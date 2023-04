Auf diesen Kirmessen in NRW drehen sich die Karussells

Essen. Und es geht los, los, los… In NRW ist Rummel-Spaß garantiert. Wir haben eine Auswahl an Kirmessen für Sie zusammengestellt.

Die Zahl der Rummel in der Region ist schier unendlich. Mit ein bisschen Glück könnten Kirmesfans wohl an jedem Wochenende in den wärmeren Monaten aufs Karussell steigen – da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Wir haben einige Volksfeste in der Region zusammengestellt. Mit dabei natürlich auch die größten: die Düsseldorfer Rheinkirmes, die Cranger Kirmes in Herne und die Wendsche Kärmetze.

Frühlingskirmes Unna

Der Wonnemonat wird in Unna mit Zuckerwatte, Backfisch und Karussellfahrten begrüßt: Die Frühjahrskirmes lockt zum Rummelvergnügen rund ums Rathaus – der Startschuss fällt um 15 Uhr am Brunnen davor. Über 50 Schausteller sorgen auf gut 3000 qm für ein buntes Programm. Neben Imbissen, Schießbuden & Co. sorgen zwölf Fahrgeschäfte für Drehwürmer und Adrenalinausschüttungen. Nicht fehlen dürfen Klassiker wie „Musik-Express“, „Break Dance“ und Auto-Scooter. Aber auch eine Familien-Achterbahn („Kuhnos Farm“) und das moderne Spiegelkabinett „Crystals City“ sorgen für Spaß.

Frühlingskirmes, 28.4.-1.5., tägl. 14-22 Uhr, am Rathaus, Unna.

Frühlingskirmes Düsseldorf

Am Tonhallenufer drehen sich noch bis zum Tag der Arbeit die Karussells. Ein Highlight für alle, die es adrenalingeladen mögen, ist der „Fighter“. Die Riesenschaukel katapultiert die Besucherinnen und Besucher rasant in die Luft. Wer es etwas ruhiger mag, kann eine Runde im Riesenrad drehen und Düsseldorf von oben genießen. Am Freitag erleuchten nach Einbruch der Dunkelheit außerdem Raketen den Nachthimmel.

Frühlingskirmes, bis 1. Mai, Fr ab 14 Uhr, Sa-Mo ab 13 Uhr, Tonhallenufer, Düsseldorf.

Maikirmes Hattingen

Die Maikirmes in Hattingen hat eine lange Tradition. Das Volksfest findet bereits zum 589. Mal statt. Vor einem halben Jahrhundert drehten sich aber wohl noch keine Karussells auf dem Rathausplatz. Nun blinken dort allerdings die bunten Lichter im Sekundentakt, während Zuckerwatte, Schokofrüchte & Co. über die Theke gehen.

Maikirmes, 28.4.-1.5., tägl. 14-21 Uhr, Rathausplatz, Hattingen.

Lebkuchen sind nicht nur was für die Weihnachtszeit. Auf Kirmessen gibt es sie das ganze Jahr über mit allerlei Sprüchen zum Verschenken. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Maikirmes Essen-Steele

Klein aber fein geht es in Essen-Steele zu. Bei der Maikirmes im Stadtteil können sich Besucher und Besucherinnen unter anderem über die nostalgische Herzchenbahn, einen Autoscooter und ein Kinderkarussell freuen. Kirmestypische Leckereien gibt es natürlich auch.

Maikirmes Essen-Steele, 28.4.-1.5., 13-21 Uhr, Grendplatz und Kaiser-Otto-Platz, Essen-Steele.

Sprödentalkirmes Krefeld

Zweimal im Jahr laden Schausteller in Krefeld zum bunten Kirmestreiben ein. Auf dem Sprödentalplatz sorgen verschiedene Fahrgeschäfte für ein Kribbeln im Bauch. Am Montag ist sogenannter Fähnchentag. Die Fähnchen gibt es im Rathaus und wer damit einen Chip kauft, kann den ganzen Tag zwei Fahrten zum Preis von einer machen. Für Familien gelten am Donnerstag besondere Tarife. Mit dabei sind unter anderem ein Riesenrad, eine Geisterbahn und die „Crazy Mouse“.

Sprödentalkirmes, 5.-14.5., Mo-Sa ab 14 Uhr, So ab 13 Uhr, Sprödentalplatz, Krefeld.

Steinert Kirmes Lüdenscheid

Laut Veranstalter ist die Steinert Kirmes in Lüdenscheid die größte im Sauerland. Da sind die Erwartungen an den Rummel natürlich hoch. Schwindelfreie Besucherinnen und Besucher können sich auf ein 38 Meter hohes Riesenrad sowie eine 45 Meter hohe Riesenschaukel freuen. Adrenalinjunkies kommen unter anderem bei der „Sound Machine“, die sich rasant um vier Achsen dreht oder dem beliebten „Break Dancer“ auf ihre Kosten. An beiden Freitag gibt es außerdem ein Feuerwerk. Der Familientag mit reduzierten Preisen ist der 16.5.

Steinert Kirmes, 12.5.-21.5., Mo-Fr ab 15 Uhr (außer 16.+18.5. 14 Uhr), Sa+So ab 14 Uhr, Heedfelder Str./Ecke Hohe Steinert, Lüdenscheid.

Himmelfahrtskirmes Witten

„Zwischen Himmel und Erde – Willkommen auf der Himmelfahrtskirmes“ – so lautet das Motto der 328. Ausgabe. Rasante Fahrgeschäfte sorgen für Nervenkitzel, bunte Kinderkarussells garantieren Fahrspaß für Kinder und beliebte Budengeschäfte runden das Angebot ab. Die klassischen Kirmes-Leckereien, wie gebrannte Mandeln und Lebkuchenherzen, dürfen natürlich auch nicht fehlen. Am Sonntag lockt von 13-18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag.

Himmelfahrtskirmes, 18.-22.5., Do+Fr 14-22 Uhr, Sa 14-23 Uhr, So 13-22 Uhr, Mo 14-21 Uhr, Innenstadt, Witten.

Himmelfahrtskirmes Lünen

Traditionell startet die Kirmes nach einem ökumenischen Gottesdienst, der am Donnerstag um 11 Uhr vor dem Autoscooter stattfindet. Danach drehen sich die zahlreichen Karussells in der Innenstadt. Natürlich dürfen gebrannte Mandeln, Pommes & Co. nicht fehlen. Freitag ist bei der Himmelfahrtskirmes Familientag mit Rabatten. Abends können Gäste vom Lippeufer aus das Feuerwerk bestaunen.

Himmelfahrtskirmes, 18.-21.5., Do 11-22 Uhr, Fr 13-23 Uhr, So 13-20 Uhr, Innenstadt, Lünen.

Kirmes Kevelaer

Am Donnerstag eröffnet Bürgermeister Dr. Dominik Pichler ganz feierlich die Kirmes. Danach geht es dann eher feuchtfröhlich im Festzelt weiter, wenn Schlagersängerin Ina Colada ab 11 Uhr zum Mikro greift. Natürlich haben die Schausteller dann schon ihre Fahrgeschäfte auf Hochtouren gebracht und die Fritteusen angeworfen. Am Samstag dürften alle Anwohner zu frühen Vögeln werden, wenn um 5 Uhr (!) der Spielmannszug zum traditionellen Wecken loslegt. Um 10.30 Uhr gibt es dann eine große Parade durch die Stadt. Sonntag lockt die Stadtmeisterschaft der Faustkämpfer ins Festzelt und am Montag endet der Rummel um 21.30 Uhr mit dem Verbrennen des „Kermespopp“ und einem Feuerwerk.

Kirmes, 18.-22.5., Peter-Plümpe-Platz, Kevelaer

Pfingstkirmes Geldern

Die größte Straßenkirmes am Niederrhein öffnet rund um Pfingsten in Geldern. Rund 160 Schausteller öffnen ihre Buden und Fahrgeschäfte. Vom Kinderkarussell bis zum Adrenalin-Flieger ist alles dabei. Einige Fahrgeschäfte haben die Veranstalter bereits in den Sozialen Medien vorgestellt: Besucherinnen und Besucher können sich in einer Geisterbahn gruseln und im Virtual Reality Kino in andere Welten eintauchen. Familientag mit Rabatten ist am Dienstag, ebenso wie das Höhenfeuerwerk.

Pfingstkirmes, 27.-30.5., Sa 14-1 Uhr, So 11-1 Uhr, Mo+Di 11-24 Uhr, Nord- und Ostwall, Geldern.

Gemütliches Bummeln auf der Pfingstkirmes Menden im vergangenen Jahr, Foto: Livia Krimpelbein

Pfingstkirmes Menden

Ein 300 Kilogramm schweres Kirmespferd aus Bronze am Alten Rathaus erinnert die Mendener täglich an die Pfingstkirmes. Aufgestellt wurde es 2009 und ist das erste seiner Art in Deutschland. Der Pfingstrummel findet in Menden seit dem 18 Jahrhundert statt und lockt auch in diesem Jahr mit zahlreichen Karussells und Buden. Am letzten Dienstag ist auch in der Stadt im Märkischen Sauerland ein Feuerwerk geplant.

Pfingstkirmes, 27.-30.5., tägl. 11-24 Uhr, Innenstadt, Menden.

Pfingstkirmes Duisburg-Friemersheim

Im Duisburger Stadtteil Friemersheim gibt es auch in diesem Jahr zu Pfingsten eine kleine aber feine Kirmes mit Kinderflieger, Autoscooter und mehr. Vor letzterem fand bisher immer ein Gottesdienst statt, dieser muss in diesem Jahr ausfallen.

Pfingstkirmes, 27.-30.5., tägl. ab 14 Uhr, Marktplatz, Duisburg-Friemersheim.

Fronleichnameskirmes Oberhausen-Sterkrade

Viel ist noch nicht zum Aufgebot der 192. Fronleichnamskirmes bekannt – die Planungen laufen auf Hochtouren. Im vergangenen Jahr konnte die Kirmes mit 380 Schaustellern punkten. Das dürfte nun ähnlich ausfallen. 22 Großattraktionen und 16 Kinderkarussells ließen den Puls der Besucher und Besucherinnen in die Höhe schnellen. Vermutlich wird es in diesem Jahr eine völlig neue Attraktion in Sterkrade geben: die Riesenschaukel „Excalibur“. Wenig überraschend ist hingegen, dass eine kulinarische Beliebtheit erneut fest eingeplant ist: Schmalhaus Eis.

Fronleichnamskirmes, 7.-12.6., Öffnungszeiten stehen noch nicht fest, Innenstadt, Oberhausen-Sterkrade.

Ein Lichtermeer gibt es am Abend bei der Düsseldorfer Rheinkirmes. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Rheinkirmes Düsseldorf

Auch die Rheinkirmes-Veranstalter halten sich mit Infos für das diesjährige Spektakel noch zurück. Fest steht, dass es auf einer Fläche von 165.000 Quadratmeter Essen, Trinken und Fahrgeschäfte für jeden Geschmack geben wird.

Rheinkirmes, 14.-23.7., Öffnungszeiten stehen noch nicht fest, Oberkasseler Rheinwiesen, Düsseldorf.

Sommerfest Grugahalle Essen

Das Sommerfest an der Grugahalle feiert in diesem den 50. Geburtstag. Die Mischung aus Trödelmarkt und Kirmes lockt in jedem Jahr zahlreiche Besucher und Besucherinnen vor die Grugahalle.

Sommerfest, 14.-23.7., Öffnungszeiten stehen noch nicht fest, an der Grugahalle, Essen.

Liborifest Paderborn

Der Ursprung des Liborifestes geht auf das Jahr 836 zurück. Damals wurden die Reliquien des heiligen Liborius von Le Mans im Rahmen der damals üblichen Reliquientranslationen aus Frankreich in die Bischofsstadt Paderborn gebracht. Heute ist es eine einzigartige Mischung aus aus kirchlichen Feierlichkeiten und weltlichem Fest. Zeremonien und Prozessionen wechseln sich mit buntem Markt- und Kirmestreiben ab.

Liborifest, 22.-30.7., Öffnungszeiten stehen noch nicht fest, Liboriberg, Paderborn.

Annakirmes Düren

Eine Heilige ist auch die Namengeberin der Kirmes in Düren: die heilige Anna. Aus der Überführung von Annas Haupt im Jahr 1501 wurde im Laufe der Jahrhunderte eines der größten Volksfeste im Rheinland. Eingeläutet wird der Rummel mit zahlreichen Buden und Fahrgeschäften am 29.7. um 11 Uhr mit drei Böllerschüssen. Danach können Besucherinnen und Besucher alle Fahrgeschäfte 15 Minuten kostenlos nutzen. Ein weiteres Highlight ist die 47. Weltmeisterschaft im Kirschkernweitspucken, die am gleichen Tag um 15 Uhr startet.

Annakirmes, 29.7.-6.8., Sa+Do+Fr 11-2 Uhr, So+Mo+Di+Mi 11-0.30 Uhr, 6.8. 11-0 Uhr, an der Aachener Str., Düren.

So rasant geht es auf der Cranger Kirmes zu. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Cranger Kirmes Herne

Tiefgestapelt wird bei der Cranger Kirmes nicht. Das diesjährige Motto ist „Es werde Crange“. Das Plakat ist an das Deckenfresko „Die Erschaffung Adams“ von Michelangelo angelehnt. Allerdings strecken Adam und Gott ihre Finger auf einem Kettenkarussell sitzend aus. Rund 50 Fahrgeschäfte drehen sich in diesem Jahr: Nervenkitzel, Geschwindigkeit und eine riesengroße Portion Spaß werden versprochen. Welche Karussells genau auf dem Rummel stehen werden, wird im Laufe des Mai bekanntgegeben.

Cranger Kirmes, 3.-13.8., 3.8. 14-24 Uhr, Fr+Sa 13-2 Uhr, So 11-24 Uhr, Mo-Do 13-24 Uhr, Kirmesgelände, Herne.

Wendsche Kärmetze

Viel ist noch nicht zur diesjährigen Kärmetze bekannt. Lediglich ein großer Timer tickt auf der Homepage herunter und steigert die Vorfreude auf den Riesenrummel. Mit dabei sind in diesem Jahr aber wieder der Krammarkt mit seinen rund 300 Händlern sowie die Tierschau am Dienstag.

Wendsche Kärmetze, 12.+13.8. & 15.8., Öffnungszeiten sind noch nicht bekannt, Ortskern, Wenden.

