Ed Sheeran singt im Juli 2022 auf Schalke

Gelsenkirchen. Ed Sheeran wird sein im Oktober erscheinendes neues Album „=“ 2022 auch in Gelsenkirchen präsentieren. Der Vorverkauf beginnt am 25. September.

Ende Oktober erscheint mit „=“ das mit Spannung erwartete neue Album von Ed Sheeran. Nun gab der irische Superstar eine Tournee für das kommenden Jahr bekannt. Am 7. Juli wird er dabei auch in der Gelsenkirchener Veltins-Arena auf der Bühne stehen, um Hits wie „Shape Of You“ und „Perfect“ zu singen. Der Vorverkauf für die Konzerte beginnt am Samstag, den 25. September, um 11 Uhr. Die Tickets werden exklusiv auf www.eventim.de angeboten und sollen ab 65 Euro (zzgl. Gebühren) zu haben sein.

Ed Sheeran in Gelsenkirchen: Zentrale Bühne inmitten der Fans

Mit der bevorstehenden Tour, die den Titel „+ - = ÷ x“ oder auch „The Mathematics Tour“ trägt, kehrt der Künstler zum ersten Mal seit seiner alle Rekorde brechenden „Divide Tour“ in die großen Stadien zurück: Die „Divide Tour“ fand von 2017 bis 2019 statt und wurde nach ihrem Ende offiziell zur bestbesuchten und umsatzstärksten Tour aller Zeiten gekürt. Bei den Live-Terminen im kommenden Jahr können die Ed Sheeran-Fans nicht nur viele Songs seines kommenden Albums „=“ zum ersten Mal live erleben, sie werden auch Zeuge eines neuen Konzertrahmens, dessen zentrales Element eine Bühne im Mittelpunkt der Stadien, umgeben von Fans, sein wird.

Neues Single auf Platz eins der Charts

Ed Sheerans neues Album „=“ erscheint am 29. Oktober 2021 bei Asylum/Atlantic. Heute wird sich der kürzlich von GQ zum „Solo Artist Of The Year“ ernannte Künstler mit seiner aktuellen Single „Shivers“ in den offiziellen britischen Single-Charts selbst von Platz 1 ablösen, den er seit elf Wochen mit „Bad Habits“, der ersten Single-Auskopplung aus seinem kommenden Album, innehat.

