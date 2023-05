CHIO lockt mit einem bunten Programm nach Aachen

Aachen. Knapp 900 Pferde gehen beim CHIO in Aachen an den Start. Das Reitturnier mit Nationenpreisen ist ein Zuschauermagnet.

Schnell spricht man gerne mal von einer traditionsreichen Veranstaltung – auch wenn diese gerade mal ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Die Geschichte des CHIO Aachen reicht aber bald ein ganzes Jahrhundert zurück.

Das erste Reit- und Fahrturnier des Aachen-Laurensberger Rennvereins fand am 13. Juli 1924 statt. Schnell wuchs und wuchs die, bis auf wenige Ausnahmen, jährlich stattfindende Veranstaltung und gilt heute mit Zehntausenden Besucherinnen und Besuchern als das größte Reitturnier der Welt. Knapp über 900 Pferde galoppieren vom 23.6. bis zum 2.7. durch die verschiedenen Stadien des weitläufigen Geländes.

358.310.400 Grashalme wachsen im Hauptstadion des CHIO Aachen

Unter Fans liebevoll „Tschio“ ausgesprochen, verbirgt sich hinter den vier Lettern doch tatsächlich ein französischer Name: Concours Hippique International Officiel. Das „offiziell“ im Namen steht dafür, dass es als einziges deutsches Turnier Nationenpreise ausrichten darf. Und das gleich in allen fünf Disziplinen – Springreiten, Dressur, Vielseitigkeit, Vierspännerfahren und Voltigieren.

Beim CHIO Aachen gibt es verschiedene Vierspännerprüfungen. Das Marathonfahren ist besonders beliebt und kostenlos. Foto: CHIO Aachen/Franziska Sack

Dabei dürfte das Springreiten sicherlich zu den Besucherlieblingen des Turniers zählen. Kein Wunder also, dass Pferde und Reiter im Hauptstadion mit Platz für 40.000 Zuschauer über die Hindernisse fliegen. Im vergangenen Jahr gewann mit einem sensationellen Endspurt und einer waghalsigen Wendung übrigens Gerrit Nieberg aus dem Münsterland mit Wallach Ben den Großen Preis von Aachen. Ob es am 2. Juli wieder den Zuschauern und Zuschauerinnen den Atem verschlägt, bleibt abzuwarten. Sollte es wider Erwarten unspektakulär werden, bleibt immer noch das Grashalmezählen. Am Ende müssen Sie im Hauptstadion auf 358.310.400 kommen – heißt es in den Fakten zum Event.

Beim Marathonfahren ist das Manövrieren Millimeterarbeit

Beim Marathonfahren der Vierspänner dürfte das Grün hingegen ein wenig leiden. Im teils gestreckten Galopp geht es für Pferde und Kutscher über die Strecke, spritzend durchs Wasser und um Hindernisse herum. Nicht selten ist das Manövrieren eine Millimeterarbeit. Die Marathonprüfung (1.7.) lockt jedes Jahr Zehntausende an die Soerser Strecke und ist zudem kostenlos.

Rund 50 Euro kostet hingegen ein Ticket für die Show „Pferd und Sinfonie“ (23.+24.6.). Bei der ist der Name Programm – hier trifft große Klassik auf großen Pferdesport. Die Musik kommt dabei nicht aus der Dose, sondern wird vom Sinfonieorchester Aachen live gespielt.

Britisches Flair beim CHIO Aachen

Das Motto der diesjährigen Show lautet „All You Need Is Love“ und ist eine Hommage an das CHIO-Partnerland Großbritannien. „Wir freuen uns riesig, den einzigartigen Charme Großbritanniens im Deutsche Bank Stadion zu erleben“, so Birgit Rosenberg, die als CHIO Aachen Sport-Chefin auch für das Show-Programm verantwortlich zeichnet. „Uns erwartet ein stimmungsvoller Abend mit ganz vielen, typisch britischen Höhepunkten.“

Bei den Dressurprüfungen lassen die Reiter und Reiterinnen ihre Pferde durch das Viereck tanzen. Ehe Dressur gibt es außerdem bei der Show „Pferd und Sinfonie“. Foto: CHIO Aachen/Franziska Sack

Wie passend, dass der Dirigent des Sinfonieorchesters Christopher Ward selbst Brite ist und sich schon einen Plan überlegt hat: „Bekannte britische klassische Komponisten dürfen nicht fehlen, aber auch Highlights aus anderen Genres wie Pop, Musical und Filmmusik.“ Durch die Stadionlautsprecher hallen Songs der Beatles und Queen sowie Melodien aus den Harry-Potter-Filmen und der James-Bond-Reihe. Zu den Klängen lässt unter anderem die amtierende Doppel-Weltmeisterin Charlotte Fry ihr Pferd durchs Stadion tanzen.

„Tag der offenen Tür“ bietet ein kostenfreies Programm

Ein buntes Programm verspricht auch der Soerser Sonntag (25.6.). Der „Tag der offenen Tür“ lädt zum kostenfreien Bummeln über das Gelände und durch das „CHIO-Village“ ein. 250 Pagodenzelte beherbergen Aussteller und Gastronomen. Auf der ausgiebigen Shoppingtour kann also durchaus die eine oder andere Schlemmer-Pause eingelegt werden.

Und dann hätten wir da noch die offizielle Eröffnungsfeier (27.6.). Bei der stellen sich die teilnehmenden Nationen vor. Bis alle eingeritten sind, dürfte jedoch Sitzfleisch gefragt sein. Beim „Tschio“ präsentieren sich 330 aktive Reiter, Fahrer und Voltigierer aus 32 Nationen. Es scheint, die Begeisterung reißt einfach nicht ab und führt die traditionsreiche Veranstaltung sicherlich auch noch ins 100. Jahr.

Die Infos zum CHIO

CHIO, 23.6.-2.7., verschiedene Zeiten, Albert-Servais-Allee 50, Aachen. Tickets ab ca. 10 Euro und das ganze Programm über www.chioaachen.de

