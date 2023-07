Besinnliche Töne im Dinslakener Burgtheater mit Katie Melua

Dinslaken. „Nine Million Bicycles“ und weitere schmeichelnde Melodien: Sängerin Katie Melua spielt zum Tourabschluss Ende Juli auf der Freilichtbühne.

Ein spartanisch instrumentiertes Lied über neun Millionen Fahrräder machte Katie Melua weltweit berühmt. Die Sängerin war mit ihrem Manager Mike Batt in Peking, wo ihnen bei einer Städtetour von einem Dolmetscher erklärt wurde, dass es in der chinesischen Metropole genauso viele Drahtesel gebe. Zurück in England, schrieb Batt den Song, Melua spielte und sang ihn ein – fertig war der Chart-Hit. Dass die ebenfalls auf dem dazugehörigen Album „Piece By Piece“ veröffentlichte The-Cure-Coverversion „Just Like Heaven“ Titelstück des gleichnamigen Hollywood-Films mit Reese Witherspoon wurde, schadete der Karriere Meluas nachweislich auch nicht.

So gut wie „Piece By Piece“ mit mehr als drei Millionen abgesetzter Einheiten verkauften sich die jüngeren Werke der 38-Jährigen nicht mehr. Die aktuelle LP „Love & Money“, veröffentlicht im März dieses Jahres, schaffte es selbst in der britischen Heimat nur auf Platz 35. Kein Grund allerdings, Trübsal zu blasen: Denn, um mal beim Albumtitel zu bleiben: Weder an Liebe noch an Geld mangelt es Katie Melua.

Katie Melua geht mit dem Nachwuchs auf Tour

Besonders die familiäre Situation könnte aktuell nicht besser sein. Im Dezember vergangenen Jahres brachte Melua ihr erstes Kind zur Welt. Den Vater hält sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, auf Tour wird sie von ihm und Sohn Sandro aber stets begleitet. „Ich sollte nicht zwischen Kind und Karriere wählen müssen. Paare mit Kindern sollten eher mehr Unterstützung bekommen“, sagte sie vor Beginn ihrer Europa-Tournee dem Fernsehsender ITV. Dass ihre Tontechnikerin zuvor bereits mit einem damals zweijährigen Kind tourte, ermutigte sie, Konzerte und Nachwuchsbetreuung zu verbinden.

„Ich möchte junge Musikerinnen dazu ermutigen, nicht zu denken, dass die Karriere wegen der Gründung einer Familie vorbei ist, bevor sie angefangen hat“, sagt sie. Das scheint Meluas Beiträgen in den Sozialen Medien zufolge gut zu funktionieren. Im Rahmen der aktuellen Konzertreise auf dem europäischen Festland nahm sich die junge Familie Zeit für einen ausgiebigen Besuch in Georgien – 1984 kam Katie unter ihrem eigentlichen Vornamen Ketevan in der 130.000-Einwohner-Stadt Kutaisi zur Welt. Wenige Wochen vor dem Tourabschluss in Dinslaken lernte Klein Sandro also auch seine Großeltern kennen – bald hat das Stillen im Tourbus aber erstmal ein Ende.

Katie Melua, 30.7., 19 Uhr, Freilichtbühne Burgtheater, Althoffstr. 4, Dinslaken. Karten ab ca. 55 €.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps