Auf ins „Abenteuerland“: Cast für Pur-Musical steht fest

Düsseldorf. Das Bühnenensemble für das Pur-Musical ist komplett. Die Premiere steht im Oktober im Düsseldorfer Capitol-Theater an.

1100 Sängerinnen und Sänger wollten dabei sein, am Ende blieben 25 übrig: Das Auswahlverfahren für die Besetzung des Musicals „Abenteuerland“ ist beendet. Ab 22. Oktober (Preview-Vorstellungen ab 10. Oktober) wird die Produktion mit den beliebtesten Songs der Popgruppe Pur im Düsseldorfer Capitol zu sehen sein. Sänger Hartmut Engler, der mit seiner Band 2024 wieder auf Deutschland-Tournee geht, gehörte zum Auswahlkomitee und resümiert: „Es ist für mich ein großes Glück, zu sehen und zu hören, mit welcher Hingabe, Sensibilität und künstlerischem Können das Team mit den Songs und meinen Texten umgeht.“

Eingebettet werden Gassenhauer wie „Funkelperlenaugen“, „Ich lieb’ dich“, „Wenn sie diesen Tango hört“ und natürlich das namensgebende „Abenteuerland“ in eine chaotisch-sympathische Rahmenhandlung. Im Mittelpunkt steht die fiktive Familie Schirmer, in der verschiedene Charaktere aufeinandertreffen. Oma Lena, Witwerin, ist plötzlich doch nochmal frisch verliebt, Familienvater Robert lebt fast nur für seinen Job, die 16 und 18 Jahre alten Geschwister Anna und Alex streiten sich in schöner Regelmäßigkeit und Mutter Petra versucht ihr Bestes, den wild zerstreuten Haufen irgendwie zusammenzuhalten.

Familiengeschichte mit Wendung

Doch das Chaos nimmt seinen Lauf. Alex, der sich vor potenziellen Verehrerinnen kaum retten kann, spielt mit seinem Kumpel Tom in einer Band, beide setzen sich zum Ziel, gemeinsam einen Songwriter-Wettbewerb zu gewinnen. Die Probleme bei Schwester Anna hingegen werden immer schlimmer – bis die Familie eines Tages durch ein unerwartetes Ereignis doch wieder eng zusammenrückt.

Die Cast von "Abenteuerland" freut sich auf die Premiere. In den Hauptrollen: Mascha Volmershausen (Mitte vorne, lila Kleid), Johann Zumbült (5.v.li.), Carolin Soyka (4.v.li.), Hannes Staffler (Mitte hinten, im hellblauen Oberteil), Bärbel Röhl (Mitte vorne, azurblaues Oberteil) und Regina Venus (2.v.li.). Foto: Patric Fouad / BB Promotion

Auf der Bühne stehen Künstlerinnen und Künstler, die für deutsche Musicalfans keine Unbekannten sein dürften. Carolin Soyka (Petra) stand schon bei den Produktionen „Blues Brothers“ und „Spamalot“ auf der Bühne. Hannes Staffler schlüpft in die Rolle von Ehemann Robert und war bereits Teil des Ensembles von „Hair“, „We Will Rock You“, „Jesus Christ Superstar“ oder „Rebecca“. Ihre Ausbildung noch in der DDR, genauer gesagt in Leipzig, genossen Bärbel Röhl und Regina Venus, die abwechselnd Oma Lena spielen – beide kennen sich bereits von „Sister Act“, Venus war zudem schon in „Ich war noch niemals in New York“ und „Flashdance“ zu sehen.

Hartmut Engler im Interview: „Es sind all die kleinen Geschichten“

Seit Mitte August wird intensiv geprobt, im Laufe des Septembers wird auch die Liveband dazustoßen, die für musikalische Untermalung sorgt. Hartmut Engler sieht den ersten Vorstellungen im Oktober jedenfalls rundum positiv entgegen: „Die Songs sind hervorragend in die Handlung eingebettet.“ Und: „Jeder kann sich in diesem Musical wiederfinden“, ist sich der 61-Jährige sicher. Der Eintritt kostet übrigens nicht den Verstand – sondern ab etwa 50 Euro aufwärts ...

„Abenteuerland“: 22.10.-10.3., Di+Do-Sa 19.30 Uhr, Mi 18.30 Uhr, Sa auch 15 Uhr, So 14+18.30 Uhr, Capitol-Theater, Erkrather Str. 30, Düsseldorf. Karten ab ca. 50 €. Previews ab 10.10., Di+Do+Sa 19.30 Uhr. Am 15.10., 15 Uhr, gibt es eine exklusive Preview-Vorstellung für unsere Leser. Karten erhalten Sie ab 39,90 € auf wir-lieben-tickets.de.

