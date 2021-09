Volksfest Die Wies’n in NRW: Oktoberfeste in der Region

Essen. Während die Wies’n in München zum zweiten Mal ausfällt, melden sich einige wenige Bayern-Feste in NRW zurück. Allen voran: das Rü-Oktoberfest.

Im Frühjahr kam die Hiobsbotschaft für passionierte Trachtenträger und Brezelliebhaber: Auch 2021 fällt das berühmte wie beliebte Oktoberfest auf der Theresienwiese in München aus.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter verkündeten auf einer Pressekonferenz im Mai, dass die Lage aufgrund der Corona-Pandemie einfach zu unsicher sei. Und auch hiesige Nachahmer der Wies’n zogen nach und verschoben ihre Mini-Oktoberfeste – teilweise zum zweiten Mal – um ein Jahr.

Aber es gibt Hoffnungsschimmer, dass zumindest in der Region doch noch ein paar Maß Bier über die blau-weiß karierte Theke gehen. Nach einem Jahr Pause kehrt unter anderem das große Rü-Oktoberfest auf dem Flughafen Mülheim/Essen zurück.

Ab dem 17. September werden im 3000 Quadratmeter großen Festzelt und auf der 600 Quadratmeter großen Sonnenterrasse Helles, Weißwurst und halbe Hendl gereicht.

Darf bei einem typisch bayrischen Nachmittag nicht fehlen: Die Brotzeit-Platte samt Bretzel. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Bis zum 16. Oktober bieten die Bierbänke von Freitag bis Sonntag Platz für 3500 Gäste pro Tag. Die ersten Slots sind schon nahezu ausgebucht.

Wer trotzdem ein bisschen Wies’n-Flair, ein halbes Hendl und sogar eine Maß Bier genießen möchte, kann am 19. und 26. September sowie am 10. Oktober jeweils zwischen 11 und 16.30 Uhr das üppige Festzelt von innen bestaunen – Eintritt kostenfrei. Tische am Abend wiederum sind ab 252 Euro (für 8 Personen) zu besetzen. Zugang haben Geimpfte oder Genesene.

>>> Rü-Oktoberfest, 17.9.-16.10., Fr+Sa 17-1 Uhr, So 11-16.30 Uhr, 7.10. Blaulichtparty, Flughafen Essen/Mülheim, Lilienthalstr., Mülheim. Einzelkarten: 19 €, Tische ab 252 € (8 Personen), Wiesnmittag kostenfrei. Infos und Tickets: www.rue-oktoberfest.de

Ein paar Nummern kleiner können Wies’n-Fans auch andernorts schunkeln: zum Beispiel in Moers, dort hat der Brautmoden-Ausstatter Wondervoll ein ganzes Veranstaltungspaket für den Stadtteil Meerbeck geschnürt. Dadrin befindet sich auch ein Oktoberfest. Zum dritten Mal schon wird das beheizte Festzelt auf dem Meerbecker Markplatz aufgeschlagen. Brathendl, Haxe oder Leberkäse stehen am 22. und 23.10. auf dem Speiseplan. Einlass ab 16.30 Uhr. Auch hier gilt die 2G-Regel, geimpft oder genesen.

>>> Wondervoll Oktoberfest, 22.+23.10., 18 Uhr (Einlass 16.30 Uhr), Meerbecker Marktplatz, Lindenstr. 1, Moers. Karten ab 34€. Info und Tickets: www.einfach-wondervoll.de/oktoberfest

Dass die Westfalen genauso feiern können wie die Bayern, will das 4. Hammer Wies’nfest am 16. Oktober beweisen. Ab 18 Uhr sind Gäste in feschen Dirndl oder Lederkrachern in den Zentralhallen willkommen. Geschunkelt wird zu passender Hütten-Musik, bestem Gerstensaft, zünftigen Speisen und urigem Ambiente. Welche Coronaschutzverordnung gilt (2G oder 3G), steht noch nicht fest.

Prost – die Maß Bier wird wohl zuhauf über die blau-weiß karierte Theke gereicht. Foto: Matthias Balk/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Matthias Balk / dpa

>>> Hammer Wies’nfest 4.0, 16.10., 18 Uhr, Zentralhallen, Ökonomierat-Peitzmeier-Platz 2-4, Hamm. Karten ab 18,70 €. Infos und Tickets: www.zentralhallen.de

Gleich drei Tage lang wird im nordrhein-westfälischen Saerbeck gefeiert. Die Gemeinde nahe Münster steigt mit einer Zelt-Gaudi samt Party-DJ ins bayrische Wochenende vom 22. bis zum 24. Oktober. Samstag geht’s mit einer Live-Band und passendem bayrischen Essen weiter. Mit einem Frühschoppen, Mittagsbuffet und Kinderprogramm endet der Ausflug auf die Saerbecker Wies’n. Es gilt 3G – geimpft, genesen oder getestet.

>>> Saerbecker Wies’n, 22.-24.10., Fr 20 Uhr (VVK 8 €, AK 10 €), Sa 18 Uhr (Sitzplatzkarten ab 19 €), So 11 Uhr (Eintritt: 18,50 €; Kinder bis 12 J. 14€, bis 4 J. 8 €), Festzelt Raiffeisen Saerbeck -Hembergen eG, Raiffeisenstr., Saerbeck. Infos und Tickets: www.oktoberfest-saerbeck.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps