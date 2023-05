Die Düsseldorfer „Jazz Rally“ zeigt die Facetten des Genres

Düsseldorf. Bei der Düsseldorfer „Jazz Rally“ sind rund 60 Konzerte geplant. Bei gut der Hälfte kann man kostenfrei lauschen.

Das Wort „Jazz“ ist für einige ein Fluch und für andere ein Segen. Bei der „schauinsland-reisen Jazz Rally“ sollten Zögerliche einen zweiten Blick aufs Programm werfen – das ähnelt vom 26. bis 28. Mai nämlich weitaus mehr einer gemischten Tüte, aus der sich jeder das picken kann, was ihr oder ihm gefällt.

Es wummern auch die basslastigen Klänge von Hits wie „Monsta“ oder „Hamma!“ durch den Radschlägersaal an den Rheinterrassen. Mit denen stürmte Anfang der 2000er die Berliner Dancehall-Band Culcha Candela die Charts. Aber vermutlich dürften auch diese Songs für einige Fluch und Segen zugleich sein.

Bei der „Jazz Rally“ stehen rund 60 Konzerte auf dem Programm

Um das ganze Programm der Düsseldorfer „Jazz Rally“ zu sehen, scrollen Musikliebhaber und -liebhaberinnen einige Zeit über die Homepage, und auch an dieser Stelle ist kein Platz für alle Künstlerinnen und Künstler. Kein Wunder, geplant sind stolze 60 Konzerte an 19 verschiedenen Spielstätten. Der Clou: Bei rund der Hälfte ist der Eintritt frei. Kostenfrei und neu ist zum Beispiel das Konzept „Streets of Sound“, mit dem die Rally am Freitag auch startet. Dabei ziehen an allen drei Tagen sogenannte Marching Bands durch die Altstadt der Rheinmetropole und sollen für ausgelassene Stimmung sorgen.

Als Erstes ziehen am Freitag Herriemenie Miserabels ab 16 Uhr umher. Alte Studienfreunde gründeten die Gruppe 1979 in den Niederlanden, um den Karneval auf der Straße mit Live-Musik feiern zu können – der Grundgedanke dürfte in Düsseldorf wohlwollend bejaht werden. Mittlerweile spielt die Straßen-Big-Band auch eine Mischung aus Funk, Tango, Jazz und Balkan.

Zwischen Hendrix und „Monsta“

Weniger jeck geht es beim Ali Claudi Trio zu. Claudi ist seit gut 50 Jahren ein Begriff in der Jazz-Szene und gilt als fingerfertiger Musiker an der Gitarre. Zusammen mit Pianist Hans-Günther Adam und Schlagzeuger Christian Schröder spielt er ab 18 Uhr in der Brauerei zum Schlüssel Swing, Latin-Jazz und Rhythm & Blues.

Kid Creole & The Coconuts schließen mit ihrem Auftritt die „Jazz Rally“. Foto: Danielle Albrecht

Am Samstag (und Sonntag) erfüllen ab 14 Uhr die Musiker und Musikerinnen von Evas Apfel die Straßen mit ihrem Sound, bevor sie um 15.45 Uhr auf der Bühne am Shadowplatz spielen. Die Band covert Jazz - und Popsongs auf besondere Art und garniert sie mit Showeinlagen. Cover mit einer ganz eigenen Note bringt auch Nguyên Lê auf die Bühne des Rheingoldsaals (25 €). Der französische Jazz-Gitarrist feiert bei seinem Konzert die Werke von Jimi Hendrix, der stets zwischen Rock und Jazz changierte. Stilechten New Orleans Jazz hingegen bringen The Bourbon Street Stompers mit ins Uerige. Das Essener Oktett spielt ab 19 Uhr. Knapp zweieinhalb Stunden später geht es im Radschlägersaal dann in eine andere Richtung. Dann nämlich laden Culcha Candela mit ihren mainstreamtauglichen Partysongs zum Tanzen und Feiern ein (50 €).

Bands spielen bei einer Stadtrundfahrt in der Straßenbahn

Um ein bisschen die Hüften zu schwingen, dürfte auch in der historischen Straßenbahn Platz sein. Die fährt an allen drei Tagen mit verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen durch die Stadt. Am Sonntag steigen um 14, 15 und 16 Uhr ab der Haltestelle Shadowstraße die Dixie Diamonds zu. Mit Trompeten und Banjo bewaffnet präsentieren sie den Dixieland-Sound der 20er und 30er. Musikalisch eher modern zeigt sich Trompeter Erik Truffaz, der als junger Mann in einer Lausanner Rap-Band blies und dann Drum’n’Bass-Partys veranstaltete. Selbst heute schwimmt er noch gegen den Strom und spickt den Jazz mit elektronischen Rhythmen (30 €, Rheingoldsaal).

Den Abschluss am Sonntag machen Kid Creole & The Coconuts (21.15 Uhr, Radschlägersaal). Eingebettet ist der Mix aus Latin-Pop und Funk in einer Show aus bonbonfarbenem Kitsch und jeder Menge augenzwinkernder Gesten. Hits wie „Annie, I’m Not Your Daddy“ und „Stool Pigeon“ hängen, noch lange nachdem der letzte Ton der „Jazz Rally“ verklungen ist, wie schweres Parfüm in der Luft. Und das ist sicherlich auch nicht jedermanns Geschmack – muss es aber auch gar nicht.

Jazz Rally: 26.-28.5., Fr ab 16 Uhr, Sa ab 12 Uhr, So ab 11 Uhr, verschiedene Spielorte, Düsseldorf. Tickets (Preise variieren) sowie weitere Infos zum gesamten Programm gibt es online auf www.duesseldorfer-jazzrally.de

