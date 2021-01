Ein Geburtstagsständchen für David Bowie

Essen Stars und Sternchen huldigen mit einem Streamingkonzert dem Chamäleon des Pop. Erinnerungen an eine große Party von 1997 werden wach.

Eigentlich vermeiden es Stars in der Regel, ihr Alter auch noch in aller Öffentlichkeit breitzutreten. Nicht so David Bowie. Der beschenkte sich selbst zu seinem 50. Geburtstag 1997 mit einer riesigen Konzert-Sause im New Yorker Madison Square Garden - wenn auch mit einer kleinen Verspätung. Statt am 8. Januar, Bowies eigentlichen Ehrentag, ließ er es am 9. Januar ordentlich krachen. Mit ihm feierten unter anderem The-Cure-Sänger Robert Smith, die Foo Fighters und Lou Reed, seines Zeichens Gründungsmitglied der Band The Velvet Underground und einer von Bowies engsten Freunden. Es sollten noch 19 weitere Geburtstage kommen, bevor David Bowie schließlich am 10. Januar 2016 (also nur zwei Tage nach seinem 69.) seinem Krebsleiden erlag.

Nun soll es eine weitere große Party zum Geburtstag des Pop-Chamäleons geben. In Zeiten von Corona natürlich nicht im Madison Square Garden, sondern online. Organisiert hat die virtuelle Tribute-Show ‚‚A Bowie Celebration: Just for One Day" kein Geringerer als Mike Garson, der lange Zeit als Pianist für den extravaganten Weltstar in die Tasten griff. Unterstützt wird Garson beim Live-Stream von weiteren ehemaligen Bandmitgliedern aus David Bowies fast 50-jähriger Karriere sowie einigen hochkarätigen Gastsängern und -sängerinnen.

Stars performen Bowies größte Hits

Das Line-up des über dreistündigen Events verspricht an die Dimensionen des legendären Geburtstagskonzerts von 1997 anzuknüpfen. Mit dabei sind unter anderem David Bowies Landsmänner von Duran Duran und Joe Elliott, Gründungsmitglied der englischen Hard-Rock-Band Def Leppard. Auch Gäste jenseits des großen Teichs haben sich zur Geburtstagsparty angekündigt. Trent Reznor ist einer von ihnen. Während der 55-Jährige sonst beim Musikprojekt Nine Inch Nails hinter dem Mikro steht und dort eigentlich auch sonst fast sämtliche Instrumente spielt, wird er zu Ehren Bowies dessen größte Hits performen.

Mit musikalischen Tributen und großen Fußstapfen kennt sich mittlerweile auch Adam Lambert aus. Der einstige Casting-Show-Teilnehmer tourt seit Jahren an der Seite von Brian May und Roger Taylor von Queen und hat sich den Respekt der Freddie-Mercury-Fans ersungen.

Natürlich darf auch die Damenwelt beim Streaming-Event nicht fehlen. Elizabeth Mae ‚‚Lzzy" Hale, Sängerin von Halestorm, lässt ihre Rockröhre zu Bowie-Songs erklingen. Gesellschaft bekommt sie von Michael Jacksons einstiger Backgroundsängerin und Grammy-Gewinnerin Judith Hill sowie Tony-Award-Gewinnerin Lena Hall, die sich einen Namen am Broadway gemacht hat.

Fans sollten sich mit Kaffee wappnen

Neben vielen weiteren Stargästen von Schauspieler Gary Oldman bis hin zu Soulsängerin Macy Gray, stimmt auch William ‚‚Billy" Corgan mit in den Geburtstagsreigen ein. Dem Sänger der Smashing Pumpkins wurde sogar die Ehre zuteil, beim großen ‚‚Birthday Bash" 1997 an der Seite von David Bowie ‚‚Jean Genie" und ‚‚All The Young Dudes" zu singen. Ob er für das Konzert am 8. Januar (nach US-Uhrzeit) seinen schwarzen Nadelstreifenanzug von damals wieder ausgräbt, bleibt allerdings abzuwarten.

David-Bowie-Fans hierzulande sollten sich vor dem Konzertbeginn allerdings mit einer großen Tasse Kaffee versorgen. Beginn der Show ist hierzulande aufgrund der Zeitverschiebung um 3 Uhr morgens am 9. Januar. Eine gute Nachricht für alle, die nicht so lange aufbleiben wollen: Der Stream wird danach für weitere 24 Stunden abrufbar sein.



Info: A Bowie Celebration: Just for One Day, 9.1.21, 3 Uhr, Tickets ab ca. 20 € unter rollinglivestudios.com/collections/bowie