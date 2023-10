Deichkind kommen 2024 nach Köln und Dortmund – die Infos

Für außergewöhnliche Bühnen-Outfits bekannt: Die Hip-Hop-Band Deichkind dürfte auch bei den Konzerten in Köln und Dortmund überraschen.

Köln/Dortmund. Deichkind beehren 2024 die Lanxess Arena und die Westfalenhalle mit ihrer aktuellen Platte. So viel kosten die Tickets – alle Infos zur Tour.

Nachschlag bei Deichkind: Nicht nur, dass die bereits vor einiger Zeit bekanntgegebenen Konzerte im kommenden Juli und August jetzt einen Tournamen verpasst bekommen haben. Die Hamburger Hip-Hop-Electro-Punks legen noch einmal nach.

Deichkind auf „Die Kids in meinem Alter Tour“

„Die Kids in meinem Alter Tour“ führt die MCs Kryptik Joe (Phillipp Gütering) und Porky (Sebastian Dürre) jetzt auch nach Köln (6.12., 19.30 Uhr, Lanxess Arena) und Dortmund (7.12., 19.30 Uhr, Westfalenhalle). Im Sommer stehen zunächst Live-Konzerte abseits der Region an. Das einzige NRW-Konzert findet dann in Bielefeld (31.8., Ravensberger Park) statt.

Tickets für die Herbst/Winter-Konzerte gibt es unter anderem im Deichkind-Shop ab ca. 60 Euro.

Im Mittelpunkt der Tour dürfte dann ihr im Frühjahr 2023 veröffentlichtes Album „Neues vom Dauerzustand“ (VÖ: 17.2.23) stehen. Aber auch bekannte Hits „Remmidemmi“ (2006) oder „Leider geil“ packt das Duo mit Vorliebe auf die Setlist.

