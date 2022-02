Duo Fantasy: Vom Schuldenberg auf den Schlagerolymp

Essen. Im Interview zum neuen Fantasy-Album verrät Fredi, wieso er einst Schulden hatte, und Martin erinnert sich an ein Trinkgelage mit Drafi Deutscher.

Nach Nummer-eins-Alben mit eigenen Stücken wie „Eine Nacht im Paradies“ oder „Ein weißes Boot“ haben sich Fantasy für ihr neues Werk bei Vorbildern und Lieblingskünstlern bedient. Auf „Lieder unseres Lebens“ singen Fredi Malinowski (Foto li.) und Martin Hein Schlager wie „Tränen lügen nicht“, deutschen aber auch Hits wie „Hotel California“ ein. Warum sie sich im letzten Jahr von ihrem langjährigen Manager Andreas Ferber, Ehemann von Vanessa Mai und Stiefsohn von Andrea Berg, getrennt haben, wollten die beiden Sänger im Interview mit Stefan Moutty nicht verraten. Dafür erinnerte sich das Duo u.a. an schwierige Zeiten vor dem Erfolg und eine durchzechte Nacht mit Drafi Deutscher.

Sie haben auf dem neuen Album zwölf Lieder interpretiert, die Ihnen etwas bedeuten. Wie kam es zur Auswahl?

Fredi Malinowski: Wir hatten erst deutlich mehr Songs zur Auswahl. Martin hatte sich eine Hälfte überlegt, und ich mir die andere. Aus dieser Vielzahl von Songs haben wir zwölf ausgesucht – in einem langen Prozess. Mit diesen zwölf verbinden wir letztlich am meisten.

Welche Songs standen noch zur Wahl?

Fredi Malinowski: Zum Beispiel „We Don’t Talk Anymore” von Cliff Richard. Den gab’s auch schon mal in Deutsch. (singt) „Wenn’s auch schwerfällt, ich werde gehen heute Nacht …“ Aber da hatten wir dann doch nicht so den Bezug zu.

Auf Deutsch, der Fans zuliebe

Sie singen alle Songs auf Deutsch. Stand es nicht zur Diskussion, auch einen Song im englischen Original zu singen?

Fredi Malinowski: Nein, unsere Fans wollen uns als Schlagerinterpreten. Alles andere wäre nur so eine Selbstverwirklichung von uns und es soll ja um die Fans gehen.

Welcher Song war gesanglich die größte Herausforderung?

Fredi Malinowski: Hotel California würde ich sagen. Es war auch gewöhnungsbedürftig, das in Deutsch umzusetzen.

Anders als die anderen Stücke haben Sie „Hotel California“ nicht im typischen Fantasy-Popschlagersound produziert. Wieso nicht?

Fredi Malinowski: Wir wollten das Album schon im Fantasy-Sound haben. Aber bei diesem Song war uns das zu gewagt. Der klingt im Original einfach schöner, und deshalb sind wir mit dem Arrangement nahe am Original geblieben.

„Tränen lügen nicht“ ist Ihre Hommage an Michael Holm. Was verbindet Sie mit ihm?

Martin Hein: Mit Michael Holm haben wir unsere allererste Tournee gemacht – mit Kristina Bach, Andrea Berg, Olaf Henning, GG Anderson und Bernhard Brink. Da hatte sich Michael viel Zeit für uns genommen und er ist uns damals sehr ans Herz gewachsen.

Whiskey trinken mit Drafi Deutscher

Auch Drafi Deutschers „Welche Farbe hat die Welt“ ist mit dabei. Mit Drafi Deutscher sind Sie mal zusammen abgestürzt, oder?

Martin Hein: (lacht) Ich wurde zum Absturz gebracht. Ich habe damals in Dresden sein Konzert gerettet, weil ich das Abspielgerät für sein Musikband repariert habe. Als Dankeschön hat er mich hinterher zum Whiskey trinken eingeladen. Ich war extrem stolz mit dem großen Drafi Deutscher zusammenzusitzen und ihn vieles fragen zu können. Der Nachteil war eben: Er trank gerne Whiskey, und als junger Künstler trinkt man mit so jemandem natürlich alles, was der einem hinstellt. Irgendwann um vier Uhr morgens musste er zum Flughafen. Wann ich am nächsten Tag wach geworden bin, weiß ich gar nicht mehr. Seitdem hab‘ ich nie wieder einen Schluck Whiskey getrunken.

Sie sind auch ein großer Fan von Ibo. Haben Sie ihn mal kennengelernt? Er kam ja aus Gladbeck.

Martin Hein: Ja, wir sind alle drei Ruhrgebietskinder, und Fredi hat auch gerne Ibo gehört. Wir haben ihn ein Jahr vor seinem Tod kennengelernt und intensive Gespräche geführt. Das war eine tolle Erfahrung. Sein Song „Adler“ hat für mich einen der schönsten Schlagertexte, den ich je gehört habe. Dabei ist der Titel nie als Single ausgekoppelt worden, das ist ein Geheimtipp. Den haben wir früher immer schon gesungen, wenn auf einer Feier eine Gitarre zur Hand war.

Voerde - Berlin - Brandenburg

Herr Hein, Sie kommen aus Voerde, wohnen jetzt in Berlin. Was hat Berlin, was Voerde nicht hat?

Martin Hein: Naja, mit der Berliner Innenstadt habe ich wenig zu tun, mittlerweile wohne ich sogar in Grünheide, das gehört schon zu Brandenburg. Wir wohnen da ganz ruhig, haben aber in zwei Kilometern Entfernung einen neuen Nachbarn bekommen – da wird das Tesla-Werk gebaut. Wenn Besuch kommt, fahren wir auch mal nach Berlin rein. Aber ich höre lieber Vögel zwitschern als Sirenen heulen.

Herr Malinowski, Sie sind Essen treu geblieben. Hatten Sie nie Pläne wegzuziehen?

Fredi Malinowski: Auf jeden Fall nicht innerhalb Deutschlands. Ich habe den Plan, irgendwann mal nach Kroatien auszuwandern. Aber erstmal bin ich in Essen verwurzelt – ich habe meine Kindheit hier verbracht. Meine Kinder wohnen hier, schon mein Vater ist hier zur Schule gegangen. In derselben Ecke übrigens wo ich jetzt wohne, ich komme ja aus Stoppenberg. In Essen habe ich also alle Menschen um mich rum, die mir wichtig sind.

Manchmal muss man Sch... fressen

Ihr Sohn Sandro ist auch Schlagersänger. Was haben Sie zu seiner Entscheidung gesagt?

Fredi Malinowski: Ich habe ihm gesagt, dass es ein langer Weg ist. Ich habe ihm aufgezählt, wie viele Jahre wir schon unterwegs waren, bevor der Erfolg kam. Und man muss – auf Deutsch gesagt – manchmal auch mal Scheiße fressen, darüber muss er sich bewusst sein.

Welchen Traum haben Sie sich erfüllt, als Sie nach all den Jahren endlich erfolgreich waren und Geld verdient haben?

Fredi Malinowski: Ich habe meine Schulden bezahlt (lacht). Ich habe viele Jahre kein Geld verdient, war aber verheiratet und hatte drei ­Kinder. Es mussten ja zum Beispiel Möbel gekauft werden, irgendwann konnte ich die Raten nicht mehr zahlen. Dann haben wir uns getrennt und ich wollte meine ­Ex-Frau ja nicht mit einem Scherbenhaufen alleine lassen. Deshalb habe ich als erstes alle Gläubiger angerufen und dafür gesorgt, dass wir unsere Konten wieder frei haben.

