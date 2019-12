Die Tänzer der Show „Ballet Revolución“ zählen zu den Besten aus Kuba. Nun lassen sie auch in Dortmund, Essen & Co. die Hüften kreisen.

Die Show „Ballet Revolución“ kommt in die Region

Pirouetten auf der Spitze, ausgedrehte Füße und klassische Armpositionen. Dazu ein paar Moves locker aus der Hüfte, ein waghalsiger Sprung hier, ein Mamboschritt da – garniert mit viel Rhythmus und Bass. Soll das nun Ballett oder Streetdance sein? Die Antwort lautet: beides!

Die Show „Ballet Revolución“ kombiniert die Tanzstile miteinander, mischt noch einen Schuss kubanische Leichtigkeit dazu – fertig ist das Erfolgsrezept. Ab dem 25. Dezember kommt die kubanische Produktion auf Tour nach Deutschland sowie nach Zürich und London. Mehrtägige Gastspiele gibt es in Dortmund, Düsseldorf, Essen und Köln.

Bei „Ballet Revolución“ tanzen die Besten aus Kuba

Die Tänzer von „Ballet Revolución“ sollen zu den Besten aus Kuba gehören. Sie bringen nicht nur Stilsicherheit in Ballett und Modern Dance mit, sondern auch ihre afro-kubanische Tanztradition. „Kubanische Tänzer bewegen sich anders als alle anderen Tänzer auf der Welt“, sagt Choreograf Roclan Gonzalez Chavez. „Der afro-kubanische Tanzstil gibt ihnen eine große Lockerheit in den Schultern und Hüften. Tanzen ist reine Passion, sie können durch ihre Körper sprechen.“ Er vergleiche kubanische Tänzer immer mit Schlagzeugern: „Mit einem Bein folgen sie einem Rhythmus – und mit dem anderen Bein einem anderen.“ Co-Choreograf Aaron Cash ergänzt: „Die meisten Tänzer tanzen mit der Musik. Aber die Kubaner tanzen in ihr.“

Mit Zunge und Augen tanzen

Die Kostüme fpr die Show hat „Let’s Dance“-Juror Jorge Gonzales entworfen. Foto: Johan Persson / BB Promotion

Das klingt so faszinierend wie klischeehaft, aber es wird noch besser: „Kubaner tanzen in jedem Moment. Sogar unser Spanisch ist anders, weil wir mit der Zunge tanzen“, so beschreibt es der Tänzer Yuniet Meneses Solis. „Wir tanzen mit unseren Augen, wenn wir sehen, wir tanzen mit unseren Füßen, wenn wir gehen. Es ist, als würden wir den ganzen Tag nur tanzen, einfach weil es in uns steckt.“

Sowohl die afrikanischen Sklaven auf den Zuckerrohrplantagen im 19. Jahrhundert als auch die spanischen Kolonialherren brachten einen reichen Schatz an Bewegungsformen mit nach Kuba und prägten die Kultur der Insel. Doch nicht nur im alltäglichen Leben, auch im professionellen Bühnentanz drücken die Kubaner allen Bewegungen ihren unverwechselbaren Stempel auf. Das streng formale, ursprünglich europäische Ballett und der amerikanisch-europäische Modern Dance werden auf Kuba ebenso gelehrt wie Rumba, Salsa oder Mambo.

Kostüme für die Show entwarf Jorge Gonzalez

Die Kostüme der „Ballet Revolución“ stammen von „Let’s Dance“-Juror Jorge Gonzalez; getanzt wird zu Live-Musik: Eine Band spielt Hits von Shawn Mendes, Justin Timberlake, Adele oder Justin Bieber, verbindet lateinamerikanische Rhythmen mit Pop, R&B und Hip-Hop. „Wenn man mit Live-Musik auftritt, hat man sofort 50 Prozent mehr Power, weil sie direkt ins Blut geht“, sagt Choreograf González Chávez. Und für die Musiker gelte das gleiche wie für die Tänzer: „Sogar wenn sie Justin Bieber spielen, spürt man die kubanische Note dabei.“

Termine: 25.-29.12. Dortmund (Konzerthaus), 7.-12.1. Düsseldorf (Capitol), 4.-9.2. Köln (Musical Dome), 18.-23.2. Essen (Colosseum). Ab ca. 23 €. Bei Karten für unsere exklusive Leservorstellung am 18.12. gibt’s 25% Rabatt auf alle Kategorien* in unseren LeserLäden und auf www.wir-lieben-tickets.de (*Auf den Kartengrundpreis. Zzgl. Versand. Nur solange der Vorrat reicht.)