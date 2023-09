„Die Helene Fischer Show“ kehrt zurück: So gibt es Karten

2019 gab es die letzte „Helene Fischer Show“ in den Messehallen in Düsseldorf – die „Schlagerkönigin“ lässt dort im Dezember auch eine neue Ausgabe aufzeichnen.

Düsseldorf. Am 1. und 2. Dezember zeichnet Helene Fischer in Düsseldorf ihre traditionelle Weihnachts-TV-Sendung auf. Fans sollten sich vorab registrieren.

2019 gab es die vorerst letzte Ausgabe der „Helene Fischer Show“, seinerzeit in der Messe Düsseldorf. Und Deutschlands erfolgreichster Schlagersängerin, die noch bis Oktober mit ihrer aktuellen Tournee durchs Land reist, scheint es vor Ort sehr gut gefallen zu haben. Am 1. und 2. Dezember 2023 wird es an Ort und Stelle eine weitere TV-Aufzeichnung geben. Die dort aufgenommene Sendung wird am 25. Dezember um 20.15 Uhr in ZDF, ORF und SRF ausgestrahlt.

Bei ihren TV-Shows – die erste gab es 2011 – interpretiert Fischer traditionell viele eigene und fremde Songs neu. Dabei wird sie unterstützt von Gastmusikern, Orchestern und nicht zuletzt weiteren prominenten Persönlichkeiten. 2019 waren unter anderem Andrea Bocelli, Rea Garvey, Tom Jones, Queen-Sänger Adam Lambert, Howard Carpendale und Backstreet-Boy Nick Carter mit von der Partie.

„Die Helene Fischer Show“: Vorverkauf startet am Mittwoch

Der Kartenvorverkauf, exklusiv über ticketmaster.de, startet am Mittwoch, 6.9. um 10 Uhr, allerdings nur für vorab registrierte Kunden. Die Registrierung ist ab sofort bis zum Dienstag, 5.9., 17 Uhr möglich – und überaus empfehlenswert. Wie ZDF-Kooperationspartner Ticketmaster bereits in seiner offiziellen Pressemitteilung schreibt, „erwarten wir, dass die Nachfrage das Angebot an Tickets übersteigen wird.“ Die Vorab-Registrierung ist dabei keine Garantie für die Buchung von Eintrittskarten. Im allgemeinen Vorverkauf, der am 6.9. um 12 Uhr startet, dürften nur noch wenige Karten verfügbar sein – wenn überhaupt.

Wer an den Abenden des 1. und 2. Dezember an der Seite Helene Fischers auftreten wird, ist allerdings noch ein Geheimnis – Namen gab die 39-Jährige im Rahmen der Ankündigung noch nicht preis.

