaffinen Gäste auch auf gute Tropfen vom Würzburger Weingut Juliusspital sowie Weine von der Insel Mariannenaue im Rhein bei Eltville.

Auch Cocktail und Bier im Ausschank

Doch auch wer keinen Wein mag, ist im Stadtgarten nicht falsch. Erstmals werden in diesem Jahr ebenfalls spritzige Cocktails serviert. Und natürlich wird mitten im Revier auch Gerstensaft gezapft: In Essen übernimmt dies traditionell der Bierstand der örtlichen Privatbrauerei Stauder.

Drei Essener Restaurants (Alte Metzgerei, Sheraton Restaurant am Park, Der Löwe) sowie die Gladbecker Gastronomie des Schlosses Wittringen übernehmen derweil die Zubereitung fester Nahrung: Gnocchi mit Steinpilzen, Pulled Pork, Kässpätzle, Sauerbraten, vegetarisches Thai-Curry, Züricher Kalbsrahm-Geschnetzeltes und Thunfisch-Tataki sind nur einige der Speisen, die zur entspannten Live-Musik von Künstlern wie Benny & Joyce oder Sir Jesse Lee Davis serviert werden.

Den grünen Rahmen für die Freiluft-Schlemmerei bildet Essens älteste öffentliche Parkanlage: Der Stadtgarten zwischen Aalto, Philharmonie und Sheraton Hotel geht auf das Jahr 1859 zurück und verzaubert noch heute mit altem Baumbestand, weitläufigen Rasenflächen und einem zentralen Teich mit Fontäne.

Speisen am Mülheimer Ruhrufer

Nicht minder grün, pittoresk und baumbeschattet ist der Schauplatz für den „Kulinarischen Treff an der Ruhr“ in Mülheim. Die im Titel erwähnte Nähe zur Ruhr ist dabei unmittelbar: In den Ruhranlagen an den Gestaden des die Region prägenden Flusses werden Tische, Stühle, Zelte und nicht zuletzt mobile Küchen aufgebaut, um Genussliebende zu verwöhnen.

Das Auge isst bekanntlich mit – auch beim Kulinarischen Treff in Mülheim. Foto: Ute Gabriel / Funke Foto Services / FUNKE Foto Services

Entrecôte aus dem 800° heißen „Beefer-Grill“

Sieben Gastronomen (u.a. Trattoria Bertolini’s und Mausefalle aus Mülheim, aber auch Gummersbach aus Essen) servieren Leckeres aus der nationalen und internationalen Küche. Zu Wahl stehen etwa Salsiccia auf getrüffeltem Kartoffelpüree, irische Felsenaustern oder Ravioli mit französischer Entenleber. Der Koch der Mülheimer Walkmühle gart ein Entrecôte im 800° heißen „Beefer-Grill“ – karamellisiert, tranchiert und mit Himalaya-Rauchsalz-Flocken verfeinert.

Neben solch fleischigen Genüssen oder Grafschafter Weinbergschnecken gibt’s auch vegetarische Gerichte, etwa Falafel, Suppe von Mango und Curry sowie Spaghetti mit Pfifferlingen. Neben himmlischen Desserts – wie z.B. hausgemachtem„Cassata-Siciliana“-Eis – und duftendem Kaffee runden erlesene Weine, Cocktails oder ein kühles Bier das kulinarische Erlebnis ab. An allen Tagen erklingt – wie im Essener Stadtgarten – entspannte Live-Musik. Und auf dem neue Spielplatz „Auf dem Dudel“ direkt nebenan können sich die jüngsten Gäste austoben, während die Großen den Gaumenfreuden frönen.

>>> Hier wird aufgetischt:

Stadtgartenfest „Food, Wine & Music“: 22.-24.7. Stadtgarten Essen. Fr 16-23 Uhr, Sa 12-23 Uhr, So 12-19 Uhr. Kulinarischer Treff an der Ruhr: 21.-24.7. Ruhranlagen Mülheim. Do 16-22 Uhr, Fr 16-23 Uhr, Sa 12-23 Uhr, So 12-20 Uhr.

Weitere Gourmetfeste: 29-31.7.+4.-6.8. Rü… Genuss Live Essen; 3.-7.8. Zu Gast in Recklinghausen; 24.-28.08.2022 Dortmund a la Carte; 25.-28.8. Gourmetmeile Metropole Ruhr auf Zollverein, Essen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps