Essen. Seit 2018 Jahr ist Elton John auf großer „Farewell Yellow Brick Road“-Tour. Im Herbst gibt’s Zusatzkonzerte, im Februar eine Tribute-Show.

Elton John zelebriert Abschiedstournee mit Zusatzkonzerten

Reginald Kenneth Dwight ist ein Durchschnittstyp – durchschnittliche Statur, durchschnittliche Kindheit. Er wächst bei Mutter und Oma auf, der Vater hat die Familie früh verlassen. In einem Punkt ist der kleine Reggie allerdings ganz und gar nicht durchschnittlich: Er spielt Klavier wie der Teufel. Schnell wird klar, Reginald ist ein Musik-Genie – gefangen in der Durchschnittlichkeit. Doch der Brite schafft den Befreiungsschlag und wird zur Kunstfigur. Aus Reginald Dwight wird Elton John (Foto).

Brite so erfolgreich wie Elvis und Madonna

Was dann geschah, ließ sich öffentlich im Radio und Fernsehen verfolgen. Behangen mit bunten Federboas, besohlt mit schwindelerregenden Plateau-Schuhen und beschützt von dicken Sonnenbrillengläsern startete der trällernde Paradiesvogel seine Ausnahmekarriere. Mit rund 300 Millionen verkauften Alben zählt Sir Elton John heute zu den fünf Interpreten mit den meistverkauften Tonträgern weltweit – er ist in bester Gesellschaft, die Beatles, Elvis Presley, Michael Jackson und Madonna gehören ebenfalls zu diesem elitären Künstlerkreis.

Elton John ist unermüdlich unterwegs

Der Frack ist Elton Johns Markenzeichen – ebenso wie die bunten Brillen. Foto: dpa Picture-Alliance / Jason Moore / picture alliance / ZUMAPRESS.com

50 Jahre nach seinem Durchbruch ist es nun an der Zeit, Abschied von der Bühne und seinen Fans zu nehmen. Seit über einen Jahr wandelt Elton John nun schon bei seiner Farewell-Tour auf dem gelben Ziegelsteinweg („Yellow Brick Road“) und er hat noch einige Kilometer vor sich. Der Treibstoff scheint dem „Rocket Man“, dem Raketen-Mann, dabei allerdings nicht auszugehen.

Nach zahlreichen ausverkauften Konzerten hat der Brite nochmal nachgelegt. Gleich drei Zusatzkonzerte führen den Exzentriker im Herbst in die Kölner Lanxess Arena. Für das Konzert am 5. September sind nur noch wenige Restkarten erhältlich. Am 22. und 23. Oktober sieht es schon besser aus.

Tribute-Show im Colosseum kommt nah ans Original

Waschechte Fans werden ihr Ticket schon längst in der Schublade liegen haben und wissen, was sie bei der Show des 72-Jährigen erwartet. Alle anderen können vorab noch eine Nachhilfestunde nehmen und sich einstimmen lassen. Am 11. Februar gastiert „The Rocket Man – Die Elton John Story“ im Essener Colosseum. Die mit Welthits gespickte Hommage beleuchtet das Leben des Künstlers. Am Klavier nimmt Jimmy Love Platz und verkörpert sein berühmtes Vorbild so originalgetreu wie möglich – vom ersten Ton über die sympathische Zahnlücke bis zum letzten Strasssteinchen an der riesigen Sonnenbrille.

Für die energiegeladene Tribute-Show im Februar im Colosseum sind die Karten recht erschwinglich. Für das Original „made in Britain“ müssen Musik-Fans in die eigene Tasche greifen – und das nicht zu knapp. Die Investition dürfte es vielen Wert sein. Nur um zu sehen, dass Sir Elton John immer noch alles andere ist als durchschnittlich.

Die Infos zu beiden Shows:

The Rocket Man – Die Elton John Story: 11.2., Colosseum, Altendorfer Str. 1, Essen. Karten ab ca. 55 €.

Elton John – Farewell Yellow Brick Road Tour: 5.9., 22.+23.10. (wenige Restkarten), Lanxess Arena. Karten ab 106 €.

Tickets gibt es im Internet auf www.ruhrticket.de, unter 0201 804 60 60 und in unseren LeserLäden.