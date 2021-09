Bastian Pastewka und Anke Engelke zu Gast bei Fritz Eckenga

Dortmund. Comedy-Stars in Dortmund: Am 2. Oktober sind Anke Engelke und Bastian Pastewka zu Gast bei Fritz Eckengas Reihe „Beste Gäste“.

Revier-Kabarettist Fritz Eckenga beendet die coronabedingte Live-Pause seiner Reihe „Beste Gäste“ mit zwei Topstars der deutschen Comedy-Szene: Am 2.10. (20 Uhr) sind Anke Engelke und Bastian Pastewka zu Gast im Dortmunder Fritz-Henßler-Haus. Der Vorverkauf läuft.

Nach Streaming endlich wieder live

Nach einigen Streaming-Ausgaben aus seinem Bastelkeller kann Eckenga, der im Juni sein Bühnencomeback feierte, nun endlich wieder vor Publikum mit seinen Gästen plaudern. Das dürfte unterhaltsam werden, denn Engelke und Eckenga sind bekanntermaßen nie um eine schlagfertige Antwort verlegen.

Freut sich, mit seiner Reihe „Beste Gäste“ wieder vor Live-Publikum auftreten zu können: Fritz Eckenga. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Beide gehören in der deutschen Comedy-Szene zu den stilbildenden Figuren der letzten Jahrzehnte. Ob mit „Ladykracher“, „Die Wochenshow“, „Blind Date“ oder „Pastewka“, mit all ihren Fernseh- und Radioprojekten setzten sie komödiantische Maßstäbe. Besonders schrill und lustig wurde es allerdings meist, wenn sie sich auch noch als Duo präsentierten – wie in ihren legendären Weihnachts- und Volksmusikshows als fesches Trachten-Duo „Wolfgang und Anneliese“.

Exklusiver Auftritt der beiden Stars

Fritz Eckenga freut sich, seine Show endlich wieder vor leibhaftigem Publikum zu präsentieren – und dann gleich mit so exklusiven Gästen: „Die beiden treten ja so gut wie nie live auf der Bühne auf. Ein echtes Zückerchen.“

Für die Musik sorgen bei diesem Bühnenprogramm Peter Freiberg, Peter Krettek und Tom Baer vom „Standorttreuen Stammorchester DO-Mitte“, diesmal unterstützt von Charlotte Brandi.

>>> Anke Engelke & Bastian Pastewka bei „Beste Gäste @ Eckenga“ – die Infos:

2.10., 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), Fritz-Henßler-Haus, Geschwister-Scholl-Straße 33-37, Dortmund. Es gilt die „3G-Regel“ und Maskenpflicht, bis zum eigenen Sitzplatz. Karten für 32 € und weitere Infos gibt’s hier.

