Schnupperkurse in der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen.

Besuch in der Zoom-Erlebniswelt

Besuch in der Zoom-Erlebniswelt

Freizeit Auf Tuchfühlung mit Giraffe Hans in der Zoom Erlebniswelt

Gelsenkirchen. Bei dem sogenannten Schnupperkurs in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen können Teilnehmer und Teilnehmerinnen Tierpfleger für vier Stunden sein.

Das Klingeln des Weckers reißt mich aus dem Schlaf. Fünf Uhr morgens – normalerweise gäbe es jetzt noch eine Stunde voller süßer Träume. Aber nein, die Protagonisten dieser Geschichte können nicht so lange warten. Um kurz nach sieben öffnet sich dann das grüne Rolltor zum Hintereingang der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen.

Vom Verwaltungsgebäude geht es direkt in die Themenwelt Afrika. Die sonst gut gefüllten Wege im Zoo sind menschenleer. Kein Wunder, geöffnet hat die Erlebniswelt für Besucher noch längst nicht. Gearbeitet wird hinter den Kulissen aber schon.

Schnupperkurs-Teilnehmer werden für vier Stunden zu Tierpflegern

Die Tiefland-Nyalas gehen als erste auf die Außenanlage in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen. Klein Nino braucht morgens immer ein bisschen Starthilfe. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

„Ihr seid der Schnupperkurs, oder?“, sagt Tierpfleger Tim Balls und schiebt seinen Kopf durch die Tür zu den Stallungen. Die Teilnehmer des Zoom-Angebots schlüpfen für vier Stunden in die Rolle eines Tierpflegers, misten Ställe aus und bereiten Futter zu.

„Dann kommt mal rein, die Tiefland-Nyalas wollen auf die Anlage.“ Noch sind sie im sogenannten Treibergang, der von den Ställen zur Anlage führt. Naja, alle bis auf den kleinen Nino. Das Jungtier schlummert in seiner Box und braucht ein bisschen Starthilfe. Liebevoll krabbelt ihn Balls wach und bugsiert ihn nach draußen.

Giraffe Hans: Vom Flaschenkind zum Prachtkerl

Und plötzlich ist er da, der Moment, in dem die Schnupperkurs-Teilnehmer und Tiefland-Nyalas zum ersten Mal aufeinander treffen – ganz ohne einen Zaun dazwischen. Beide Seiten machen große Augen. Mit gespitzten Ohren verfolgen die Tiere, die etwa so groß sind wie Rehe, jeden Schritt. Doch dann sind wir Frischlinge auf einmal uninteressant. Mit einem Klacken hakt Tim Balls das schwere Eisentor ein und öffnet die Anlage. Gemütlich trotten die Tiefland-Nyalas hinaus und machen sich über das Gras her. Ihnen folgen die Blessböcke.

Die ersten Bewohner der Zoom-WG sind draußen, fehlen noch die Giraffen. Sieben Langhälse warten darauf, dass Tim Balls ihnen das Tor öffnet. Ganz vorne mit dabei: Hans. Aus dem einstigen Flaschenkind, das von seiner Mutter verstoßen und beinahe zertrampelt wurde, ist ein stattlicher Bulle geworden. Mit über fünf Metern ist er ein wahres Prachtexemplar, das spielend leicht seinen Kopf über den grünen Zaun recken kann. Lange können wir die Rothschildgiraffen nicht mit offenen Mündern und gen Himmel gestreckten Hälsen bestaunen, da setzen sie sich auch schon in Bewegung. Im Zeitlupentempo geht es für die ganze Truppe in Richtung Savanne.

Es herrscht Chaos bei den Stachelschweinen

Die Stachelschweine in der Zoom Erlebniswelt sind Langschläfer. Mit Brötchen lassen sie sich dennoch aus dem Bett locken. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Wir hingegen müssen uns sputen – es gibt noch eine Menge zu tun. Zum einen müssen wir die Anlage der Stachelschweine schick machen. Die drei haben ein ganz schönes Chaos angerichtet. Überall liegen Futterreste verstreut und auch die Äste zum Knabbern wurden durch die Gegend geschleppt. Mit dem Reisigbesen bewaffnet geht’s ans Aufräumen. „Heute gibt es definitiv weniger Futter“, sagt Tim Balls während ich ihm die Überreste vom Vortag auf die Schippe schiebe. Nach zwanzig Minuten blicke ich mich auf dem Besen abgestützt im Gehege um und bin ein bisschen stolz: Es sieht tipptopp aus.

Derweil verteilt Balls getrocknete Brötchen auf der Anlage – als Anreiz für die drei Schlafmützen endlich aufzustehen. „Wenn wir sie lassen, würden sie den ganzen Tag schlafen.“ Klingt für mich nach dem frühen Start auch ziemlich verlockend. Plötzlich ist eine Art Rascheln aus dem Stall zu hören. Es sind die Stacheln, die beim Laufen aneinanderreiben. Ein Stachelschwein nach dem anderen kommt durch die kleine Tür, schnappt sich ein Brötchen und mümmelt los. „Vorsicht an der Tür, sonst gehen sie mit den Brötchen stiften“, warnt Balls mit einem Lächeln. Also schnell die Tür ins Schloss ziehen und weiter zum Giraffen-Stall.

Große Tiere, kleine Häufchen

Zum Abschluss des Schnupperkurses dürfen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Giraffen mit Knäckebrot füttern. Die Riesen nehmen es mit ihrer rund 50 Zentimeter langen Zunge ganz vorsichtig aus der Hand. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Als Mensch fühlt man sich dort wie in einer anderen Welt. Die Futtertröge hängen in luftiger Höhe und lassen sich nur mit Kurbeln herunterlassen. Es ist eine Welt für Riesen und in der ist man selbst der Zwerg. Während alles andere überdimensional groß ist, sind die Hinterlassenschaften der Langhälse winzig. „Viele erwarten große Haufen“, sagt Balls, der immer wieder spannende Infos zu den Tieren parat hat, aber: „Es sind hunderte kleine Kügelchen.“ Und die gilt es nun zusammenzufegen. Leicht ist das nicht, ein Schwung mit dem Reisigbesen kegelt sie meterweit.

Anschließend müssen die Futterkörbe mit Luzernen aufgefüllt werden. Die krautartigen Pflanzen kommen getrocknet und zu Ballen gepresst aus Italien oder Spanien nach Gelsenkirchen. „Du kannst schon mal den Lieblingskorb voll machen.“ Der hängt normalerweise wie ein Kronleuchter unter der Decke, steht nun aber auf dem Boden. Um die erste Lage auseinander gerupfter Luzerne auf den Boden zu legen, muss ich mich kopfüber und auf Zehenspitzen balancierend in den Korb bücken. Einmal voll, geht es wieder auf Giraffenhöhe. „Der Rekord fürs Kurbeln liegt bei elf Sekunden. Wir im Revier machen gern solche kleinen Wettbewerbe.“ Schneller und schneller drehe ich die Kurbel, ratternd bewegt sich der Korb immer höher. Doch nach elf Sekunden ist er noch nicht mal ansatzweise ganz oben angekommen.

Giraffen lieben Knäckebrot

Weniger schweißtreibend ist die Arbeit in der Futterküche. Kistenweise kommt das Gemüse vom Großmarkt oder von regionalen Anbietern und lagert in der Kühlkammer. Es gilt, die Eimer für den nächsten Tag vorzubereiten. Beim Snack für Giraffenchef Kito ist Vorsicht gefragt: „Er ist wählerisch und mag nur hartes Gemüse“, erklärt Balls die Eigenheiten seines Schützlings. Alles klar, also wandert der Fenchel schon mal in einen anderen Eimer.

Eines mögen aber alle Giraffen: Knäckebrot. Und das hat Tim Balls heimlich mit zur Savanne genommen, die wir zum Abschluss des Schnupperkurses nochmal besuchen. „Für die gute Arbeit darfst du die Giraffen jetzt füttern. Ihre Zunge kann bis zu 50 Zentimeter lang werden und die dunkle Farbe schützt sie beim Fressen vor den Sonnenstrahlen.“ Und nun nimmt Flaschenkind Hans damit ganz vorsichtig einen Streifen Knäckebrot nach dem anderen aus meiner Hand, die nach kurzer Zeit komplett eingespeichelt ist. Kein Problem, das Grinsen kriege ich trotzdem nicht mehr aus dem Gesicht.

Die Infos zu den Schnupperkursen

Die Schnupperkurse in der Zoom Erlebniswelt finden jeden Samstag und Sonntag jeweils von 7.30 bis 11.30 Uhr statt. Kosten: 180 € für max. zwei Teilnehmer inkl. Tageseintritt. Mindestalter 12 Jahre (bis 16 Jahre nur in Begleitung eines Erwachsenen). Die Kurse finden in fünf verschiedenen Revieren statt. Anmeldung unter info@zoom-erlebniswelt.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps