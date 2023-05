Bauchredner Sascha Grammel tourt ausgiebig durch NRW

Essen. Der hochgelobte und preisgekrönte Bauchredner Sascha Grammel ist aktuell auf Tour und kündigt schon ein neues Programm an.

Es ist alles andere als selbstverständlich, dass Comedians die ganz großen Hallen füllen. Auch für Sascha Grammel scheint die Zeit vorbei, in der er eine Arena in null Komma nichts ausverkauft hatte. Aber das liegt vermutlich eher am großen bösen C und die damit verbundenen, endlos scheinenden Verlegungen als an seinem Programm. Grammel hat mit seinen Puppen nämlich eine Nische gefunden, die mehr als gut ankommt. Deshalb geht der Puppenspieler auch ab Herbst mit seinem fünften Programm „Wünsch dir was“ auf Tour.

Vorher holt der Berliner allerdings seine „Fast Fertig“-Termine nach – und kommt unter anderem mit Schildkröte Josie und Adlerfasan Frederic Freiherr von Furchensumpf schon heute Abend nach Bochum. Morgen legt er einen Stopp in Krefeld ein, darauf die Wochen stehen Düsseldorf, Essen, Dortmund und Düren an. Dieses Mal hat es den Comedian mitsamt seiner Puppencrew auf eine Trauminsel verschlagen. Vor Strand-und-Paradies-Kulisse stellt Grammel zwei Stunden lang seine Bauchredner-Künste unter Beweis.

Sascha Grammel ist „Fast fertig“

Und dabei fällt es leicht zu vergessen, dass da auf der Bühne wirklich nur eine Ein-Mann-Show stattfindet. Vor den Augen des Publikums verwandeln sich nicht nur eine Schildkröte und ein Adlerfasan – der sich im aktuellen Programm zum Käpt’n gemausert hat und an Jack Sparrow erinnert – in sprechende Reisebegleiter, sondern auch ein Berg, der den klingenden Namen Wolfgang innehat, und ein „halb-veganer“ Hamburger namens Prof. Dr. Peter Hacke.

Was albern, verrückt, skurril und chaotisch klingt, soll es auch sein. Sascha Grammel will mit seinen Programmen unterhalten und das ohne Witze auf Kosten anderer, wie er in Interviews häufig betont. Wobei das für seine Puppen scheinbar nicht gilt, schließlich nehmen ihn seine frechen Bühnenbegleiter gerne auf die Schippe.

Neuankömmling Achim Spironski

Dazu zählen auch Herr Schröder und Ursula, ein Außerirdischer mitsamt Sternschnuppe, sowie Grammels miauender Katzenfisch Mieze und Neuankömmling Achim Spironski, ein Känguru und die bisher größte Puppe im Grammel-Kosmos. Ein relativ schlichter Zeitgenosse hat die Fans genauso schnell erobert wie er gefertigt wurde.

Außer Rüdiger – ja, das Außer gehört zum Namen – erinnert an Kurt Krömer, zumindest vom Duktus her. Äußerlich freilich nicht, schließlich handelt es sich bei Außer Rüdiger um eine Socke mit Glubschaugen und Armen aus geflochtenen Kordeln. Aber selbst der klassischen Sockenpuppe haucht Grammel Leben ein.

Keine Pause für Josie, Frederic & Co.

Eingebüßt hat der Berliner an Unterhaltung in den vergangenen 13 Jahren nichts. Zuversichtlich ist der 49-Jährige zumindest, schließlich steht ja auch schon das neue Programm in den Startlöchern, viel Zeit zum Erholen haben Josie, Frederic und Außer Rüdiger also nicht.

Sascha Grammel auf TourAktuelles Programm „Fast fertig“: 23.5. Bochum (RuhrCongress), 24.5. Krefeld (Yayla Arena), 5.6. Düsseldorf (Mitsubishi Electric Halle), 6.6. Essen (Grugahalle), 7.+8.6. Dortmund (Westfalenhalle), 3.7. Düren (Arena Kreis Düren). Tickets ab 34 €. Neues Programm ab Herbst „Wünsch dir was“: 9.1. Oberhausen (Rudolf Weber-Arena), 10.1. Düren (Arena Kreis Düren), 22.3. Hagen (Stadthalle), 23.3. Hamm (Westpress Arena Hamm), 26.4. Münster (Halle Münsterland), 16.5. Duisburg (Theater am Marientor). Tickets ab ca. 48 €.

