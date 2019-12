So wird man sie wohl nur noch einmal sehen: Laura Dahlmeier.

Gelsenkirchen. Beim alljährlichen Biathlon-Event in der Arena nimmt Laura Dahlmeier Abschied von ihren Fans. Dazu gibt’s ein stattliches Rahmenprogramm.

Biathlon auf Schalke: Der Abschied eines Superstars

Ihre Welt sind die Berge. Und nein, hier ist ausnahmsweise mal nicht die Rede von unser aller Lieblings-Schweizerin Heidi, sondern von Laura Dahlmeier. Schon während ihrer Biathlon-Karriere ging die Ausnahmeathletin gerne in ihrer Heimat Freiklettern – zum Verdruss ihres Trainerteams. Geschadet hat es der sympathischen Garmischerin aber nicht, die 26-Jährige hat zweimal olympisches Gold und sieben Weltmeistertitel gewonnen.

Nun ist Dahlmeier als Bergläuferin aktiv, nahm beispielsweise im November bei einem Wettbewerb im argentinischen Villa La Angostura teil. Einmal allerdings will sie noch Skier und Schießgewehr anlegen: Am 28. Dezember sagt sie beim Joka Biathlon World Team Cup auf Schalke „Servus“ und tut es damit zwei weitere Legenden des Sports gleich, wie sie sagt: „In den letzten Jahren habe ich zum Beispiel bei Magdalena Neuner oder bei Ole Einar Björndalen gesehen, dass Biathlon auf Schalke für ein Karriereende der absolut richtige Rahmen ist.“

Biathlon auf Schalke: Ein hochkarätig besetzter Wettbewerb

Wie gewohnt gibt es Wettbewerbe in der Nachwuchs- („Talent Team Challenge“ ab 15.15 Uhr) und Profi-Klasse (ab 18.15 Uhr), in der Dorothea Wierer und Lukas Hofer versuchen ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Doch die Konkurrenz ist hochkarätig: Nicht nur Laura Dahlmeier (im Team mit Erik Lesser), sondern auch das Duo um Denise Herrmann und Benedikt Doll hat ein Auge auf den prestigeträchtigen Pokal geworfen.

Einmal mehr haben die Organisatoren auch ein ergänzendes Rahmenprogramm zusammengestellt. Bereits um 11 Uhr öffnet das an einen Weihnachtsmarkt erinnernde Winterdorf mit verschiedenen Imbissständen. Um 16.20 wird dann ausnahmsweise mit gefrorenem Wasser geschossen, denn einmal mehr findet dann das Finale der Schneeballschlacht-Weltmeisterschaft im Innenraum der Veltins-Arena statt. Nach der Siegerehrung werden die Besucher und Sportler mit einem großen Indoor-Feuerwerk (ca. 20 Uhr) in Richtung Winterdorf entlassen, wo wie schon in den Vorjahren eine Aftershowparty zum Verweilen einlädt.

Coverrock als Pausenfüller

Dort wird auch die Coverband EMS & Friends auftreten, die das Publikum über den Tag verteilt mehrmals mit Interpretationen bekannter Hits aus Pop und Rock unterhält. Die Musiker sind mit dem Austragungsort schon vertraut, traten sie doch auch beim Abschiedsspiel von Schalke-Legende Gerald Asamoah vor knapp vier Jahren auf. Diesmal mit auf der Bühne: Micky Meinert, seines Zeichens Tour-Gitarrist von Otto Waalkes und Zacky Tsoukas, der sonst in der Band von Ex-Boyzone-Sänger Ronan Keating Schlagzeug spielt.

Joka Biathlon WTC, 28.12., 11 Uhr, Veltins-Arena, Rudi-Assauer-Platz 1, Gelsenkirchen. Karten ab 25 € auf store.schalke04.de erhältlich.