Die C.A.R. in Essen: Viel Freiraum für moderne Kunst

Essen. Die Contemporary Art Ruhr, kurz C.A.R., zeigt in Essen zeitgenössische und vor allem bezahlbare Werke – für Kenner und die, die es werden wollen.

Von wegen alles nur grau und staubig hier: Bunte Farbkleckse aufs triste Klischeebild, das sich über das Ruhrgebiet weit verbreitet hat, sprenkelt jährlich die Contemporary Art Ruhr – kurz C.A.R.. Dabei richtet sich die innovative Kunstmesse nicht nur an erfahrene Sammler, sondern auch an die, die es noch werden wollen – oder die sich schlicht gerne schöne Dinge anschauen.

Die Herbstausgabe findet in diesem Jahr vom 5. bis zum 7. November statt und zeigt ein breites Spektrum an Malereien, Skulpturen, Zeichnungen, Grafiken, Fotografie, Installationen und Videokunst. Galerien, Institutionen und ausgewählte Talente können genannte Ruhrgebiets-Skeptiker vom kunstvollen Gegenteil überzeugen. Veranstalter „galerie/agentur162“ setzt dabei nicht nur auf universelle, zeitgenössische Kunst, sondern auch auf bezahlbare. Ergänzend dazu wird es Gesprächsrunden, Webinare und Workshops geben.

Kunst schauen und verstehen

Hafen der Herbstmesse ist die ehemalige Zeche Zollverein in ­Essen. Wie sollte es auch anders sein: Tradition trifft Innovation, alter Schmutz weicht neuem Schaffen. Platz gemacht wird in den ­Hallen 5, 6, 8 und 12, unter anderem für die Galerie Bastejs aus Riga, die zeitgenössische Kunst aus den Baltischen Staaten auf der C.A.R. vorstellt. Dabei ist die Ausbeute so vielseitig wie Estland, Lettland und Litauen selbst.

Nein, das ist kein Bild von Carolin Kebekus – sondern eine Zeichnung von Carsten Sander. Foto: Carsten Sander / C.A.R. Stiftung Zollverein

Nicht die einzigen weit gereisten Werke: Die Galerie To Live Is To Choose aus Stuttgart präsentiert Kunst junger Schaffender aus Ghana. Dabei wollen die Stuttgarter beweisen, dass Kunst aus Afrika schon lange mehr ist als nur Masken und Götzenbilder. Die Galerie Directors Lounge aus Berlin bringt die düsteren Fotografien des bedeutenden New Yorker Fotografen Roger Ballen in die Zechenhallen – ein Highlight der diesjährigen Herbstmesse.

Organisation für Kinder auf den Philippinen

Ebenfalls mit Aufnahmen, the­matisch allerdings eine ganz andere Richtung einschlagend, beschäftigt sich die Art Meets Education aus Hamburg. Die Organisation möchte Bildung durch Fotografie ermöglichen. Durch Workshops lernen Kinder aus finanziell benach­teiligten Familien auf den Philippinen, wie sie mittels Fotografie Kunst erschaffen können. „Durch den ­Erlös aus dem Verkauf der Bilder ­generieren die Kinder selbst die Mittel zur Finanzierung ihrer Schul­bildung“, heißt es auf der Homepage der Organisation weiter. Die Ergebnisse werden auf der C.A.R. gezeigt.

Ein weiterer Fotograf bekommt in diesem Jahr eine Sonderausstellung: Carsten Sander ist bekannt für seine Fotografien prominenter Gesichter aus Kunst, Musik, Film, Fashion und Sport. Gezeigt werden seine Bilder im Rahmen der Foto-Initiative des Deutschen Kindervereins Essen „Gesicht zeigen gegen Kindesmisshandlung“. Eine weitere Sonderausstellung stellt die „C.A.R. Talente“ vor, vertreten ist unter anderem die Muthesius Kunsthochschule Kiel.

Alte Bekannte aus Düsseldorf und Regensburg

Ein Platz sichern konnten sich allerdings auch alte Bekannte der Kunstmesse: Die Galerie Klose ist mit einem Querschnitt ihres Bestandes aus Malereien und Skulpturen vertreten. Die Düsseldorfer Galerie Bengelsträter stellt bereits zum zweiten Mal in Essen aus. Und die Regensburger Galerie Art Affair für moderne Kunst plant erneut eine große Solo-Show von Ralf Koenemann, der seine eindrucksvollen Tier-Malereien vorstellt.

Damit auch möglichst viele Besucher diesen Bruchteil der facettenreichen, zeitgenössischen Kunstlandschaft erleben können, setzt die Messe auf das Konzept „open space“. Das heißt, man kann um jeden Stand herumgehen, die Ausstellungssituation ist möglichst luftig gehalten. Die einzelnen Stände sind großzügig aufgestellt sowie zu allen Seiten offen. In den breiten Gängen der Zollverein-Hallen kann ein Abstand von 1,50 Metern mühelos gewahrt werden. Außerdem gilt auf der Messe die 3G-Regel. Einem Besuch steht also – im wahrsten Sinne des Wortes – nichts im Weg.

>>> INFO: Die Daten zur Messe

Contemporary Art Ruhr (C.A.R.) 2021, Innovative Art Fair, 5.-7.11., UNESCO-Welterbe Zollverein, Hallen 5, 6, 8, 12, Gelsenkirchener Str. 181, Essen.

Öffnungszeiten: Fr 20-22.30 Uhr, Sa 12-20 Uhr, So 11-19 Uhr. Eintritt je Veranstaltungstag: 12 €, erm. 10 €. Tickets unter www.tickets-car.de oder an der Tageskasse in Halle 5.

