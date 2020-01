Auf den Spuren von Robin Hood: Der Funsport Arrow Tag

Er spannt den Bogen, visiert sein Ziel an, lässt los und der Pfeil fliegt geradewegs auf das schwarz-weiße Gummi-Hindernis zu. Treffer! Was bei Marcel Nowak (25, Foto) so einfach aussieht, ist eine junge Sportart, die immer mehr Anhänger findet: Arrow Tag.

„Arrow“ wie Pfeil. Der „Tag“, sprich Täck, ist das Ziel. Der Selbstversuch zeigt allerdings, nicht jeder kann Robin Hood auf Anhieb Konkurrenz machen. Was so einfach aussieht, ist es dann doch nicht – bei mir fällt der Pfeil schon nach wenigen Metern auf den Boden wie ein torkelnder Papierflieger. Vielleicht machen wir uns doch erstmal mit dem Regelwerk vertraut ...

Arrow Tag: Scharfes Schießen mit weichen Spitzen

„Es spielen bei Arrow Tag zwei Mannschaften gegeneinander. Ziel ist es, möglichst viele Gegner mit den Pfeilen zu treffen, die vorne eine weiche Schaumstoffspitze haben.“ Marcel Nowak arbeitet als Event- und Marketing-Manager bei Cosmo Sport in Düsseldorf, seit zwei Jahren hat die Multi-Spaß-Halle Arrow Tag im Angebot. Die Nachfrage ist groß: „Für jüngere Kinder ist es nicht unbedingt was, ansonsten kann jeder mitmachen.“

Zielsicherheit ist beim Arrow Tag das A und O. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Gespielt wird meist in Vierer- oder Fünfer-Teams. Zu Beginn liegen die Bögen und Pfeile auf dem Boden, nach dem Startpfiff laufen die Spieler los, jeder greift sich einen Bogen und so viele Pfeile, wie er schnappen kann. Die schwarz-weißen Hindernisse bieten schnellen Schutz. „Hinter denen kann man natürlich einfach sitzen bleiben und wird dann nicht getroffen, das ist aber nicht der Sinn des Spiels“, erklärt Nowak.

Eine Schaumstofftafel spielt eine wichtige Rolle

Was dann? Es geht darum, seine getroffenen Mitspieler wieder in das Spiel zurück zu holen, indem aus einer Schaumstofftafel verschiedene große Kreise rausgeschossen werden. Sind alle Kreise getroffen, ist das Spiel vorbei. Oder wenn alle Spieler einer Mannschaft getroffen sind.

Klingt für mich verdächtig nach Völkerball aus dem Schulsport. Und stammt natürlich wie jede Trendsportart aus Amerika. Nowak ist inzwischen selbst voll im Gefecht, misst sich im direkten Duell mit seinem Mitarbeiter Florian Linnhoff (24). Die Profis kennen natürlich alle taktischen Kniffe: „Die Tafeln stehen in der jeweils gegnerischen Hälfte, man muss also aus einer gewissen Entfernung treffen und sich dafür aus der Deckung heraus begeben – da wird man dann schnell zur Zielscheibe.“ Sagt er und springt hinter einen der Plastikberge, um seinen Pfeil wieder einzuspannen.

Für Sprinter und Taktiker

„Je mehr Spieler mitmachen, desto interessanter wird es. Es bieten sich mehr Angriffsflächen und die Leute passen weniger auf.“ Schnelligkeit und Ausdauer sind von Vorteil, aber auch Strategen sind gefragt. „Das macht das Spiel zu etwas Besonderem, da es für alle Spieltypen Optionen gibt. Und wer außer Atem ist, kann sich hinter den Plastikhügeln eine Verschnaufpause gönnen.“

Entwarnung: Im Vergleich zu Paintball ist Arrow Tag deutlich weniger schmerzhaft für die Getroffenen – blaue Flecken sind nicht zu befürchten. Das bestätigt auch Marcel Nowak: „Man merkt natürlich, wenn man getroffen wird. Die Schaumstoffspitzen federn aber gut ab.“ Wer will, trägt Schutzbrille. „Wir hatten noch keine Verletzungen. Es läuft immer reibungslos ab.“ Auch für mich geht’s gut aus: Nach einigen Versuchen fliegt mein Pfeil etwas kontrollierter übers Spielfeld. „Das sieht doch schon gut aus, man kommt schnell rein“, ermutigt Nowak. Ein Erfolgserlebnis ist also auch noch garantiert.

Die Pfeile sind mit Schaumstoffspitzen ausgestattet. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Schon gewusst?

Perfekter Stand. Für den idealen Stand beim Arrow Tag kommt es auf die Haltung an: Man sollte im 90-Grad-Winkel stehen, die Beine schulterbreit auseinander. Der Pfeil wird zum Ohr eingezogen, der Arm sollte sich für einen geraden Schuss parallel zum Boden befinden.

Ausrüstung. Bei der Ausrüstung handelt es sich um einen Fiberglaspfeil mit einer Schaumstoffspitze. Auch der Bogen ist aus Fiberglas.

Kleidung. Obwohl Sportkleidung empfohlen wird, kann die Trendsportart auch in normaler Kleidung gespielt werden.

Arrow Tag in der Region:

Cosmo Sport Düsseldorf, Diepenstr. 83, 0211/ 230800, www.cosmo-sports.de/arrow-tag-neu. 60 Minuten inkl. Einweisung: 199 € für alle Teilnehmer.

Paintball Biggesee, Am Sonderner Kopf, Olpe, 02761-944160, 60 Minuten, 10 Pers. 220 €. www.paintball-biggesee.de/arrowtag.html

Alma-Park Gelsenkirchen: Alma-Park, Almastr. 39, Gelsenkirchen, 0209/95709400, 60 Minuten, 10 Pers.: 199 €. www.alma-park.de

Seaside Beach Baldeneysee Essen: Freiherr-vom-Stein-Str. 384, Essen. Preis ab ca. 15 € pro Person pro 60 Minuten. Infos: 0201-47618817, www.bumperball-germany.de

Laserzone Siegen/Sportplatz Wilnsdorf: Sportplatz, Am Aelkerswald 10, Wilnsdorf. 60 Minuten, bis zu 10 Spieler 199 €. Infos 0271/33886548 www.lasertag-arena-siegen.de