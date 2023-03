Beim Dortmunder „TasteFest“ wird deftig aufgetischt

Beim „TasteFest“ in Dortmund geht’s (auch) um die Wurst.

Dortmund. Parallel zur „Bau! Messe! NRW!“ findet in der kommenden Woche erstmals das „TasteFest“ in der Messe Dortmund statt.

Von der Alarmanlage bis zum Dachziegel reicht das Angebot auf der „Bau! Messe! NRW!“ (10.- 12.3.) in Dortmund. Dazu gibt’s Vorträge zum „perfekten Fußboden“ oder der Solaranlage auf dem Balkon – ein Himmel für Heimwerker in der Westfalenhalle 3! Nebenan in Halle 2 heißt es derweil erstmals Probieren statt Renovieren: Mit dem „TasteFest“ wollen die Messemacher zusätzlich genussfreudiges Publikum nach Dortmund locken – mit einer Eintrittskarte kann man beide Messen besuchen.

Zubehör, Kochtipps, Inspiration

Vom Bohren zum Braten – so weit fern sind die Messen thematisch aber gar nicht. Immerhin geht’s auf der Baumesse auch um Einbauküchen, -möbel und Geräte. Den Kochlöffel zum Herd gibt’s nebenan – und reichlich Futter und Inspiration dazu: „Top-Aussteller und Küchenprofis präsentieren eine große Auswahl an exquisiten Rezepten, erlesenen Zutaten, hochwertigem Zubehör und besonderen Kochtipps für traditionelle und moderne Küchen“, versprechen die Macher vollmundig. Im Mittelpunkt des „TasteFest“ sollen nicht zuletzt regionale Spezialitäten stehen.

Craft Beer und Spirituosen

Früher gab’s bei traditionellen Verbrauchermessen wie dem „Dortmunder Herbst“ schon einmal Werkzeug, Wurst & Co. unter einem Dach. Dieses Format hat aber ausgedient. Heute genießt man anders, wie Robin Uhlenbruch von der Messe Dortmund weiß: „Food-Festivals sind ein absolutes Trend-Thema“. Deshalb feiere nun das „TasteFest“ Premiere – mit mehrjähriger coronabedingter Verspätung.

Trendbewusst präsentiert sich dabei auch der Getränkebereich: In der „Craft Beer & Spirits-Corner“ kann man besondere Biere und Hochprozentiges entdecken – zu Gast sind etwa die Borussia Brauerei und Habbel’s Destillerie und Brennerei. Auch Whiskey-, Gin- und Rum-Tastings stehen auf dem Programm.

Stargast mit Stern: Björn Freitag

Jeweils um 11, 13 und 16 Uhr wird in der Showküche gebrutzelt, meistens schwingt dabei Jan Urban den Löffel. Mit Björn Freitag gibt sich am Samstag um 13 Uhr aber auch ein Promi die Ehre – der Dorstener Sternekoch zaubert nicht nur im eigenen Lokal „Goldener Anker“, sondern ist auch aus Kochsendungen in WDR und ZDF bekannt.

>>> Die Infos zur Messe:

„TasteFest“: 10-12.3., 10-18 Uhr, Westfalenhalle 2, Dortmund. Karten: 8 € (berechtigt auch zum Besuch der parallel stattfindenden „Bau! Messe! NRW!“)

