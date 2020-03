Wie sollte man sie vergessen, die großen Hits der 90er? Für jedes Kind der Zeit gibt es das eine Lied, das an den ersten Kuss, den ersten Sommerurlaub ohne Eltern oder den ersten Alkoholabsturz erinnert. Auch wenn man im Alltag vielleicht nie zugeben würde, Künstler wie Captain Hollywood Project, Mr. President oder Oli P. zu mögen: Mitsingen wird man bei ihren Hits sicher. Oder bei diesem: „Herz An Herz, hörst du mich?, S.O.S., ich liebe dich, ich und du, immerzu, du und ich.“ Ja, Jasmin Wagner hat unter ihrem Künstlernamen Blümchen Millionen Platten verkauft. Klar, die Texte sind kein literarischer Blumenstrauß, aber sie ist die erfolgreichste deutsche Solokünstlerin der 90er-Jahre.

Trotz der vielen Erfolge wollte das Pflänzchen irgendwann ihr buntes, grelles Blümchen-Image loswerden und neu durchstarten, was ihr als Moderatorin und Theaterschauspielerin gelungen ist. Bei „ Die 90er live“ auf Schalke will sie es aber noch einmal wissen, genauso wie Coolio, Captain Jack, die Vengaboys, Rednex oder East17.

Bei „Die 90er live“ laufen Hits für die Ewigkeit

Und auch Haddaway ist am 5. September (ursprünglich geplant war der 28. März) mit dabei. Der landete mit seinem Lied „What Is Love“ im Jahr 1993 einen Mega-Hit: Ganze 39 Wochen lang hielt er sich in den deutschen Charts. Der Refrain mit der Aufforderung „Baby Don’t Hurt Me“ wird auch heute noch bei Abipartys und Schützenfesten lautstark mitgesungen. Haddaway hat unlängst verraten, dass er seinen eigenen Ohrwurm-Hit so langsam nicht mehr hören könne: „Normalerweise gehe ich immer weg, wenn das Lied läuft“, sagte der Sänger, der heute im österreichischen Kitzbühel lebt und noch immer mit seinem Song von damals Geld einnimmt.

Auch Dr. Alban war so ein Superstar der 90er, der perfekt auf der Eurodance-Welle mitgeschwommen ist. Mit dem Sound, bei dem oft Männer die Strophen rappen und Frauen die Refrains singen, hat der nigerianischstämmige Schwede über fünf Millionen Alben und sechs Millionen Singles verkauft. Im Rücken hatte der Zahnarzt den Erfolgsproduzenten Denniz PoP, der auch für die Backstreet Boys, N’Sync und Ace Of Base arbeitete. Wer den Namen Dr. Alban liest, denkt auch heute noch an seine Hits „Sing Hallelujah“, „It’s My Life“ und „Hello Afrika“.

Supa Richie kommt vorbei

Doch damit nicht genug: In den 90ern tummelte sich in den Charts auch ein Comedian. Matze Knop, besser bekannt als „Richie“, kommt ebenfalls nach Gelsenkirchen. Sein erfolgreichster Hit war „Supa Richie“. Fans können die grammatikalisch nicht ganz korrekt ausgeführten Zeilen bestimmt immer noch mitsingen: „Wenn du fast am Heulen bist und es nach Ärger riecht: Supa Supa Richie kommt zu disch gefliescht“.

Mehr Niveau bringt dann wohl Maxi Jazz rein. Das Lied „Insomnia“ seiner früheren Band Faithless erreichte 1996 in Deutschland Platz zwei der Charts. Die Gruppe gibt es zwar nicht mehr, aber der mittlerweile 60-jährige Frontmann wird im Rahmen eines kurzen Solo-Auftritts beweisen, dass er den Text von „Insomnia“ noch immer wie im Schlaf beherrscht.

90er live Party, 5.9., 13.30 Uhr, Veltins-Arena, Rudi-Assauer-Platz 1, Gelsenkirchen. Karten ab ca. 15 €.