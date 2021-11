Alli Neumann: „Fahrradfahren ist für mich gefährlich“

Essen. Sängerin Alli Neumann spricht im Interview über ihr Debütalbum „Madonna Whore Complex“, das erschlagende Pop-Patriarchat – und Drahteselunfälle.

Etwas mehr als drei Jahre ist es her, dass Alli Neumanns erste EP „Hohes Fieber“ erschien. Seitdem veröffentlichte die Pop-Sängerin regelmäßig weitere Singles, mit Chartplatz zehn am erfolgreichsten war „Zeit steht“, eine Zusammenarbeit mit den Hip-Hop-Künstlern Trettmann und KitschKrieg. Im vergangenen September hat die gebürtige Solingerin ihr erstes Studioalbum „Madonna Whore Complex“ auf den Markt gebracht und stellt dieses im Dezember live in der Region vor. Tobias Harmeling sprach mit Neumann über die Platte, die Rolle von Frauen in der Musikindustrie und ihren Geburtstag – den sie seit jeher geheim hält.

Frau Neumann, heute schon den „Madonna Whore Komplex“ erklärt?

Alli Neumann: Heute noch nicht, aber mache ich sehr gerne.

Was verbirgt sich dahinter? Kann man es auf einen Satz runterbrechen?

Der „Madonna Whore Komplex“ ist eine freudsche Theorie, die besagt, dass Frauen in der männlichen Wahrnehmung oft entweder in Huren oder in Madonnen kategorisiert werden.

Wie oft haben Sie das schätzungsweise schon erklärt?

(lacht) Ungefähr 150 Mal, aber man kann es nicht oft genug erklären, weil es tatsächlich so ein krasses Problem ist und so extrem verbreitet. Und es sitzt zum Beispiel auch in meinem Kopf fest und deswegen: Gerne oft drüber reden, damit wir das alle verlernen können.

Der gleichnamige Titelsong des Albums handelt von toxischen Beziehungen. Wird dort über eine konkrete Person gesungen?

Es sind viele männliche Menschen gemeint und es geht nicht nur um toxische romantische Beziehungen. Es geht um alle Seiten, die das Patriarchat beschreiben.

Das Video dazu ist zum Großteil an einem Stück gedreht worden. Wie oft mussten Sie durch das Haus tanzen?

Es war tatsächlich schwierig, das so motorisch hinzubekommen. Ich musste einmal ein Harness (Geschirr) mit Magnetverschluss mit einer Hand beim Tanzen und Singen schließen. Und man darf das im Gesicht ja nicht sehen, dass man irgendwas gerade nicht so hinbekommt. Ich habe das vorher ungefähr 50 Mal auf- und zugemacht, um zu üben.

Im Video zu „Frei“ haben Sie viele verschiedene Uniformen und Berufskleidungen angehabt. In welchem Outfit könnten Sie sich am ehesten Arbeiten sehen?

Puh… Als Boxerin vermutlich.

„Ich habe ein Team mit vielen spannenden Frauen um mich herum aufgebaut“

Und welches war das gemütlichste Kostüm?

Das Richterkostüm war sehr gemütlich, aber auch das Footballspielerinnenkostüm. Damit habe ich mich richtig stark gefühlt. Ich glaube, ich hole mir so ein Ding und laufe damit abends mit dem Hund rum. Das gibt einem krasses Selbstbewusstsein, wenn man diese aufgeblasenen Schultern hat.

Es geht in dem Song „Frei“ um viele gesellschaftliche Normen. Welche nervt Sie derzeit am meisten? Wovon müssen Sie sich noch frei machen?

Auf jeden Fall immer noch von ganz vielen Bilder oder Erwartungen, mit denen Frauen belegt sind. Es ist ein langer Weg, ein Selbstbewusstsein und -verständnis zu finden, wie man sich als Frau und auch als Businesspartnerin darstellt. Als Frau hat man oft Angst, dass man als kompliziert oder hysterisch abgetan wird. Und daran muss ich auf jeden Fall arbeiten. Weniger People-Pleaserin sein, noch mehr meine Meinung sagen und damit für alle den kürzesten Weg gehen.

Sie haben schon oft ein Plädoyer für mehr Frauen in der Musikindustrie gehalten. Hat sich der Zustand in den letzten Jahren schon etwas gebessert?

Ich habe keine Statistiken. Ich kann nur sagen, dass ich in meinem Umfeld sehr froh bin, mir jetzt ein Team aufgebaut zu haben, mit ganz vielen inspirierenden, spannenden Frauen. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir Frauen einander immer mehr die Hände reichen. Ich freue mich, wenn wir jetzt noch alle Chefetagen in der Musikindustrie übernehmen.

Zum Song „Bikeboy“: Sie scheinen ein Faible für Fahrradfahrer zu haben, was macht die so attraktiv?

Also ich selber kann nicht Fahrrad fahren, das macht Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen für mich schonmal zu Zauberwesen.

Alli Neumann spielt im Dezember zwei Konzerte in NRW. Foto: Clara Nebeling / Promotion Werft

Sie können gar nicht Fahrrad fahren, haben es nie gelernt?

Nee, ich habe das gelernt, aber ich hatte als Kind einen so bösen Unfall, dass ich mich seitdem kaum getraut habe, aufs Fahrrad zu steigen. Aber natürlich ist Fahrradfahren viel nachhaltiger und das finde ich sehr attraktiv daran. Ich kenne viele Menschen, die eigentlich gerne Auto gefahren sind, aber sich bewusst dazu entschieden haben, jetzt zu switchen und auf das Fahrrad umgestiegen sind und ihre 20 Kilometer am Tag machen. Da habe ich so einen großen Respekt vor und diesen Menschen wollte ich mit dem Song meine Wertschätzung gegenüber äußern, auf eine romantische Weise.

„Musik wird erst so richtig echt, wenn man sie zusammen mit Menschen singt“

Gehen Sie das Radfahren denn irgendwann nochmal an?

Ich glaube, ich sollte es lieber nicht machen. Irgendwann mal, wenn ich nichts mehr zu verlieren habe. Aber Fahrrad fahren ist für mich immer noch gefährlich. Ich bleibe lieber bei 5 km/h Schrittgeschwindigkeit. (lacht)

Was macht jetzt nach der Album-Veröffentlichung am meisten Spaß?

Ich freue mich extrem auf die kommende Tour im November und Dezember. Für mich ist es so, dass die Musik erst in dem Moment so richtig echt wird, in dem man sie zusammen mit Leuten singt. Ich höre die Lieder auch auf einmal ganz anders und sie verselbstständigen sich. Das ist für mich ein sehr emotionaler Prozess.

Was macht es so emotional?

Wenn man Sachen, unter denen man gelitten hat, in einem Lied verarbeitet hat und das dann bei einem Konzert spielt und zusammen singt, dann synchronisiert man sich emotional mit den Leuten. Bei einer Sache, bei der man sich eigentlich schlecht und allein fühlt, ist man auf einmal zusammen. Das finde ich so ein bestärkendes Gefühl, was meinen Schmerz immer heilt.

Sind Sie mit großer Band auf Tour?

Die meisten sind zwischen 1,70 und 1,80 Meter. (lacht) Ich spiele in der Standard-Rock-Besetzung: Gitarre, Schlagzeug, Keyboard und Bass. Alle von denen sind so unglaublich cool und facettenreich, auch charakterlich.

Kommen Gäste auf die Tour?

Uh, Überraschung. Dafür muss man vorbeikommen.

Sie haben mal gesagt, Sie wären Antiquitätenhändlerin, wenn Sie keine Musikerin wären. Was haben Sie zuletzt Schönes gesehen oder gekauft?

Ja, ich habe letztens so eine sehr schöne Jugendstilvase auf einem Antiquitätenmarkt gesehen. Aber Jugendstil ist immer sehr teuer, weil das sehr rar ist, vor allem hier in Deutschland. Die Vase war leider nicht im Monatsbudget drin, obwohl mich Jugendstil immer sehr berührt: Die Frau als Schöpferin und Quelle der Geburt und des Lebens.

„Ich feiere eher den ESC als meinen Geburtstag“

Sie halten ihr Alter geheim und sagen immer, dass Sie 20 Plus sind. Bleibt das auch so, wenn sie die 30, 40 oder 50 knacken?

Das wird Zukunfts-Alli entscheiden. Ich finde es gut, dass das immer wieder ein Gespräch anstößt. Ich habe Menschen immer krass nach ihrem Alter eingeordnet. Aber Zeit ist so eine relative Sache, deshalb versuche ich selbst, mich da nicht mehr verleiten zu lassen.

Feiern Sie denn Geburtstag?

Ich feiere eher den Eurovision Song Contest. (lacht) Das war bei uns in der Familie immer so, der ESC war das große Happening und ich versuche, alle Leute lieber dafür zusammenzutrommeln.

Würdest du gerne selbst mal beim ESC auftreten?

Es gibt aktuell keine Pläne. Ich liebe den ESC mit genau der Rolle, die er in meinem Leben spielt. Es ist für mich Geburtstag, Pride und Familienfeier zusammen. Wenn ich teilnehmen würde, hätte ich danach vielleicht einen anderen Bezug dazu. Vielleicht sollte es immer dieser wunderschöne Kindheitstraum bleiben. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt.

Alli Neumanns Debütalbum „Madonna Whore Complex“ steht seit dem 3. September auf den Streaming- und Downloadportalen bereit. Auf CD und Vinyl erscheint das Album am 10. Dezember.

Alli Neumann live: 11.12. Essen (Zeche Carl), 13.12. Köln (Kantine). Karten ab ca. 24 €.

