Beatrice Egli: „Ich habe wortwörtlich mein Fett abbekommen“

Kopf hoch: Mit Selbstbewusstsein, guter Laune und ihrer Musik lässt Beatrice Egli Läster-Attacken & Co. hinter sich.

Essen. Auf ihrem neuen Album spricht Beatrice Egli unangenehme Themen wie Mobbing an. Wie das in die heile Schlagerwelt passt, erklärt sie im Interview.

Wer Beatrice Egli hört und sieht, denkt sofort an die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. 2013 ersang sie sich den begehrten Titel. Dabei hat die Schweizerin so viel mehr vorzuweisen. Musik macht die 33-Jährige bereits seit ihrer Jugend, sie ist gerngesehener Gast im TV, moderiert selbst Shows und erreicht mit ihren Alben regelmäßig Spitzenpositionen – und jetzt hat sich die Sängerin auch noch aufs Matterhorn gewagt. Welchen privaten und öffentlichen Herausforderungen sie sich sonst noch so stellt, hat sie Maxi Strauch erzählt.

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich einen Traum erfüllt und das Matterhorn bestiegen!

Beatrice Egli: Dankeschön! Es ist der Wahnsinn. Ich kann‘s noch immer nicht so ganz glauben. Aber es ist tatsächlich geschafft. Ich stand da oben. Ich habe das Gefühl noch in mir. Es war pure Freude, Erleichterung, Glück. Ich bin in die Arme meiner Bergführerin Suzanne gefallen und habe geweint vor Freude.

Was ist Ihnen als erstes durch den Kopf gegangen?

Dass ich es tatsächlich geschafft habe! Die Luft war gegen Ende sehr dünn. Der Aufstieg, das Klettern, dafür habe ich viele Muskeln und viel Kraft gebraucht. Und dann stand ich da und konnte es kurz genießen. Ich bin so dankbar, dass ich ein Teil der 100% Woman Peak Challenge war. Hätte ich da nicht zugesagt, hätte ich vielleicht aufgegeben. Aber wenn man einmal „Ja“ sagt, dann motiviert das extrem, vor allem in den schwachen Momenten.

War es so, wie Sie es sich vorgestellt haben?

Für mich war es sehr schön, dass mir auch die Musik sehr viel Motivation gegeben hat und das Training mich wiederum zu neuen Songs inspiriert hat. „Alles was du brauchst“ ist ein sehr energiegeladenes Album geworden. Ich habe mir aber auch viel Zeit genommen, um zu reflektieren, mir die Ruhe zu nehmen, Dinge Revue passieren zu lassen. So ist es auch das erste Mal, dass ich meine Stimme ganz anders nutze.

In „Leise Lieder“ singen Sie über häusliche Gewalt. Wie kam es dazu?

Es war in der Pandemie nur ganz kurz Thema und dann war es wieder weg. Aber häusliche Gewalt hat in der Pandemiezeit sehr stark zugenommen. Das hat mich emotional sehr beschäftigt. Mich haben Briefe erreicht, in denen mir Geschichten erzählt wurden ... Das hat mich so berührt, dass ich jetzt den Wunsch habe, Gehör zu verschaffen, für die die schweigen.

„Alles was du brauchst“ heißt das neue Album von Beatrice Egli, dass sein Ende August erhältlich ist. Foto: -- / dpa

Wie passt das Thema in die immer fröhliche, heile Schlagerwelt?

Es passt genauso in die Welt: nämlich gar nicht. Es passt in gar keine Welt. Der erste Schritt ist, darüber zu sprechen. Und diese vermeintlich heile Welt, kann nur heiler und schöner werden, wenn wir Dinge auch ansprechen, die nicht gut sind. Und deswegen passt es genau da rein. Ich habe zu keiner Millisekunde gedacht, dass das nicht geht.

Sie singen auch über Mobbing und Bodyshaming. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?

Ich habe mein wortwörtliches Fett abbekommen. Und gleichzeitig ist es vielleicht gerade gut, dass ich weiß, wie sich das anfühlt. Weil ich das Lied ansonsten nicht so inbrünstig singen könnte, wenn ich es nicht selbst erfahren hätte. Ich kann aber mit meinen 33 Jahren sagen: Ich stehe da komplett drüber. Und das wünsche ich jedem, der solche Kommentare über sich hören oder lesen muss.

Ihr Körper war seit Beginn Ihrer Karriere Thema. Wie haben Sie gelernt, damit umzugehen?

Es war ein langer Weg dahin. Ich wurde schon mit 18 Jahren sehr intensiv damit konfrontiert. Ich habe früh gemerkt, dass mir das überhaupt nicht guttut. Es gab die Möglichkeit, sich komplett zurückzuziehen. Aber dann wird’s auch nicht besser, denn auch im kleinen Kreis gibt es Kommentare. Aufhören, war also kein Thema für mich. Ich hatte die Momente, dass ich mich deshalb schlecht gefühlt habe, dass es mir die Freude am Leben genommen hat. Das brauche ich nicht mehr, das lasse ich hinter mir.

Sie sehen sich beinah wöchentlich mit neuen Gerüchten konfrontiert. Wie gehen Sie damit um?

Damit gehe ich lässig um und denke mir: Schade, dass es nichts anderes zu berichten gibt. Man nimmt es mit Humor. Es gibt ein Thema, da hört es für mich auf – und das ist Schwangerschaft. Das ist ein sehr sensibles Thema. Darüber spekuliert man nicht. Ich finde es respektlos. Deswegen habe ich das auch öffentlich angesprochen. Ich war so schockiert über diese Nachricht . Das haben wir dann schnell klären können in der Live-Sendung und jetzt weiß jeder Bescheid. (Anm. d. Red.: Verschiedene Medien spekulierten über eine Schwangerschaft. Vater sei Florian Silbereisen, hieß es weiter. Die beiden sorgten in einer gemeinsamen Live-Sendung für Klartext.)

Jetzt steht erst einmal Ihr neues Album im Fokus. Bisher haben alle Alben Top-Platzierungen erreicht. Was ist Ihr Geheimrezept?

Das frage ich mich manchmal selbst (lacht).

Setzt Sie das unter Druck?

Ich denke immer, das kann man ja eigentlich nicht toppen, das Niveau ist nicht zu halten. Ich bin selbst immer wieder erstaunt. Acht Jahre, acht Alben und ich habe so viel erlebt. Bei diesem Album ist es ganz besonders. Es ist definitiv ein Album, dass mich komplett von einer andren Seite zeigt. Ein Album, das die Leute mit auf eine andere emotionale Reise nimmt. Es ist bestimmt auch mutig, aber für mich fühlt es sich nicht mutig an, sondern richtig.

Haben Sie Angst, dass der Mut Sie Erfolg kostet?

Ich definiere Erfolg für mich persönlich anders. Für mich ist Erfolg, wenn ich etwas bewirke. Und nicht die Masse, sondern jeden einzelnen, den es berührt. Deshalb fange ich bei mir. Ich habe sehr viel zugelassen, sehr viel Neues gewagt. Und deswegen ist es für mich ein Erfolg. Und deswegen habe ich davor keine Angst. Das war bei anderen Alben anders, aber bei diesem fühlt es sich besonders an.

Apropos besonders: Sie haben das Album in Spanien aufgenommen …

Ich brauchte Energie, ich brauchte einen Tapetenwechsel. Ich wollte dieses Album schreiben, aber ich wusste nicht wie. Weil mir einfach die Decke auf den Kopf gefallen ist. Deshalb sind wir spontan mit dem Team nach Spanien in ein Sommerhaus gefahren. Haben dort Kleiderstangen aufgestellt, Holzbretter, Molton und Decken drübergelegt – und das war meine Gesangskabine. Sehr einfach, aber auch sehr intensiv. Ich bin morgens in Granada wandern gegangen, abends habe ich Musik gemacht.

Es ist Ihr neuntes Album. Kann man sich da eigentlich noch an alle Lieder erinnern oder kommt es schon zu Dopplungen?

(lacht) Dopplungen glaube ich nicht, dafür verändert man sich zu sehr. Da merke ich schon manchmal, das bin ich nicht mehr. Aber dass ich meine über 200 Songs in- und auswendig kann, das wäre gelogen.

Also gibt es „Jugendsünden“ unter Ihren Liedern?

Ja, selbstverständlich. Bei gewissen Songs denke ich: Oh mein Gott! Aber das gehört dazu. Das ist wie alte Bilder anschauen, da denken wir auch: So sind wir mal rumgelaufen? Und das ist mit der Musik ähnlich. Man hört die Lieder und schüttelt mit dem Kopf. Aber gleichzeitig wäre ich jetzt nicht diese Frau, diese Sängerin, hätte ich nicht all das gemacht. Und ich bin froh, dass ich mir das bewahren konnte. Bis heute bin ich jemand, der Dinge wagt und tut.

Sie haben jetzt ein großes Ziel erreicht: Was kommt nach dem Matterhorn?

Gute Frage. Es war ein intensives Jahr. Ich habe ein neues Album, im November kommt ein Buch, einige Moderationen. Gegen Ende des Jahres mache ich mir dann Gedanken über neue große Ziele. Aber erst einmal genieße ich noch das Jahr mit all den Projekten, die schon geplant sind.

Beatrice Egli: Bunt - Best of Tour, 18.9. Düsseldorf (19 Uhr, Mitsubishi Electric Halle), 25.9. Bochum (19 Uhr, RuhrCongress). Karten ab ca. 40 €.

